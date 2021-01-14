Филаретовский храм, храм Сергия Радонежского и его иконостас, «Дом молитвы» Евангельской церкви — немногие знают, что всё это детища главного архитектора Зеленограда Игоря Покровского. Не очень-то вяжется: выдающийся советский архитектор, академик, лауреат многих престижных премий и вдруг — православные церкви, образа, баптистский храм. Почему он занимался этим? Рассказываем о малоизвестной творческой грани замечательного зодчего. Эта статья создана благодаря поддержке клуба друзей «Зеленоград.ру».
Дед Игоря Александровича Покровского по отцовской линии был священнослужителем. Он и бабушка состояли певчими архиерейского хора в Рязани. Видимо от них будущий зодчий унаследовал не только музыкальность, — по воспоминаниям близких он очень ценил Рахманинова, духовную музыку, — но и душевное влечение к «корням», к традиционным архитектурным формам древних малоросских и среднерусских городов: Новгорода, Владимира, Киева. Так что не было ничего случайного в том, что в последние годы Игорь Покровский занялся храмовым зодчеством.
Будучи главным архитектором, Покровский понимал, что городу нужны церкви. Времена изменились, наступили 1990-е, и эта потребность шла изнутри, от самих горожан. Первым православным храмом, построенным в Зеленограде после 1917 года, стала деревянная Филаретовская церковь.
История Филаретовской церкви началась со школы «Малая Академия Гармонии» (позже преобразованной в гимназию) — её основали родители, желавшие воспитывать детей в духе православия. Сначала при школе существовала молитвенная комната, затем её директор подала прошение о строительстве храма, и в 1994 году небольшая деревянная обитель была построена неподалёку от Школьного озера между 10-м и 11-м микрорайонами.
Проект храма создали архитекторы Игорь Покровский и Юрий Свердловский. «Планировалось закончить стройку в конце августа, — писала зеленоградская газета „41“ 23 августа 1994 года. — Руководители строительства Н.Дерябин и И.Трунов потеряли много погожих дней, чтобы доказать, что церковь находится в стороне от водопровода. Теперь, когда сгустились тучи, наверстывают упущенное и обещают в начале октября сдать проект. Тем более, что патриарх всея Руси Алексий II благословил стройку и предполагал приехать на открытие храма».
Тогда же заговорили о возведении рядом каменной церкви высотой до креста в 37 метров — место для неё уже было отмечено резным крестом и освящено.
Деревянная церковь изначально была рублена «в обло» (такая рубка — «чаша в нижнем бревне» — применялась в России 16-17 веке) с пятигранной апсидой в традициях деревянного зодчества Русского Севера. Храм имел двускатную тесовую кровлю, увенчанную единственной главкой, крытой лемехом (чешуей). Лемех — продолговатые деревянные пластины — широко использовали на Руси еще в средневековье для покрытия церковных глав и для «кокошников» на теремах.
Вход в церковь предваряла нарядная крытая галерея-гульбище в стиле древнерусских церквей. В целом декор его был довольно скромен: фигурные столбцы в галерее да незамысловатый орнамент на глухом барабане. Возле церкви находилась маленькая звонница на столбах.
Святейший Патриарх Алексий II освятил храм 15 января 1995 года — в честь митрополита Московского и Коломенского Филарета, знаменитого духовного пастыря 19-го столетия, который был канонизирован в конце 1994 года. Зеленоградская церковь стала первой в России, посвященной Филарету. Его имя было выбрано и по другой причине: как гласит история храма: единственный в Зеленограде старинный Никольский храм был освящен в 1828 году, когда владыка Филарет возглавлял Московскую епархию.
«Пришло много зеленоградцев, — вспоминал церемонию освящения тогдашний глава города Алексей Ищук. — Погода была пасмурная, но, когда проходило освящение, вдруг тучи разошлись, появилось солнце, затем пошёл снег крупными хлопьями, было великолепно».
В 1999 году в жаркую летнюю ночь в Филаретовском храме случился пожар. Огонь вспыхнул в церковном притворе ранним утром и спалил стены, окружающие алтарь, однако не тронул трехъярусный иконостас и деревянный престол. Пожарным удалось отстоять большую часть здания, местами обрушилась только кровля. Но сруб сильно обгорел и не подлежал восстановлению, почти полностью погибло внутреннее убранство.
«Я был в отпуске, — писал Алексей Ищук в очерке „Была эпоха перемен“, — но, выйдя на работу, поехал, посмотрел. Зрелище было не из приятных — разрушенный фундамент, остатки обгоревших брёвен. Правда, часть храма, где был алтарь, осталась, и на ней стоял крест. Прикинули стоимость работ по очистке пожарища, я нашёл финансы, и за три дня порядок был наведён».
Власти решили сохранить храм на том же основании, но расширить его за счет деревянных консолей. Над реконструкцией этой церкви вместе с Покровским и Свердловским работал и Борис Зархи. В итоге площадь храма увеличилась с 49 до 80 кв.метров, а вместимость — до 200 человек. В церкви разместили два престола: главный — в честь митрополита Филарета и приставной — в честь митрополита Алексия. На Пасху, 30 апреля 2000 года, в храме были возобновлены богослужения.
Что касается каменной церкви рядом с деревянной — она не построена до сих пор, и за это время чуть не стала поводом для переноса первого из храмов архитектора Покровского. К разговорам о её строительстве вернулись в 2010 году, когда началось обсуждение пяти новых модульных храмов в Зеленограде в рамках московской программы «200 храмов». «Деревянные храмы были установлены временно, для последующего строительства каменных, — рассказывала в интервью „Зеленоград.ру“ начальник зеленоградского управления градостроительного регулирования Анжела Игнатьева, имея в виду деревянные храмы в 16 микрорайоне и Филаретовском проезде. — Задача изначально была такой, и при жизни Игоря Александровича Покровского». Тогда же Игнатьева упомянула о вероятном переносе деревянной Филаретовской церкви на территорию городской больницы или к одному из кладбищ, где собирались строить часовни.
