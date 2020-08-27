Первый учитель Пети Столыпина был человек благонамеренный, он наставлял своего воспитанника «любить больше всего… Бога, потом царя, а уж потом кого хочешь — маму или папу». Другие учителя были из разночинцев и из-за своих радикальных взглядов надолго в усадьбе не задерживались. Впрочем, влияние учителей на Петю Столыпина и его братьев было невелико. Воспитанием детей в семье занималась в основном мать Наталья Михайловна — женщина умная, добрая, лишённая многих предрассудков. Она водила знакомство со многими выдающимися людьми своего времени, ценившими её ум и образованность.

Вот как рассказывала об этом её внучка — Мария Бок: «Однажды в каком-то заграничном курорте подходит к ней её приятельница и говорит:

— Милая моя, я понимаю, что тебе приятно поговорить с умным человеком, но нельзя всё же так мало внимания уделять наружности. Как можно показываться с мужчиной, настолько плохо одетым и такого вида, как тот, с кем ты сегодня долго ходила по парку. Кто это?

— Да, друг мой, это ведь Гоголь, — ответила бабушка».

Дети Столыпиных находились под сильным нравственным влиянием матери. О роли отца в их жизни, передавшего детям понимание долга, культуру, родовые традиции, любовь к родине, лучше всего говорит отношение к нему Петра Столыпина. Когда умер Аркадий Дмитриевич, он обнял дочь Машу и сказал со слезами на глазах: «Как ты счастлива, что у тебя есть отец!»