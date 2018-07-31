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Эскиз храма у Школьного озера утвердили в патриархии 31.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Финансово-хозяйственное и архитектурное управления РПЦ согласовали эскиз нового храмового комплекса на Филаретовской улице в 10 микрорайоне и готовы в ближайшие дни передать его на утверждение в Москомархитектуру, сообщили Zelenograd.ru в храме святителя Филарета Московского при строящемся храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Проект нового храмового комплекса в Зеленограде готов для передачи в Москомархитектуру на утверждение
С сайта Программы строительства православных храмов в Москве / 200hramov.ru

Храм задуман в современно переосмысленном византийском стиле, характерном для российской православной архитектуры второй половины XIX века.

Комплекс будет состоять из двух различных по функциональному наполнению блоков, составляющих единую постройку: собственно храма и приходских помещений с колокольней. Первый, вместимостью 500 человек, расположится на природном возвышении, приходская часть — ниже по рельефу. Сюда войдут также деревянные постройки приходской школы и храма святителя Филарета Московского, который сейчас находится на ремонте и благодарен любой помощи.

По проекту, комплекс займет участок неправильной трапециевидной формы площадью 8 300 квадратных метров. Здесь наблюдается перепад высоты более трех метров в сторону набережной реки Сходни и Школьного озера. На северо-востоке храмовые постройки примыкают к Филаретовской улице, в остальных направлениях — к лесопарку и водной зоне.

В декабре 2017 года храм святителя Филарета Московского в Зеленограде организовал голосование, представив на суд горожан четыре проекта будущего комплекса. Большинство выбрали четвертый вариант, наиболее похожий на нынешний эскиз.

Четвертый вариант храмового комплекса на Филаретовской, избранный большинством голосовавших
Со страницы храма святителя Филарета Московского (Зеленоград) во "ВКонтакте" / vk.com/filarethram
Согласованный в РПЦ эскиз храмового комлпекса в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»
С сайта Программы строительства православных храмов в Москве / 200hramov.ru
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