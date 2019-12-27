В своё время Всеволожский помог взойти на русский престол императрице Екатерине II, за что был обласкан монаршей милостью, дарами и почестями. Жизнь прожил яркую, воевал, служил при дворе и даже лично судил Емельяна Пугачёва, будучи в числе назначенных судей. По этой фамилии назван Всеволжский переулок в Москве, соединяющий сейчас улицы Пречистенку и Остоженку.

Середниково приглянулось Всеволжскому как место для подмосковной усадьбы, где можно показать своё богатство, художественный вкус и хозяйственные способности. Скупив земли во всей округе, Всеволожский выбрал для нового дома место на полпути между Середниковым и Подолиным (а от прежней усадьбы сохранилась небольшая барочная церковь Алексия, митрополита Московского, возведённая в 1693 году).

Отсюда, с высокого холма над Горетовкой, открывался дивный вид на округу и купленные им селения. Почти напротив усадьбы, на взгорке, красиво смотрелось новое «село» Лигачёво с деревянным господским домом и ветряной мельницей. В Лигачёво для обслуживания усадьбы Всеволожский привёз из других своих владений (из Лугинина и Середникова) семьи крепостных столяров и поселил их в лесу, против церкви. Они-то и положили начало деревне Лигачёво. У кромки леса, на месте бывшего сельца Лугинина, Всеволожский устроил «псарёвый двор». А справа от Лигачёва, в сельце Саврасово — разместился бревенчатый скотный двор. В Подолине, прижатом к берегу Горетовки обширными лесами, появился егерский двор. К югу от усадьбы сквозь лес в сторону Пятницкой дороги прорубили просеку — въезд в имение, а у въезда — сельцо Благовещенское с ещё одним скотным двором.

Так округа новой усадьбы была обращена в сельскохозяйственный ландшафт, где удачно использованы все достоинства местности.