Более трехсот лет стоит в Середникове Храм митрополита Алексия. У маленькой деревенской церкви большая история — в ней есть страницы, связанные с именем Лермонтова и, возможно, Петра Столыпина. Рассказываем, как Середниковская церковь попала в историю литературы, о чём думал поэт, стоя у обедни, выясняем, венчался ли в этом храме Столыпин, и зачем в 1941-м разобрали церковную колокольню.
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В отличие от многих старинных храмов церковь митрополита Алексия в Середникове с самого начала была каменной, хотя и не такой, как теперь. Князь Иван Егупов-Черкасский построил её в самом конце 17 века. К тому времени Середниково принадлежало Егуповым-Черкасским уже семьдесят лет.
Этот княжеский род пошёл от адыгейских (черкесских) князей, выехавших на русскую службу во времена Ивана Грозного. Один из них был князь Чугук из Адыгеи. В крещении он стал Иваном, по отчеству Егуповым (Егуповичем), по фамилии Черкасским — черкесов на Руси звали тогда «черкасами». В основе фамилии Егуповых, по мнению исследователей этого княжеского рода, лежит русская транскрипция (Егуп, Ягуп) адыгейского имени Якъуб.
О самом Иване Егуповиче известно мало. Начал службу при Иване Грозном, закончил при его сыне — царе Фёдоре Иоанновиче, был боярином, воеводой, ходил с войском на Новгород, жалован поместьями в Ржеве. Сын его Никита Иванович носил уже двойную фамилию Егупов-Черкасский. Вот ему-то — своему стольнику и воеводе — государь Михаил Фёдорович Романов пожаловал в 1623 году местечко Середниково из дворцовых земель.
Впоследствии Середниково прославилось тем, что там бывал Михаил Юрьевич Лермонтов — а за два века до этого случился такой любопытный зигзаг судьбы: в 1613 году Никита Иванович Егупов-Черкасский командовал взятием Белой крепости (в сегодняшнем городе Белом в Тверской области). В этой битве попал в плен и перешёл на службу России шотландский дворянин Георг Лермонт, давший начало роду Лермонтовых.
При Никите Ивановиче в Середникове был один помещичий двор, где жили дворовые крестьяне. Потом сельцо запустело, но внук Никиты Ивановича — князь Иван Михайлович Егупов-Черкасский заселил дедову вотчину вновь, да ещё прикупил в 1697 году соседнее сельцо Подолино с деревней Жаворонки. Он и построил в Середникове каменную церковь. Подал челобитье, и 22 мая 1693 года получил из Патриаршего казённого приказа благословение Святейшего Патриарха Всея Руси Адриана и храмозданную грамоту с разрешением «построить вновь каменную церковь внизу Алексия Митрополита тёплую, наверху Нерукотворного образа Спасова холодную…».
Небольшую одноглавую церковку сложили из кирпича, стены разделили пилястрами (декоративными полуколоннами, «утопленными» в стене), над карнизами устроили расписные фронтоны. Рядом поставили небольшую колокольню. Управились быстро, и уже в 1694 году новый храм числился в списке действующих и обложенных церковной данью. В обеспечение церкви храмоздатель пожаловал в пользу церковного причта по 40 сажен земли «…от церкви во все стороны». Эти земельные угодья церковный причт предоставлял в пользование помещикам, а те взамен выплачивали священнослужителям ругу — как деньгами, так и хлебом, дровами, сеном.
После князя Ивана Михайловича Середниковым владел его сын — тоже Иван, а затем внук Тимофей. Князья Егуповы-Черкасские были хозяевами здешних земель полтора века. При Тимофее Ивановиче имение в 1767 году описали за долги и в 1770 году продали с аукциона секунд-ротмистру лейб-гвардии конного полка Камынину. А спустя пять лет село купил екатерининский вельможа Всеволод Алексеевич Всеволожский, человек очень богатый и родовитый, ведущий свою историю от Рюриковичей.
В своё время Всеволожский помог взойти на престол Екатерине II, за что был обласкан монаршей милостью. Середниково приглянулось ему как место для подмосковной усадьбы, где можно блеснуть и богатством, и художественным вкусом. Он скупил земли во всей округе и, обозрев свои владения, выбрал для нового дома место на полпути между Середниковым и Подолиным. Усадьбу задумал поставить на высоком холме над Горетовкой, откуда открывался дивный вид на окрестности. Здесь и был создан сохранившийся до наших дней архитектурный ансамбль: главный дом с бельведером, четыре двухэтажных жилых флигеля, оранжереи, хозяйственные постройки с ландшафтным парком и прудом.
