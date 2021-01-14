Филаретовский храм возле Школьного озера

Будучи главным архитектором, Покровский понимал, что городу нужны церкви. Времена изменились, наступили 1990-е, и эта потребность шла изнутри, от самих горожан. Первым православным храмом, построенным в Зеленограде после 1917 года, стала деревянная Филаретовская церковь.

История Филаретовской церкви началась со школы «Малая Академия Гармонии» (позже преобразованной в гимназию) — её основали родители, желавшие воспитывать детей в духе православия. Сначала при школе существовала молитвенная комната, затем её директор подала прошение о строительстве храма, и в 1994 году небольшая деревянная обитель была построена неподалёку от Школьного озера между 10-м и 11-м микрорайонами.

Проект храма создали архитекторы Игорь Покровский и Юрий Свердловский. «Планировалось закончить стройку в конце августа, — писала зеленоградская газета „41“ 23 августа 1994 года. — Руководители строительства Н.Дерябин и И.Трунов потеряли много погожих дней, чтобы доказать, что церковь находится в стороне от водопровода. Теперь, когда сгустились тучи, наверстывают упущенное и обещают в начале октября сдать проект. Тем более, что патриарх всея Руси Алексий II благословил стройку и предполагал приехать на открытие храма».

Тогда же заговорили о возведении рядом каменной церкви высотой до креста в 37 метров — место для неё уже было отмечено резным крестом и освящено.