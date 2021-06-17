О том, как проходило богослужение в Покровской церкви в престольный праздник в 1920-е годы, можно судить также по рассказу Галины Молодкиной: «Ой, как пели хорошо! Ведь тогда не нанимали хор-то, а девушки пели-то, деревенские прихожане. Бывало, все нарядные, причёсанные. У всех косы какие! А мы-то поменьше были. Бывало, глядим. Загляденье, какая молодёжь-то была. Бывало, из церкви выходят, сразу на кладбище и у могилы, и все по домам. Ой! Я маленькая была, а в церкву ходила. Мать, бывало, то беременная, то родит. Ей некогда ходить. Бывало, пошли все в церкву. Как ударит колокол! Я ещё сплю. Вдруг: „Галя, вставай скорей!“ На меня но­венькое платьице, ботиночки. Башмаки тащу туда, да на перевес это, на плече. И тряпочку туда. Подойду к церкви, ноги вытру, обуюся. Обратно тоже эти башмачки-то».

А вот как описывает Кноблок атмосферу праздничного богослужения: «На лавочках, как стайки птичек, то садятся, то вспархивают девчонки. У них кулечки или круто связанные платочки с жареными семечками. Мальчишки, беря пример с парней, держатся особняком. Парни ненадолго вразвалку заходят в храм, словно нехотя выходят размяться, и молча, ни на кого не глядя, тоже лузгают семечки, важно крутят самокрутки или козьи ножки и переминаются с ноги на ногу в новых тесных сапогах. (…) Девушкам весело. Шушукаясь, они мотают косами, как молодые кобылки хвостами, а парни с мнимо безразличным видом косятся на сдобных, ладных девчат. К благовесту, извещающему о конце службы, все, теснясь и толкаясь, вновь вторгаются в храм и тут же вскоре, с облегчением выходят, щурясь на слепящий солнечный свет. Пестрым узором рассыпаются все по родным могилкам, достают из узелков пироги, яйца, хрустят огурцами, подкрепляются по обычаю, поминают и, повеселев, пускаются в обратный путь».

А после обеда разворачивалось праздничное ярмарочное гуляние: раскрывались собранные за утро карусели, палатки со стручками, пряниками, орехами, леденцами, свистульками, играли шарманки и гармоники. Гуляние на Тихвинскую длилось три дня.

По словам местной жительницы Нины Сергеевой, престольные праздники отмечали в приходе до середины 1960-х годов, когда Покровской церкви уже не стало.