Что до бывшей усадьбы князей Егуповых-Черкасских, то от неё сохранилась только церковь митрополита Алексия, простоявшая к тому времени почти век и сильно обветшавшая. Само Середниково снова пребывало в запустении — там никто не жил, так что правильнее было бы называть его не сельцом, а погостом: церковь и при ней кладбище.
25 апреля 1777 года новый владелец округи Всеволод Алексеевич Всеволожский просил Синодальную контору разрешить ему исправить пришедшую в негодность каменную церковь в Середникове. В следующем месяце разрешение было дано, и в течение пяти лет владелец основательно перестроил церковь в стиле классицизма. Ветхую колокольню снесли, вместо неё поставили небольшую звонницу, которая и простояла вплоть до 1865 года.
В таком виде с некоторыми позднейшими добавлениями церковь и сохранилась до нашего времени.
Причт в те годы состоял из одного священника — Никиты Иванова, переведённого в Середниково из Подолинской церкви. Пономаря и дьячка при храме не было. Но при батюшке состоял дворовый человек, который содержал в чистоте церковь и подсобные помещения.
В 1780-х годах церковь митрополита Алексия в Середникове стала духовным центром округи. В её приход перешли прихожане двух запустевших церквей в Подолине и Благовещенке. Кроме того, её посещали крестьяне деревень Саврасово, Голиково, Жаворонки, Лигачёво, Лугинино — всего 54 двора, насчитывавшие 300 душ. Сама же Алексеевская церковь вошла в Крутицкую епархию Воскресенского уезда и оставалась там до 1918 года.
После смерти Всеволожского в 1796 году наследники долго судились за его имения. Наконец, в 1811 году брат и наследник усопшего вельможи Сергей продал усадьбу подполковнику Нестерову, а тот 1813 году перепродал её графу Салтыкову.
Григорий Алексеевич Салтыков по желанию супруги Екатерины Александровны (урождённой Херасковой, племянницы известного писателя и университетского деятеля) устроил в Алексеевской церкви — на правой стороне трапезной — придел во имя мученицы Параскевы. Желание его жены объяснялось тем, что имя Прасковья (Параскевия, Параскева) было традиционным женским именем у Херасковых. Родоначальник Константин Херескул — молдавский боярин, живший в конце 16 века, — имел дочь Параскеву, то же имя носила и его правнучка.
Хлопоты об устройстве тёплого придела граф Салтыков начал осенью 1821 года. Храм расширили с западной стороны и справа устроили небольшой (три на три метра) престол великомученицы Параскевы. Строительство тянулось три года и закончилось уже после того, как Салтыковы продали имение полковнику Ивану Захаровичу Малышеву. Освятили Пятницкий придел уже при новом хозяине, 11 ноября 1824 года.
В 1825 году Середниково приобрёл генерал-майор Дмитрий Алексеевич Столыпин, и оно стало родовым гнездом этой семьи. Сестрой нового владельца была Елизавета Алексеевна Арсеньева, бабушка Михаила Юрьевича Лермонтова. Юношей поэт проводил летние каникулы в Середникове у Столыпиных и, конечно, не раз бывал в Середниковской церкви.
Вот как описывает посещения Лермонтовым храма Татьяна Иванова в своей книге «Четыре лета в Середниково»: «Екатерина Аркадьевна по воскресеньям приказывала закладывать коляску и ехала к обедне… Юноши и подростки с гувернерами сопровождали всю компанию верхом. Длинная прямая аллея вела через Чертов мост к церкви. Церковь, маленькая и старая, битком набита народом. К обедне приезжают и соседние помещики, собираются и крестьяне из окрестных деревень. Жарко. Душно. Со стен смотрят тёмные лики старинных икон».
Лето 1831 года. Обедня в Середниковской церкви. Лермонтов стоит перед старинной иконой. С потемневшего лика он переводит взгляд на одну из молящихся рядом девушек. Потом, протискиваясь сквозь толпу, выходит из церкви на свежий воздух и пишет на клочке бумаги стихотворение «К деве небесной».
