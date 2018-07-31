Храм задуман в современно переосмысленном византийском стиле, характерном для российской православной архитектуры второй половины XIX века.

Комплекс будет состоять из двух различных по функциональному наполнению блоков, составляющих единую постройку: собственно храма и приходских помещений с колокольней. Первый, вместимостью 500 человек, расположится на природном возвышении, приходская часть — ниже по рельефу. Сюда войдут также деревянные постройки приходской школы и храма святителя Филарета Московского, который сейчас находится на ремонте и благодарен любой помощи.

По проекту, комплекс займет участок неправильной трапециевидной формы площадью 8 300 квадратных метров. Здесь наблюдается перепад высоты более трех метров в сторону набережной реки Сходни и Школьного озера. На северо-востоке храмовые постройки примыкают к Филаретовской улице, в остальных направлениях — к лесопарку и водной зоне.

В декабре 2017 года храм святителя Филарета Московского в Зеленограде организовал голосование, представив на суд горожан четыре проекта будущего комплекса. Большинство выбрали четвертый вариант, наиболее похожий на нынешний эскиз.