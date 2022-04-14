Вместо существующего путепровода на пересечении Ленинградки с путями Октябрьской железной дороги построят эстакаду на восемь полос движения. Также новый путепровод построят на пересечении трассы с Международным шоссе. Пока работают над проектом транспортной развязки, недавно скорректировали сроки и выделили дополнительные земельный участок для реконструкции. А сама стройка (с сопутствующими ей пробками) должна начаться в 2023 году. Рассказываем, что сейчас известно о проекте.
Предварительный проект реконструкции Ленинградского шоссе в районе Химок представили для обсуждения год назад. Планируется перестройка двух эстакад, строительство съездов с Ленинградки на Международное и Вашутинское шоссе, реконструкция боковых проездов вдоль Ленинградского и Международного шоссе, строительство нового дороги между Вашутинским и Международным шоссе. А также устройство новых полос движения, тротуаров, заездных карманов и новых остановок для автобусов. Стройка начнется с перекладки инженерных коммуникаций.
В конце прошлого года определился подрядчик проектирования и самой реконструкции шоссе — это АО «Дороги и мосты», бывший «Мостотрест». Стоимость контракта — более 13 миллиардов рублей.
Сроки проектирования и строительства по контракту — не более трех лет. то есть всё должно завершиться до конца 2024 года. На саму стройку отводится полтора года.
В этом году будет большая подготовительная работа — цепочка исследований и согласований. Несколько дней назад контракт изменили и, в числе прочего, немного сдвинули сроки проектирования и работ. А сейчас мэрия сообщила о выделении 19 гектаров земли под будущую стройку. В том числе надо согласовать будущую стройку с РЖД, поскольку могут потребоваться перерывы в движении поездов. Кроме того, нужно обеспечить безопасность — строительство будет вестись над железнодорожными путями.
Как будет организовано движение по Ленинградскому шоссе возле Химок во время масштабного строительства, пока неизвестно. Участники онлайн-обсуждения проекта попросили сделать выделенную полосу для общественного транспорта, поскольку огромных пробок не избежать. Просьбу «не рекомендовали к учету», но это стандартная формулировка — возможно, её передали разработчикам. В технической документации содержится требование разработать проект организации строительства и обеспечить в этот период безопасное движение транспорта, но конкретики — как именно оно будет организовано — нет.
Еще один участник обсуждения предложил на время строительства сделать бесплатным проезд по платному дублеру Ленинградки (трассе М-11 «Нева») от аэропорта Шереметьево.
Начиналось всё с необходимости реконструировать мост на 24-м километре Ленинградского шоссе, проходящий над железнодорожными путями. Он был признан аварийным еще в 2002 году. 12 лет назад РЖД предупреждали, что мост может обрушиться прямо на железную дорогу. В 2007-м его ремонтировали, но разрушения полностью не устранили. Летом 2010 года на мосту начались ремонтные противоаварийные работы, что привело к транспортному коллапсу — движение по шоссе и дорога к аэропорту оказались фактически заблокированными. На ситуацию обратил внимание президент Путин, а к спорам вокруг конкретного виновника аварийного состояния моста и блокировки движения на Ленинградском шоссе подключились РЖД, правительство Московской области и Ространснадзор. Мост тогда подремонтировали, но он снова в плохом состоянии.
В конце 2020 года в департаменте строительства «Зеленоград.ру» сообщили, что в адресной инвестиционной программе до 2023 года не заложен бюджет на реконструкцию моста. Деньги на проект и строительство целого транспортного узла все-таки нашлись.