Не для земли ты создана,
И я могу ль тебя любить? -
Другая женщина должна
Надежды юноши манить;
Ты превосходней, чем она,
Но так мила не можешь быть!
За алтарем Середниковской церкви на кладбище рос до недавнего времени (примерно до 2000 года) старый, дуплистый вяз. Дереву было больше трёхсот лет, и с ним молва связывала память о поэте, называя его «вязом Лермонтова».
По преданию, возле церкви на сельском кладбище поэт любил посидеть или побродить в уединении, рассматривая полустертые надписи на ушедших в землю могильных плитах и покосившихся крестах. Он сам рассказывал об этом в стихах.
Вчера до самой ночи просидел
Я на кладбище, всё смотрел, смотрел
Вокруг себя; полстёртые слова
Я разбирал. Невольно голова
Наполнилась мечтами — вновь очей
Я не был в силах оторвать с камней.
Один ушёл уж в землю, и на нём
Все стерлося…
— «Кладбище», 1830 год
На церковном погосте сохранились некоторые исторические захоронения священнослужителей храма. Где-то за главным алтарем Алексеевской церкви захоронены и знакомый Лермонтову настоятель храма, о котором мы расскажем ниже, и, по некоторым данным, основатель храма князь Иван Михайлович Егупов-Черкасский.
С 1797 по 1833 годы священником Алексеевской церкви был Михаил Петрович Зерцалов. Сам о себе он писал в клировых ведомостях так: «Я — сын священника, образования не получил, в школах не обучался». В сан был посвящён 3 ноября 1797 преосвященным Серапионом епископом Дмитровским и прослужил в Середникове более тридцати лет. Человек он был заслуженный, много на своем веку повидавший. За благословение в 1812 году паствы своего прихода на сопротивление французским захватчикам-мародёрам отец Михаил был награждён бронзовым наперсным крестом на Владимирской ленте с надписью «1812».
Этот батюшка был хорошо знаком юному озорнику Лермонтову, который, несмотря на рано созревший ум, сохранял в себе много ребяческого и охотно предавался шалостям. Одна из них состояла в том, чтобы пугать суеверного отца Михаила, идущего домой после вечерней службы. В усадебном парке в глубоком овраге, который тянулся вдоль дороги, ведущей из Середникова в Подолино, когда-то стояла баня, или «мыльня», как её тогда называли. Сейчас кажется странным: зачем строить баню в овраге? А дело в том, что по дну оврага бежал ручей, и в старину его устье перегородили плотиной, скоплявшей воду для бани.
Сооружение это построили по воле первого владельца усадьбы Всеволожского. Прослужила баня недолго. Потом её переделали в крахмальный завод — там крепостные крестьянки вручную терли картофель. Ко времени Лермонтова плотина пришла в негодность, заброшенная баня развалилась, овраг зарос и даже днём казался мрачным и таинственным. Сразу за ним начинался дремучий лес, доходивший от усадьбы до самой деревни. Словом, место было глухое, тёмное, и вечерами суеверные люди избегали ходить мимо, считая старую баню прибежищем нечистой силы. По народным поверьям, в заброшенной мыльне обитал бес анчутка и злой дух банник, любивший париться заполночь.
Вот туда-то и отправлялся, как стемнеет, юный Лермонтов и, засев с фонарём в развалинах бани, поджидал простоватого и пугливого сельского батюшку, которому было в то время уже за шестьдесят.
Одну из этих эскапад шестнадцатилетний поэт описал в стихотворении 1831 года:
Сижу я в комнате старинной
Один с товарищем моим,
Фонарь горит, и тенью длинной
Пол омрачён.
(Товарищем Лермонтова был сына помещика Лаптева, чьё имение находилось рядом с Середниковым).
Готов мой верный пистолет,
В стволе свинец, на полке порох.
У двери слушаю… чу! — шорох
В развалинах… и крик! — но нет!
То мышь летучая промчалась,
То птица ночи испугалась!
На тёмной синеве небес
Луна меж тучками ныряет,
Спокоен я. Душа пылает
Отвагой: ни мертвец, ни бес,
Ничто меня не испугает.
Под стихами пометка: «Середниково. В мыльне. Ночью, когда мы ходили попа пугать»
Скончался отец Михаил в 1833 году в возрасте 66 лет.
