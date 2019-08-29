Храмовый комплекс построят между Школьным озером и Филаретовской улицей, рядом с деревянной часовней — Филаретовским храмом. Часовню оставят на месте. Строительство может начаться уже в октябре.

Площадь нового храмового комплекса — 3,3 гектара, для его строительства московские власти предоставили два земельных участка на Филаретовской улице, сообщает Москомстройинвест. Здание — собственно храм и приходские помещения — будут примыкать к Филаретовской улице и лесопарку. Для строительства потребуется вырубка нескольких деревьев, которые застройщик должен компенсировать: взамен одного вырубленного дерева посадить в лесопарке три. Планируется строительство подъездной дороги к культовому зданию. Будущий храм сможет вместить минимум 700 человек (по максимальным подсчетам — до 1000).

Сейчас проект храмового комплекса проходит экспертизу, и если сроки не затянутся, вскоре будет получено разрешение на строительство. Храм строится на частные пожертвования и средства Русской православной церкви.

Новый храм во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница» спроектирован в современно переосмысленном византийском стиле, характерном для русской православной архитектуры второй половины XIX века. В декабре 2017 года Филаретовский храм святителя Филарета Московского в Зеленограде организовал голосование, представив на суд горожан четыре проекта будущего комплекса. Большинство участников опроса выбрали четвертый вариант, наиболее похожий на нынешний эскиз. В прошлом году эскиз утвердили в патриархии.

Строительство храма на Филаретовской улице одобрили на публичных слушаниях в 2011 году. Три года ушло на оформление земельных отношений, затем делали и согласовывали проект. Участок, на котором построят храм, находится в бессрочном владении Русской православной церкви.