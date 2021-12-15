Сейчас сделают только часть работ - "дополнительные повороты, чтобы в моменте разгрузить пробку». По словам Волошина, это планируют сделать в 2022—2023 году. Хотя в конце 2020 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обещал начать эти работы в июне и завершить к концу 2021 года. В ходе капитального ремонта, говорил Воробьев, будет выполнено расширение полос движения за счет устройства переходно-скоростных полос. Также планируется устройство светофора для распределения транспортных потоков с изменения организации дорожного движения.

Кольцо у «Меги» представляет транспортную проблему уже больше десяти лет. Активная застройка близлежащих территорий (Химки, Планерная, Подрезково) и повышение пропускной способности аэропорта Шереметьево только усугубляют ситуацию.

Также примерно год назад возник проект новой развязки, которая бы позволила транспорту, двигающемуся по Ленинградскому шоссе в сторону Москвы, разворачиваться и сворачивать в Шереметьево, не заезжая в Химки. Эта идея пришла на смену проекту ремонта моста на Ленинградке перед поворотом на Шереметьево. Сроки строительства развязки пока неизвестны.