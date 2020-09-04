Вынудили его к этому два обстоятельства — одно личное, а другое касалось русского поместного дворянства в целом.

Личная причина — огорчительное повышение по службе (бывает и так!). По выслуге лет Столыпин был произведён в генерал-лейтенанты и… вынужден покинуть императорскую свиту, поскольку генерал-лейтенант по правилам не мог быть генерал-майором свиты, а генерал-адъютантом Александр II его не сделал. Поэтому на поздравления с новым чином генерал Столыпин отвечал с досадой, что быть довольным не может — он состоял в свите, а теперь потерял аксельбанты. В тогдашней России погоны с императорским вензелем и золотые аксельбанты, говорящие о близости к монарху, означали куда больше, чем классные чины по Табели о рангах. Итак, владелец Середникова ушёл с военной службы, и получил «на гражданке» чин тайного советника вместе с должностью почётного мирового судьи, однако без денежного жалованья.

Другая причина, подорвавшая благосостояние семьи, — последствия отмены крепостного права. Хотя император Александр II и заявил в Государственном совете: «Всё, что можно было сделать для ограждения выгод помещиков, сделано» — по всей стране начался затяжной процесс упадка и продажи «дворянских гнёзд», описанный классиками: Тургеневым, Чеховым, Салтыковым-Щедриным.

Генерал Столыпин не унаследовал даже малой доли той деловой хватки, какой обладал его прадед, сделавший состояние на винных откупах. Как все помещики, он получил «выкупные свидетельства» (крестьяне освобождались за выкуп) — государственные ценные бумаги, призванные помочь дворянству перестроить своё хозяйство на новый лад. Но деньги, полученные за освобождение крепостных, были растрачены, расходы семьи Столыпиных существенно превышали доходы с имений, а генеральского жалования не стало, как не стало и барщины с оброком. Продажа родового Середникова стала частью печального процесса «оскудения дворянства».