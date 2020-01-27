После войны с Наполеоном, Столыпин командовал корпусом на юге России, где ввёл ланкастерские (взаимного обучения) школы для солдат. В те годы в офицерской среде зарождалось декабристское движение, и Столыпин был близок к его организатору — полковнику Пестелю, сослуживцу и другу. Это обстоятельство вредило ему в глазах верховной власти. В собственноручной записке Александра I, составленной в 1824 году, отмечается, «что пагубный дух вольномыслия или либерализма разлит или, по крайней мере, сильно уже разливается и между войсками», и в ней среди «миссионеров» этого «пагубного духа» упомянут и Столыпин.

Спустя год после покупки усадьбы, в дни следствия по делу декабристов 40-летний Дмитрий Алексеевич при невыясненных обстоятельствах скоропостижно умер в Середникове. Ходили слухи, что он застрелился. Владелицей имения стала его вдова Екатерина Аркадьевна, у которой была дочь от первого брака и двое детей от второго, с Дмитрием Столыпиным: дочь и трёхлетний сын Аркадий. Зимой Столыпины жили в Москве, а на лето перебиралась в Середниково. Усадебный дом всегда был полон гостей. Сюда съезжались родственники, друзья и знакомые с окрестных усадеб — Лопухины, Верещагины, Бахметевы.

В 1829—1832 годах сюда приезжала и бабушка Лермонтова с внуком. Елизавета Алексеевна Арсеньева осенью 1827 года переселилась из своего пензенского имения в Москву, чтобы учить внука. А на летние каникулы стала вывозить Мишеля к родственникам в Подмосковную.