Однако позже от переноса деревянного храма отказались, а железобетонный модульный решили разместить на пустыре рядом с Филаретовской церковью.
В 1997 году по инициативе прихода Никольского храма и по благословению его настоятеля Владимира Харитонова в 16 микрорайоне Зеленограда появилась деревянная часовня в честь Сергия Радонежского, которую также спроектировали Игорь Покровский и Юрий Свердловский.
Изначально зодчие планировали создать на этом месте целый архитектурный ансамбль: большую деревянную церковь с колокольней и деревянную же часовню.
Но годы шли, а денег на крупный проект не хватало. Поэтому в 1999 году к празднованию 2000-летия Рождества Христова те же зодчие перестроили часовню в церковь, добавив к ней с восточной стороны алтарную часть с маленькой главкой, а с запада — притвор с двумя крылечками.
В декабре того же года новая церковь в честь преподобного Сергия Радонежского была освящена благочинным храмов Зеленоградского округа Москвы протоиереем Владимиром Харитоновым.
Получив благословение, архитекторы занялись внутренним убранством церкви и создали для храма Сергия Радонежского иконостас в 21 икону в строгих традициях вологодской школы 16 века. Эта работа заняла полтора года. На каждую икону величиной в человеческий рост уходило более месяца напряженного труда. В жизни Покровского это был первый опыт подобного рода.
На первый взгляд кажется, что иконы, написанные архитекторами — точные копии хорошо известных «ликов святых». Покровский ставил перед собой цель создать в храме теплую камерную атмосферу с традиционными иконами на липовых досках, написанными по старинному канону. И это вполне удалось. Однако известные образы лишь взяты за основу и творчески переосмыслены художниками, которые вложили в них свое видение.
Согласно христианскому духу, авторы не афишировали свою работу, поэтому и сегодня немногие из прихожан знают, что к ней причастен главный архитектор Зеленограда.
Как и в случае с Филаретовской церковью, большой архитектурный ансамбль вокруг церкви Сергия Радонежского должен появиться в будущем — но уже совсем не таким, каким его видел Покровский. Еще до появления программы модульных храмов, в 2007 году было задумано строительство храма Архистратига Михаила рядом с маленькой деревянной церковью. Новый пятикупольный двухэтажный храм высотой 64 метра из железобетона согласно проекту вместит полторы тысячи прихожан и станет самым большим храмом в городе.
«Был другой проект храма, он был разработан ещё зеленоградским архитектором Юрием Алексеевичем Свердловским, ныне покойным, — вспоминали в 2010 году в студии „Зеленоград.ру“ проектировщик и архитекторы нового храма. — Но, к сожалению, не получилось его реализовать, церковь не нашла средств на строительство. Благотворительный фонд с инвестором предложили свою версию, свой проект, и мы, конечно, согласились на этот вариант, чтобы сделать хорошее дело, построить наконец-то в Зеленограде большой храм. В качестве „прототипа“ при проектировании мы взяли калининградский храм Христа Спасителя, но сильно его переработав именно „под Зеленоград“».
При этом старый проект, разработанный Свердловским и Покровским, по словам собеседников редакции, хотели перенести на площадку храма Святителя Филарета — но впоследствии этого не произошло. Не стали никуда перемещать и маленькую часовню Сергия Радонежского ради строительства большого храма, хотя поначалу и это обсуждалось. Позже проект храма изменили, чтобы оставить деревянную церковь на месте.
Игорю Покровскому принадлежит авторство еще одного религиозного сооружения в нашем городе — церкви для баптистов. Зарегистрировать ее в Зеленограде верующие пытались еще в 1979 году, однако в течение десяти лет власти им отказывали. Разрешение было дано лишь в 1989-м. Проект Игорь Покровский разработал в 1992 году — тогда прихожанами зеленоградской церкви баптистов были всего 40 человек, и «добро» от городских властей на строительство собственного здания посчитали практически чудом.
«У меня была встреча Игорем Александровичем, — рассказывал в интервью „Зеленоград.ру“ пастор зеленоградской Церкви евангельских христиан-баптистов Павел (Колесников). — Он тогда встал в тупик и сказал: „Я знаю особенности архитектуры строительства православных храмов, католических храмов. А что такое протестантский дом молитвы?“. Тогда я принёс ему наглядный материал о различных домах молитвы, существующих в то время в Советском Союзе, Европе и Америке. В принципе, они не имеют особых архитектурных нюансов, вроде ориентации на восток или ещё чего-либо в этом роде. Важно, чтобы это было удобное и многофункциональное здание».
Дом молитвы начали строить в 11 микрорайоне в 1995 году и закончили в 2005-м. Освятили его в 2006-м. В этом сооружении отчетливо просматриваются стилистические и конструктивные приемы, которые зодчий уже применял раньше при проектировании городских общественных зданий.
В основу «Дома молитвы», как и в основу ДК «Зеленоград» на Центральной площади, положен треугольник. Отделка стен красным кирпичом отсылает к МИЭТу. А композиция из нескольких взаимосвязанных объемов и круглое окно вызывает в памяти Дворец творчества детей и молодежи на площади Колумба.
Внутри здания располагается центральный зал, двухэтажный вестибюль с классами воскресной школы и малый зал.
При подготовке статьи использованы материалы книги Феликса Новикова «Зеленоград — город архитектора Покровского», глава «Храмы и иконостас» автора Ю. Грошева.