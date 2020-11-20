В итоге управляющая компания «динамила» нас больше года, а в январе 2019 года, в прямое нарушение закона и решений Наблюдательного и Экспертного совета ОЭЗ об утверждении нового бизнес-плана, департамент инвестиционной и промышленной политики направил нам письмо с требованием о расторжении соглашения, через несколько месяцев подав на нас в суд с требованием о лишении нас статуса резидента.

— На каком основании департамент и управляющая компания требуют расторжения соглашения?

— Позиция истца (департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы) весьма интересна и представляет, на мой взгляд, очень опасный прецедент. Опасный прежде всего для самой инвестиционной и промышленной политики в городе Москве и, конечно, для всех действующих и будущих резидентов.

Департамент во-первых, утверждает, что мы не инвестировали установленную договором сумму полностью и в срок. При этом, согласно заявленной в суде позиции, даже незначительное недовыполнение инвестиций или нарушение сроков, вне зависимости от масштаба нарушения, влечет расторжение договора. Во-вторых, департамент настаивает, что в течении 24 месяцев (то есть с мая 2017 года по май 2019 года) мы не вели деятельность по реализации соглашения. В-третьих, департамент имеет претензию к тому, что часть нашей деятельности велась вне зоны.

Мы, естественно, с этими претензиями департамента не согласны. Во-первых, мы представили в суд больше тысячи страниц платежных документов, договоров и актов, подтверждающих наши инвестиции превышающие установленный соглашением объем, во-вторых, мы предоставили доказательства того, что и в 2017 — 2019 годах, как и раньше продолжали работу над проектом. В этот период велась (хотя и медленнее чем в 2015 — 2016 годах) работа по строительству, велась работа по проектированию — корректировке проекта сетей и зданий, наконец, мы арендовали помещение на площадке «Ангстрем» и продолжали разработку новых продуктов, производство которых планировалось развернуть в ОЭЗ.

А обвинение в том, что мы параллельно вели деятельность вне территории ОЭЗ, кажется нам абсурдным, особенно в наше время, когда по прямому предписанию департамента большая часть сотрудников предприятий-резидентов работает на удаленке.

— Хорошо. Давайте разберемся. А сколько вы должны были инвестировать и в какой срок?

— Согласно действующему соглашению мы должны были инвестировать почти 193 миллиона рублей до 31 декабря 2019 года.

— А сколько инвестировали?

— Согласно представленным в суд бухгалтерским документам мы уже к началу 2019 года (имея еще год для выполнения своих обязательств) инвестировали в проект около 188 миллионов, из которых почти 80 — в проектирование и строительство и почти 110 миллионов — в разработки оборудования и технологии.

— В чем же тогда проблема?

— Проблема в том, что департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы и поддержавшее его Минэкономразвития отказываются считать инвестиции в разработки оборудования и технологии инвестициями. Я не оговорился. В суд представлены официальные отзывы департамента инвестиционной и промышленной политики и Минэкономразвития, где они прямо утверждают, что внеоборотные инвестиции в НИОКР нельзя в принципе считать инвестициями. В подтверждение своей позиции они ссылаются на закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации», где действительно, вопреки общепринятым российским и международным правилам бухгалтерского учета, по какой-то странной причине инвестиции в научные исследования и разработки, в создание продукта и технологии, в нематериальные активы не упомянуты.

Авторы этого закона, как, видимо, и сотрудники Минэкономразвития и департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, явно не имели большого опыта работы в наукоемкой промышленности. Иначе они бы вспомнили, что здесь большая часть инвестиций связана именно с созданием нового продукта и технологий, а вовсе не со стройкой. Посмотрите балансы любой нормальной мировой наукоемкой фирмы — сколько стоят здания и сколько стоят разработки и ноу-хау. Промышленные предприятия хай-тека — это не бизнес-центры и не склады. Их основной ресурс — разработки продуктов и технология, ноу-хау. Но логика департамента проста — это логика девелоперов: сначала и прежде всего стройка. Сначала нужно построится, а потом уж когда-нибудь и заниматься инновациями.

