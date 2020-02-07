Зачем Лермонтов ел булочки с опилками

Шутки и шалости, которые позволяла себе «miss black-eyes» над очарованным ею юношей, не отличались утончённостью и жестоко ранили самолюбие.

«Ещё очень подсмеивались мы над ним в том, что он не только был неразборчив в пище, но никогда не знал, что ел, телятину или свинину, дичь или барашка; мы говорили, что, пожалуй, он со временем, как Сатурн, будет глотать булыжник» — рассказывает Сушкова в своих «Записках».

Насмешки девушек выводили юного поэта из себя, он сердился и спорил с ними, стараясь уверить в изощренности и привередливости своего гастрономического вкуса. Кончилось тем, что спорщики побились об заклад: девушки пообещали Лермонтову, что подловят его на крайней неразборчивости в еде. И не стали откладывать затею в долгий ящик. Тайком велели кухарке напечь булочек с опилками, а сами отправились всей компанией на долгую верховую прогулку.

«Мы вернулись домой утомлённые, разгорячённые, голодные, с жадностью принялись за чай, — вспоминает Сушкова, — а наш-то гастроном Мишель, не поморщась, проглотил одну булочку, принялся за другую и уже придвинул к себе и третью, но Сашенька и я, мы остановили его за руку, показывая в то же время на неудобосваримую для желудка начинку. Тут он не на шутку взбесился, убежал от нас и не только не говорил с нами ни слова, но даже и не показывался несколько дней, притворившись больным».

Через несколько дней после этой истории — осенью 1830 года Лермонтов расстался с Сушковой, чтобы вновь встретиться с ней в Петербурге спустя четыре года. За это время в жизни обоих произошли перемены: Лермонтов — офицер лейб-гвардии Гусарского полка и единственный наследник богатой бабушки, а Сушкова — отцветающая кокетка в таких летах, когда по выражению поэта, «волочиться за нею было не совестно, а влюбиться в неё стало трудно».

Тем не менее, Лермонтов завёл с Сушковой интрижку, с одной стороны, чтобы уберечь от брака с ней своего товарища, с другой — дабы скомпрометировать её в глазах света и тем заставить говорить о себе. Сушкова приняла ухаживания поэта за чистую монету и пыталась женить его на себе. Весь роман уместился в один месяц, и кончился анонимным письмом, где Лермонтов разоблачил самого себя от лица неведомого доброжелателя.

Об этой интриге Лермонтов откровенно рассказал в письме к Сашеньке Верещагиной и так заключил своё повествование: «Теперь я не пишу романов — я их делаю. Итак, вы видите, что я хорошо отомстил за слёзы, которые кокетство mlle S. Заставило меня пролить 5 лет назад; о! но мы всё-таки ещё не рассчитались: она заставила страдать сердце ребёнка, а я только помучил самолюбие старой кокетки».