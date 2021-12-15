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Для кольца у «Меги» подготовили проект реконструкции. Но делать её будут по чуть-чуть 15.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Завершено проектирование реконструкции круговой развязки на пересечении Машкинского и Новосходненского шоссе возле «Меги» — места постоянных пробок. Строительство займет несколько лет и в ближайшие два года сделают только часть работ.

«Эта развязка соединит между собой шесть дорог, — сказал в интервью Радио 1 глава Химок Дмитрий Волошин. — Ускоряем, насколько это возможно, строительство». Волошин сказал, что строительство этого «масштабного проекта» займет несколько лет и надо «набраться терпения и подождать».

Какая именно будет развязка в конце концов, неизвестно. Пока проект представлен на рассмотрение градостроительного совета Московской области. Когда о реконструкции развязки начали говорить в 2018 году, предполагалось, что это будет путепровод, который соединит напрямую Машкинское шоссе с Новосходненским, Ленинградским и Международным.

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Сейчас сделают только часть работ - "дополнительные повороты, чтобы в моменте разгрузить пробку». По словам Волошина, это планируют сделать в 2022—2023 году. Хотя в конце 2020 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обещал начать эти работы в июне и завершить к концу 2021 года. В ходе капитального ремонта, говорил Воробьев, будет выполнено расширение полос движения за счет устройства переходно-скоростных полос. Также планируется устройство светофора для распределения транспортных потоков с изменения организации дорожного движения.

Кольцо у «Меги» представляет транспортную проблему уже больше десяти лет. Активная застройка близлежащих территорий (Химки, Планерная, Подрезково) и повышение пропускной способности аэропорта Шереметьево только усугубляют ситуацию.

Также примерно год назад возник проект новой развязки, которая бы позволила транспорту, двигающемуся по Ленинградскому шоссе в сторону Москвы, разворачиваться и сворачивать в Шереметьево, не заезжая в Химки. Эта идея пришла на смену проекту ремонта моста на Ленинградке перед поворотом на Шереметьево. Сроки строительства развязки пока неизвестны.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, транспортная развязка, тц мега-химки, новосходненское шоссе, машкинское шоссе
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