Наша позиция — позиция промышленников, ученых и инженеров — другая. Инвестиции в разработки, в создание инновационных продуктов и технологии имеют первостепенное значение. Нельзя сначала строить шикарные здания и разбивать цветники, а только потом уже заниматься разработками. Последовательность действий должна быть другая. Согласно нашему бизнес-плану инвестиции в разработки должны были быть начаты с первого же дня проекта, еще с тех времен, когда мы располагались на площадке МИЭТ. Проектирование здания и разработки оборудования должны были вестись и на самом деле велись параллельно. Ведь строительство зданий и сооружений для наукоемкой фирмы — вовсе не самоцель. Офисы, газоны, цветники и спортивные площадки — это прекрасно. Но если нет продукта, нет технологии, и главное — нет инженеров, создающих продукты и технологии, зачем все эти красоты? Именно поэтому мы потратили большую часть наших сил и денег на создание инженерной команды и на НИОКР по разработке оборудования. И именно эти инвестиции департамент инвестиционной политики не желает признавать инвестициями.

— Такой подход, кажется, не очень благоприятствует частным инвестициям в инновационные разработки?

— Такой подход означает конец для инвестиций в инновационные проекты, связанные с разработкой собственного оборудования, по крайней мере в Москве. Фактически они будут объявлены нелегальными. Если, конечно, суд и правительство России окончательно встанут на сторону московского департамента инвестиционной и промышленной политики. Хотя позиция департамента прямо противоречит позиции Счетной палаты, которая подчеркивает, что уровень именно частных инвестиций в НИОКР недостаточен, и надо надо сделать всё для его развития. Но о каких инвестициях в НИОКР со стороны частных компаний может идти речь, если профильные департаменты московского правительства и Минэкономразвития в принципе отказываются признавать их инвестициями?

— Если инвестиции в исследования и разработки «не считаются», как тогда ОЭЗ планирует выполнять планы по привлечению частных инвестиций?

— Я считаю, начальство ОЭЗ начальство в угаре спора с резидентами само себя перехитрило. Инвестиции в строительство, даже если строить не производственные здания, а дворцы, не позволят даже близко выполнить плановые показатели по частным инвестициям. Сейчас, после того как департамент инвестиционной политики и Минэкономразвития заявили в суде, что инвестиции в НИОКР «не считаются» — им, по идее, надо не только выгнать всех резидентов, но и отозвать все свои старые отчеты об «успехах» технико-внедренческих ОЭЗ, где отображены инвестиции резидентов в НИОКР. Получается, отчеты и планы надо обнулить. Сомневаюсь, что после этого московская «технико-внедренческая» ОЭЗ сохранит первое место в рейтинге, которым хвалится господин Никоноров.

— Вы упомянули, что, по мнению департамента, соглашение должно расторгаться при любом нарушении объемов инвестиций и сроков. То есть, вы задержались на месяц или недоинвестировали сто тысяч — и вас можно лишить статуса?

— Да, именно такая позиция заявлена департаментом инвестиционной политики Москвы в суде. На основании этой позиции суд отказался проводить независимую экспертизу наших инвестиций, на которой мы настаивали. Разумеется, на таком основании так же можно выгнать любого резидента в любой момент.

— А учитывает ли суд неисполнение встречных обязательств? Например, вы сказали, что ОЭЗ само нарушило на несколько лет сроки ввода инфраструктуры?

— Согласно гражданскому кодексу, должен учитывать. Но в суде представители ОЭЗ утверждали, что они полностью и в срок выполнили свои обязательства (напомню, что всю инфраструктуру они должны были построить не позднее 2015 года). Поэтому, так как теперь официальный представитель ОЭЗ Константин Никоноров признал, что инфраструктура по факту была построена только в 2017 году, по сути он согласился, что на самом деле нарушение встречных обязательств было. Я думаю, мы приложим его свидетельство в очередном судебном заседании

— Хорошо. А как с утверждением Никонорова, что вы ничего не делали после 2017 года?

— Он повторяет позицию, занятую представителями департамента и ОЭЗ в ходе проверок и в ходе судебного заседания. Департамент заявляет, что мы в течении более чем 24 месяцев (с мая 2017 года по сентябрь 2019 года, когда они подали в суд) не вели деятельность согласно соглашению о технико-внедренческой деятельности.

Тут тоже есть если не передергивание, то какая-то путаница. В законе об ОЭЗ говорится: «Существенным нарушением резидентом особой экономической зоны условий соглашения об осуществлении деятельности является: осуществление в особой экономической зоне предпринимательской деятельности, не предусмотренной соглашением об осуществлении деятельности; неосуществление предусмотренной им деятельности в течение двадцати четырех месяцев подряд».