Таков был причт Середниковской церкви в середине 19 века.
На место отца Михаила 15 мая 1833 года заступил его зять, сын дьячка Хотьковского монастыря Василий Сергеевич Терновский, выпускник Вифанской семинарии. Он был настоятелем в Алексеевской церкви 35 лет.
Отец Василий остался в памяти прихожан не только как прилежный пастырь, но и как человек, открывший крестьянам дорогу к просвещению. Школ ни в Середникове, ни в ближайшей округе не было, поэтому священник собирал у себя на дому детей прихожан и сам обучал их чтению и письму. При доме он устроил сад, за которым с любовью ухаживал, разводил пчёл. Дослужив до пенсии, отец Василий оставил пост настоятеля и удалился в Москву в дом призрения духовенства церкви Святого Георгия в Грузинах. Но и там престарелый батюшка продолжал служение — состоял смотрителем приюта и ранним священником при церкви Иоанна Предтечи. В общей сложности отец Василий исполнял пастырские обязанности полвека, за что был награжден начальством и высоко ценим прихожанами. Умер он в 1887 году и погребен в Середникове на церковном кладбище.
В те же годы дьячком был Пётр Сергеевич Бажанов, сменивший на этом месте своего умершего отца. Он прослужил в этой должности 37 лет, а затем, выйдя за штат, продолжал безвозмездно прислуживать в церкви и на требах, живя доброхотными подаяниями прихожан. В селе у него был свой дом, известный всей округе и далеко за её пределами. Сюда стекались пострадавшие от укусов бешеных животных. Сельский дьячок был известен искусством исцелять от них. Страждущие ехали к нему и летом и зимой. Для лечения требовался корень какого-то растения — непременно свежий, и добывать его среди зимы приходилось, увязая иногда по пояс в глубоком снегу. Пётр Бажанов тоже погребён при церкви.
В те же годы прихожане избрали на сходе церковным старостой лигачёвского крестьянина Василия Семёновича Зенина — личность весьма примечательную. Зенин был известным не только в округе, но и в Москве мастером-краснодеревщиком и толковым предпринимателем. Вместе с двоюродным братом Петром он организовал несколько мебельных мастерских в Лигачёве и в Подолине. Чтобы обеспечить своих работников пиломатериалами, Зенины построили на Горетовке собственные лесопильные заводы и стали снабжать всю округу тонкой фанерой, «победив» на самодельной установке лесопильный завод московского фабриканта Штудерта. Эта установка работала, используя энергию реки Горетовки, как мельница.
В 1865 году сход прихожан решил выстроить колокольню. Инициативу поддержал хозяин Середникова генерал-майор Аркадий Дмитриевич Столыпин, отец выдающегося Российского реформатора Петра Аркадьевича Столыпина.
Для создания проекта трёхъярусной колокольни в Середниково пригласили известного московского архитектора Петра Ефимовича Баева. Для строительства требовался кирпич, и Столыпин разрешил крестьянам разобрать принадлежавшие ему каменные сараи и риги напротив церкви. Однако денег на строительство колокольни Аркадий Дмитриевич дать не мог. Недавняя отмена крепостного права подорвала благосостояние семьи Столыпиных, как и многих других дворян, не сумевших перестроить управление своими имениями на новый лад. Хотя император Александр II и заявил в Государственном совете: «Всё, что можно было сделать для ограждения выгод помещиков, сделано» — по всей стране стали приходить в упадок и продаваться за бесценок «дворянские гнёзда». Процесс этот описан классиками: Тургеневым, Чеховым, Салтыковым-Щедриным.
Генерал Столыпин не обладал деловой хваткой. Как все помещики, он получил «выкупные свидетельства» (крестьяне освобождались за выкуп) — государственные ценные бумаги, однако в хозяйство эти средства не вложил — растратил на содержание семьи. В 1869 году он вынужден был продать родовое гнездо, сильно продешевив при этом. Продажа усадьбы стала частью печального процесса «оскудения дворянства».
Деньги на строительство колокольни прихожане собирали всем миром и сумели набрать нужную сумму. Собранных средств хватило не только на трёхъярусную колокольню, но и на новый колокол, и на то, чтобы увеличить церковь, прибавив ей два окна в длину. Так местное «общество» сумело самостоятельно (без господ!) справиться с решением большой задачи.
