— В Зеленограде всегда воспринимали особую зону как перспективу для развития именно нашего небольшого города в плане рабочих мест. Как вы смотрите на это после передачи ОЭЗ Москве и присоединения к Технополису «Москва»?

— Конечно, одна из наших приоритетных задач обеспечить рабочими местами местных жителей. И зеленоградские площадки ОЭЗ ориентированы на привлечение квалифицированной рабочей силы. Благо, зеленоградцы — это в основном высокообразованные люди со своим набором жизненных стандартов, к которым я отношусь с большим уважением. Я впервые побывал в МИЭТе в 1995 году, тогда и познакомился с городом и с людьми — честно говоря, был очарован.

Другое дело, что ОЭЗ — это некий «опен-хаб», сюда будут стекаться люди не только из Зеленограда и даже не только из Москвы. Будут приезжать зарубежные инженеры и специалисты, так как значительная доля технологий базируется на импортной технике. И это тоже может дать Зеленограду серьёзный импульс в части формирования еще более высоких критериев жизни, работы и отдыха, совмещения делового досуга взрослых и детей.

Мы ведь не мечтатели, мы практики — целый ряд инфраструктурных решений уже реализован у нас в Текстильщиках, в Технополисе «Москва». Это и детский технопарк, и Открытые фонды Политехнического музея, и музей робототехники, и конгрессно-выставочный центр, пользующийся большим спросом, и таможенные сервисы, логистика и т. д. Всё это меняет не только пространство внутри Технополиса, но и влияет на территорию вокруг. Люди понимают, что работа есть, и она дает возможность дотянуться до более высокого уровня жизни. Это мотивирует, например, дать детям хорошее образование, постараться, чтобы они учились в профильных классах школы, чтобы еще до вуза определить и развивать их таланты.

— Как вы собираетесь развернуть всю ту же красоту в Зеленограде — вы уже видите? Или в Зеленограде будет что-то своё — какие-то проекты, которые нельзя разместить в Технополисе «Москва», например, из-за недостатка территории?

—Те проекты, которые мы реализуем, исходя из единого формата, не будут copy-paste. Технополис «Москва» — brownfield-проект, ОЭЗ в Зеленограде — чистой воды greenfield, и масштаб проекта в разы больше, чем в Текстильщиках. У одной только площадки Алабушево территория 142 гектара. Важно, что мы действительно хотим создать там экосистему — не просто хорошо оснащенное безопасное место для работы, но место для жизни, где будет рекреационная зона с тематическими решениями для разных возрастов, зеленая территория, которая станет украшением площадки, но при этом сохранится атмосфера Зеленограда.

Москва ставит перед нами задачу — мы должны показать приходящим инвесторам, что город это не застывшая форма. Жизнь не стоит на месте, Технополис «Москва» — это один проект, а в Зеленограде концепт, визуальные образы и всё прочее будут иметь свою специфику, но увязанную с узнаваемым стилем Технополиса «Москва». Надеюсь, для Москвы и Зеленограда особая зона станет объектом гордости и продемонстрирует людям, что столица меняется в сторону профессионального и жизненного комфорта для её жителей.