Никто не может сказать, что мы делали в Алабушево что-то неподобающее (например, построили гостиницу или коттеджный поселок). При этом мы представили в комиссию департамента, а потом и в суд доказательства того, что мы и в 2017—2019 годах вели деятельность в рамках проекта, насколько это нам давала управляющая компания. То, что стройка велась и после мая 2017 года, легко увидеть, сравнив фото объекта в мае 2017 года и в 2019 году. Здание было достроено во второй половине 2017 года. В конце 2017 — начале 2018 года велись работы по сетям. Кроме того, в 2017 — 2019 годах мы арендовали помещение на площадке «Ангстрем», вели проектирование и самое главное — продолжали разработки.

Департамент игнорирует все эти факты и повторяет одно и тоже: АО НИИ ЭСТО ведет деятельность вне ОЭЗ! Как будто ведение деятельности вне ОЭЗ противоречит деятельности по реализации проекта в ОЭЗ или запрещено законом. Кажется, ОЭЗовцы думают, что у нас по-прежнему действует крепостное право.

Опять же, получается, что в этой логике все компании-резиденты, имеющие помещения вне ОЭЗ и, например, имеющие часть сотрудников на удаленке, являются нарушителями соглашений, и их можно выгнать!

— Суд пока поддержал ОЭЗ?

— Судебный процесс еще не закончен. Но суд первой инстанции и апелляционный суд поддержали требование департамента, в том числе перечисленные выше аргументы о том, что инвестиции в НИОКР «не считаются», о том, что нарушение сроков и объемов инвестиций ведет к расторжению вне зависимости от размеров отклонения и то, что нарушений встречных обязательств со стороны управляющей компании не было.

— Понятно. А что будет со зданием, если вы проиграете суд окончательно?

— Вот это самый интересный вопрос. Мне кажется, он будет интересным и для других резидентов. Именно сейчас станет ясно, насколько создаваемые в ОЭЗ активы являются ликвидными и можно ли вообще инвестировать в ОЭЗ. Если нам позволят достроить здание или продать его по разумной цене — это нормальная ситуация. Это означает, что создаваемые в ОЭЗ активы ликвидны. Если же руководство ОЭЗ попытается отнять здание или будет заставлять нас его снести — это уже будет полный финиш.

— Представим, что все произошедшее — досадное недоразумение. Московское правительство разберётся в ситуации и зажжет вам «зеленый свет». Готовы ли вы завершить реализацию проекта в Алабушево?

— Насильно мил не будешь. Мы прекрасно понимаем, что не вписываемся в новую концепцию развития ОЭЗ, предполагающую масштабное строительство арендных площадей за счет города и передачу участков очень крупным компаниям под реализацию офсетных проектов. Сам по себе статус резидента ОЭЗ нам ровным счетом ничего не дает. Льготами мы не пользуемся. Кредитов, субсидий и заказов от московского правительства мы не имеем. Так что за статус резидента мы не держимся. Судебный процесс мы продолжаем только потому, что не согласны с принципиальной позицией департамента, заявленной в ходе процесса (я рассказал выше, почему). Если суд окончательно утвердит мнение департамента о том, что инвестиции в НИОКР — не инвестиции, что неисполнение встречных обязательств не имеет значения, а резидента можно выгнать за любую просрочку — это будет не только вредно для нас, но будет иметь разрушительные последствия для самой ОЭЗ и для московской наукоемкой промышленности в целом.

Кроме того — и это, конечно, главное — остается вопрос о судьбе построенного нами здания. Бросить или уничтожить новое, недавно построенное производственное здание в условиях кризиса, когда и так средств немного, а новой промышленной инфраструктуры катастрофически не хватает, мы считаем варварством. Поэтому мы неоднократно устно и письменно призывали департамент и управляющую компанию к переговорам. Мы готовы на любое разумное решение. Варианты могут быть самые разные: мы можем достроить и подключить здание за свой счет, можем продать его другой компании, его наконец может достроить и сдать нам же в аренду с правом выкупа город — мы по-прежнему имеем большую производственную программу и остро нуждаемся в производственных помещениях. Но коллеги уже два года (с конца 2018 года) не желают вести никаких переговоров и два года от нас бегают. Пользуясь случаем, еще раз — теперь через «Зеленоград.ру» — призываю их преодолеть все недоразумения, встретиться и найти конструктивное решение.