В 1868 году отец Василий Терновский вышел за штат, и место настоятеля занял его зять — молодой выпускник Вифанской семинарии Николай Тропарёвский (внук священника Михаила Зерцалова). Через год, в 1869-м генерал Аркадий Дмитриевич Столыпин продал усадьбу Середниково оборотистому московскому купцу первой гильдии Ивану Фирсанову. Так началась новая глава в истории храма.
Как и его предшественник, отец Николай тоже учил детей у себя на дому, пока в 1874 году в деревне Лигачёво не открылось земское училище. Там он 18 лет состоял законоучителем. Кроме того, он преподавал закон Божий в земском училище в Юрлове.
В начале 1870-х годов случилось неприятное происшествие: на недавно построенной колокольне разбился колокол. В 1873 году там повесили новый — 125-пудовый, провисевший до 1929 года. Его купили на деньги, вырученные от продажи старого колокола, и на частные пожертвования.
В 1876 году настало время благоустроить церковь: обновить ветхий церковный престол (столик в алтаре, где совершается Таинство Причащения), поставить в Пятницком приделе новый иконостас, заменить полы. В этих трудах отец Николай полагался на помощь церковного старосты и нового хозяина Середникова.
Церковным старостой числился Василий Зенин, но он был серьёзно болен, и его обязанности фактически взял на себя сын — Иван Зенин. Под его руководством в 1876 году мастера-краснодеревщики из Лигачёва сработали и установили в церкви новый резной иконостас орехового дерева с украшениями из розового дерева и с вновь написанными иконами на золотом чеканном фоне.
Владелец Середникова Иван Григорьевич Фирсанов тоже не остался в стороне. Он и его дочь Вера Ивановна не раз жертвовали значительные суммы на нужды причта и украшение церкви. В частности, благодаря пожертвованию купца Фирсанова в храме появился и доныне существует красивый мозаичный пол, положенный вместо старого — из известкового камня, который от времени местами выбился и стал неудобен.
Изначально в Середниковской церкви был один алтарь — с престолом святителя митрополита Алексия.
Поясним, что алтарём называется восточная часть церкви, отделённая иконостасом и царскими дверьми. В церкви может быть несколько алтарей. Дополнительный алтарь называется приделом. В 1824 году в храме появился алтарь (придел), освященный в честь святой великомученицы Параскевы, нареченной Пятница. А в 1892 году при расширении храма был устроен Смоленский придел — в честь иконы Божией Матери Смоленская.
Храм рос вместе с приходом. Увеличить здание в длину было нельзя — не позволяла колокольня. Поэтому решено было расширить церковь в поперечнике — выдвинуть бока здания в форме креста. Такой вид она и имеет сейчас.
Назвали новый придел по имени церкви Смоленской иконы Божией Матери в Подолино, считает краевед Игорь Быстров. Она существовала в 1677—1771 годах, а потом закрылась, её приход перешёл к церкви в Середниково. По православной традиции упразднённая церковь не исчезает: её образ остаётся либо в виде придела церкви-наследницы, либо в виде часовни с тем же именем. Настоятель Середниковской церкви иерей Сергий (Старокадомский) подтвердил «Зеленоград.ру» эту версию.
Расширение храма происходило в 1890—1892 годах — в последние годы жизни отца Николая. Помогал ему церковный староста Иван Зенин. Храм расширили в поперечнике, но церковных денег хватило только на черновые работы. Остальные расходы взяла на себя помещица Вера Ивановна Фирсанова, которая с 1882 года (после смерти отца) стала неизменной благодетельницей церкви в Середниково. Она оплатила проект московского архитектора Василия Васильевича Белокрыльцева и внутреннюю отделку храма.
Кроме того, Фирсанова дала 500 рублей на иконостас для нового Смоленского придела. Тогда же в мебельной мастерской Карасева — лучшей мастерской в Подолине — изготовили новый иконостас красного дерева для придела мученицы Параскевы. При расширении храма в ширину, престол великомученицы Параскевы был перенесен в левую часть храма и освящен в октябре 1891 года. В последующие годы Вера Ивановна подарила храму два паникадила,четыре подсвечника к местным образам, металлические хоругви, богослужебные сосуды, облачение на престол и жертвенник.
В мае 1892 года отец Николай скончался и был погребён против алтаря Пятницкого придела Алексеевской церкви.
