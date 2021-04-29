«Велено ему построить каменную церковь в поместье его…»

В отличие от многих старинных храмов церковь митрополита Алексия в Середникове с самого начала была каменной, хотя и не такой, как теперь. Князь Иван Егупов-Черкасский построил её в самом конце 17 века. К тому времени Середниково принадлежало Егуповым-Черкасским уже семьдесят лет.

Этот княжеский род пошёл от адыгейских (черкесских) князей, выехавших на русскую службу во времена Ивана Грозного. Один из них был князь Чугук из Адыгеи. В крещении он стал Иваном, по отчеству Егуповым (Егуповичем), по фамилии Черкасским — черкесов на Руси звали тогда «черкасами». В основе фамилии Егуповых, по мнению исследователей этого княжеского рода, лежит русская транскрипция (Егуп, Ягуп) адыгейского имени Якъуб.

О самом Иване Егуповиче известно мало. Начал службу при Иване Грозном, закончил при его сыне — царе Фёдоре Иоанновиче, был боярином, воеводой, ходил с войском на Новгород, жалован поместьями в Ржеве. Сын его Никита Иванович носил уже двойную фамилию Егупов-Черкасский. Вот ему-то — своему стольнику и воеводе — государь Михаил Фёдорович Романов пожаловал в 1623 году местечко Середниково из дворцовых земель.

Впоследствии Середниково прославилось тем, что там бывал Михаил Юрьевич Лермонтов — а за два века до этого случился такой любопытный зигзаг судьбы: в 1613 году Никита Иванович Егупов-Черкасский командовал взятием Белой крепости (в сегодняшнем городе Белом в Тверской области). В этой битве попал в плен и перешёл на службу России шотландский дворянин Георг Лермонт, давший начало роду Лермонтовых.

При Никите Ивановиче в Середникове был один помещичий двор, где жили дворовые крестьяне. Потом сельцо запустело, но внук Никиты Ивановича — князь Иван Михайлович Егупов-Черкасский заселил дедову вотчину вновь, да ещё прикупил в 1697 году соседнее сельцо Подолино с деревней Жаворонки. Он и построил в Середникове каменную церковь. Подал челобитье, и 22 мая 1693 года получил из Патриаршего казённого приказа благословение Святейшего Патриарха Всея Руси Адриана и храмозданную грамоту с разрешением «построить вновь каменную церковь внизу Алексия Митрополита тёплую, наверху Нерукотворного образа Спасова холодную…».