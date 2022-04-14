В конце прошлого года определился подрядчик проектирования и самой реконструкции шоссе — это АО «Дороги и мосты», бывший «Мостотрест». Стоимость контракта — более 13 миллиардов рублей.

Сроки проектирования и строительства по контракту — не более трех лет. то есть всё должно завершиться до конца 2024 года. На саму стройку отводится полтора года.

В этом году будет большая подготовительная работа — цепочка исследований и согласований. Несколько дней назад контракт изменили и, в числе прочего, немного сдвинули сроки проектирования и работ. А сейчас мэрия сообщила о выделении 19 гектаров земли под будущую стройку. В том числе надо согласовать будущую стройку с РЖД, поскольку могут потребоваться перерывы в движении поездов. Кроме того, нужно обеспечить безопасность — строительство будет вестись над железнодорожными путями.

Как будет организовано движение по Ленинградскому шоссе возле Химок во время масштабного строительства, пока неизвестно. Участники онлайн-обсуждения проекта попросили сделать выделенную полосу для общественного транспорта, поскольку огромных пробок не избежать. Просьбу «не рекомендовали к учету», но это стандартная формулировка — возможно, её передали разработчикам. В технической документации содержится требование разработать проект организации строительства и обеспечить в этот период безопасное движение транспорта, но конкретики — как именно оно будет организовано — нет.

Еще один участник обсуждения предложил на время строительства сделать бесплатным проезд по платному дублеру Ленинградки (трассе М-11 «Нева») от аэропорта Шереметьево.