Это утверждение можно прочесть на многих сайтах, посвящённых истории Алексеевского храма: «В Середниково венчался П.А. Столыпин». Но верно ли оно? Известно, что ранние детские годы будущего реформатора действительно прошли в Середникове, но после того, как усадьба перешла в руки купца Фирсанова, жизнь семьи Столыпиных, и в частности Петра Аркадьевича, протекала в стороне от родового имения. Доподлинно известно только об одном визите взрослого Петра Столыпина в милые сердцу Средники (так он с детства привык называть усадьбу). Он побывал здесь 15 октября 1899 года — ездил в Москву по административным делам и, покончив с ними, решил повидать места своего детства, договорившись с хозяйкой усадьбы. Об этой поездке он упомянул в письме к жене Ольге: «Тут мне удобно, тепло и просторно».
А как же венчание? Известно, что 22-летний Пётр Аркадьевич обвенчался с Ольгой Борисовной Нейдгардт 27 октября 1884 года. В то время он был ещё студентом естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского Императорского университета, и ему пришлось обращаться к ректору за разрешением вступить в брак. Разрешение было дано, свадьба состоялась — но где?
Как рассказали «Зеленоград.ру» в Середниковской церкви, нет никаких документальных оснований полагать, что венчание будущего реформатора прошло именно здесь. Более того, это предположение идёт вразрез с логикой, ведь Середниково уже давно принадлежало Фирсановым.
Узнать наверняка, где венчался Столыпин, сегодня вряд ли возможно. Точных сведений не сохранилось. Однако существует обоснованное предположение, что бракосочетание состоялось в имении Анненково Новгородской губернии. Это село принадлежало Столыпиным — родственникам Петра Аркадьевича. В Анненкове стояла каменная церковь Троицы Живоначальной, а всего в нескольких верстах находилась деревня Отрада — имение Нейдгардтов, но там своей церкви не было, только домашняя часовенка. Ближайший храм находился в Анненкове.
Подробности истории Алексеевского храма известны нам во многом благодаря трудам следующего её настоятеля — отца Алексея (Терновского). Надо сказать, что начиная от священника Михаила Зерцалова все последующие настоятели, включая отца Алексея, находились в ближайшем родстве между собой, подолгу служили на приходе и сохраняли преемственность в общинной жизни. В частности, отец Алексей приходился отцу Михаилу (Зерцалову) правнуком.
В Середникове отец Алексей начал служить в 1889 году в качестве регента любительского церковного хора, организованного в 1886 году. Прежде в храме были только певчие-любители — одни мужчины, в основном из семьи Зениных. Благодаря щедрости Веры Ивановны Фирсановой в 1886 году появилась возможность пригласить к ним постоянного регента — Порфирия Покровского. Он сформировал хор с детскими голосами и вложил в своё детище всю душу. После него регентам оставалось только поддерживать хор. Позже, став настоятелем, отец Алексей уделял большое внимание церковному пению, его заботами сохранялся и творчески развивался большой хор из местных крестьян.
После кончины отца Николая прихожане просили назначить к ним священником отца Алексея, и в мае 1892 года он был рукоположен в это звание. Как и его предшественники, отец Алексей преподавал закон Божий в трёх училищах прихода: в Лигачёве, в Голикове и в Подолине. Молодой настоятель был хорошим организатором. При нём Алексеевская церковь обрела особенное благолепие, о котором мы расскажем чуть ниже.
Кроме того, отец Алексей составил документальное описание истории храма с момента его постройки до 1908 года. Он много лет собирал материалы по истории Середникова и окрестных селений, а также местной церкви. Его книга «Храм святого Алексия Митрополита в селе Середникове» вышла в Москве в 1908 году. Начинается она словами: «На добрую память прихожанам Алексиевской, села Середниково церкви».
Вот как он рассказывает о том, что представляло собой Середниково в конце 19 века: «Из жилых строений в селе Середникове издавна находились только каменный одноэтажный дом для помещения причта и домик дворового человека. И только в последние 15 лет прибавились дома священника, просфорницы и выстроена новая сторожка на месте развалившегося от времени дома дворового человека. Храм окружен живой изгородью из акаций и сирени, с восточной его стороны расположено кладбище».
Протоиерей Алексей Терновский прослужил в Середникове 40 лет, скончался в 1932 году и похоронен за главным алтарём храма.
Так охарактеризовал в своём труде отец Алексей церковного старосту (ктитора) Алексея Юрасова, исполнявшего эту должность с 1899 по 1902 годы. «При нём церковная жизнь пошла ускоренным темпом, — пишет отец Алексей. — Юрасов не мог ограничиться простою продажей свечей и наблюдением за хозяйством церкви, равно так же такого человека не могли остановить недостаток церковных средств и боязнь передержки».
Новый ктитор жил в Москве, но регулярно приезжал в Середниково. Он укрепил основание храма бутовым камнем, устроил дренажи, покрасил церковь снаружи. Видя, что церковные печи не дают тепла, хотя дров тратится много, он решил переделать отопление — устроил духовую печь, которая стала обслуживать и бывшую холодную часть храма. Так Алексеевская церковь вся стала тёплой.
Для украшения храма Юрасов в 1901 году пригласил художников-иконописцев братьев Павла, Ивана и Николая и Пашковых, которые на его средства расписали стены церкви библейскими сюжетами. Часть сюжетов была позаимствована живописцами с картин популярного в те годы художника Генриха Семирадского.
Для поддержания местного любительского хора ктитор Юрасов нанял на лето регента из числа выпускников консерватории, чтобы тот подготовил в хор новых молодых певцов — мальчиков и девочек.
После Юрасова в 1902 году церковным старостой был избран его помощник — крестьянин деревни Подолино Алексей Глазов, человек серьезный и тихий, заботливый хозяин. Он так хорошо изучил церковное хозяйство, что за время его службы священнику не требовалось давать старосте никаких указаний. Ему выпало оберегать сохранность церкви в годы революции 1905-1907 годов. Во время первой революции нередки были грабежи и поджоги церквей, и староста почти каждую ночь вставал проверять сохранность храма.
Во времена гонений на религию в 1920—1940-х годах церковь Алексия Митрополита в Середникове счастливым образом сохранилась — храм не закрыли и не разорили, молитва в нём не прерывалась. Однако урон церкви всё же был нанесён. В 1929 году с колокольни Середниковского храма сняли и увезли куда-то колокола. За ними последовали и пушки, некогда стоявшие возле церкви на высоком берегу реки Горетовки — из них, по воспоминаниям старожилов, салютовали в праздники Рождества, Пасхи и на Медовый Спас.
Не обошла стороной Алексеевский храм и Великая Отечественная война. В 1941 году, когда шли ожесточенные бои за Москву, вся местность подвергалась массированному обстрелу вражеской артиллерии. Неподалеку от здания церкви находились оборонительно-наблюдательные позиции защитников столицы, и высокая колокольня была удобным ориентиром для фашистских наводчиков. Чтобы лишить противника высотного пристрельного ориентира, решили снести два верхних яруса колокольни. По одной из версий это было сделано с помощью артиллерийских орудий, по другой — колокольню просто разобрали.
Интересную легенду о тех днях вспоминает А. Галашкина в журнале «Дворцы и усадьбы», посвящённом Середникову (№44 2011 года). Зимой 1941-го немцы, стоявшие в трёх километрах от Середникова, хотели разрушить храм выстрелом из гаубицы, но промахнулись на тридцать метров. В том месте, где упал снаряд, образовалась глубокая воронка, которая тут же наполнилась водой и не пересыхает по сей день даже в жаркое лето. Как сообщили «Зеленоград.ру» в Середниковской церкви, ничего похожего на воронку с водой вблизи храма нет, но в прошлом на том месте, где сегодня построена купальня (о ней чуть ниже), был небольшой источник с колодцем, а рядом на склоне есть следы оборонительных укреплений. Если легенда права, возможно, это и есть то самое место.
С усечённой колокольней Алексеевская церковь просуществовала 59 лет — до 2000 года.
В 1960 году Середниковский храм впервые взяли под охрану государства как памятник федерального значения. Его охранный статус был подтверждён в 1974 году.
В 2000 году прихожане церкви собрали средства и при участии архитекторов, работавших в усадьбе Середниково, по старинным чертежам восстановили колокольню в прежнем её великолепии.
В 1953 году в Середниковском храме появился новый настоятель — отец Павел (Митрофанов), переведённый из Клинского района. До того, как в возрасте 58 лет стать священником, отец Павел прошёл непростой жизненный путь. Он происходил из семьи верующих, до Октябрьской революции окончил реальное училище и задумался об избрании монашеского пути, обратившись за советом к блаженной Матроне Московской. Блаженная открыла ему, что среди его знакомых уже есть его будущая спутница жизни. По благословению Матроны Московской Павел Митрофанов женился.
В 1930-х годах он работал главным бухгалтером в Литфонде при Союзе писателей. В 1937 году его арестовали, но вину не доказали, и после реабилитации он снова вернулся к работе в Литфонде. Подспудно в нём зрело решение посвятить себя пастырскому служению. В 1945 году при содействии знакомых священников Павел Митрофанов сдал экстерном экзамен за полный курс духовной семинарии. И в 1946 году был рукоположен в священники. Служил в сельских храмах Рязанской области, Клинского района.
Став настоятелем Алексеевского храма в Середникове, отец Павел снискал любовь прихожан за скромность, добросовестность в пастырском служении, за доброе отношение к людям. В те годы проповедовать в храме было запрещено, но отец Павел знакомил прихожан с Евангелием и с житиями святых в частных беседах. Супруга отца Павла — матушка Анна пела на клиросе. У отца Павла и матушки Анны было четверо детей: две дочери и два сына. На каникулах дети приезжали из Москвы. Сыновья прислуживали в алтаре, дочери присутствовали на богослужениях.
Отец Павел служил в Середниковской церкви до своей кончины 12 августа 1958 года. Похоронен он слева от алтаря Алексеевского храма.
По словам протоиерея Филиппа Филатова, перед смертью отец Павел завещал жене до конца её дней не оставлять Середниковский храм. Матушка Анна исполнила его волю и в 1960—1970-х годах продолжала петь на клиросе, приезжая в Середниково с юго-запада Москвы.
После кончины отца Павла настоятелем Алексеевского храма стал отец Василий (Беляев). Годы его служения пришлись на период новой волны гонений на церковь. Прихожане храма вспоминают этого священника с сердечной теплотой и благодарностью. Не желая подвергать прихожан опасности преследования со стороны властей за веру, отец Василий исполнял свой пастырский долг скрытно, совершая таинства крещения и венчания в вечернее время. Отец Василий служил в Середникове до своей кончины в 1966 году и погребён с левой стороны от Алексеевского храма.
Немного в стороне от здания церкви на крутом берегу реки Горетовки в 2008 году устроили смотровую площадку с источником и купальней, освящённой в честь преподобного Иосифа Волоцкого. В праздник Крещения Господня эта купальня привлекает особенно много верующих.
В 2004 году при Середниковском храме открылась приходская иконописная школа-мастерская. Один из художников этой мастерской создал для украшения источника живописное панно, которое назвал «Хрустальный Ангел».
В наши дни здание церкви Алексея Митрополита снаружи выглядит так же, как и в начале 20 века. Её старинное внутреннее убранство тоже хорошо сохранилось. Стены по-прежнему украшает роспись конца 19 века, выполненная художниками братьями Пашковыми.
Сохранились резные иконостасы приделов — того же времени, работы мастеров-краснодеревщиков из Лигачёва и Подолино. Многие храмовые иконы тоже относятся к концу 19 века. Самыми старинными из них считаются находящиеся у главного алтаря иконы Божией Матери «Смоленская» и святителя Николая чудотворца. В книге Алексея Терновского о них говорится: «В церкви села Середникова находятся две иконы одинакового письма, одинакового размера (…) — одна икона Смоленской Божией Матери, другая Святителя Николая. Иконы эти по преданию были перенесены из упраздненной Подолинской церкви». Но, как сообщил «Зеленоград.ру» настоятель Алексеевской церкви отец Сергий, каких-либо доказательств этому нет. Есть в храме и совсем новые иконы, например, икона царя-мученика Николая II.
В специальной витрине в приделе Смоленской иконы Божией Матери бережно хранится небольшая музейная экспозиция: старинные богослужебные предметы и книги, церковная утварь, венчальные венцы и иконы из алтаря храма.
«Зеленоград.ру» благодарит сотрудницу храма в Середникове и краеведа Наталью Биригой и настоятеля отца Сергия за помощь в подготовке этой статьи.