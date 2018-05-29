В прошлом году Зеленоградская особая экономическая зона получила новое название — ОЭЗ «Технополис «Москва». В представлении Игоря Ищенко, нового руководителя ОЭЗ и генерального директора Технополиса «Москва», это вполне соответствует заявленному масштабу проекта — весь город становится большим производственно-инновационным кластером, который формирует совершенно иную бизнес-среду и подходы к привлечению инвесторов. ОЭЗ в Зеленограде сегодня тоже достаточно активно заполняется инвесторами, считает Ищенко.
Сейчас команда Технополиса «Москва» занимается инвентаризацией и приёмкой имущества особой зоны, которое передаётся Москве федеральной стороной — этот процесс уже близок к завершению. Столица приняла на себя ответственность за развитие зоны, в том числе и экономическую, поэтому в ОЭЗ действуют эксклюзивные решения по льготам и преференциям.
Мы поговорили с Игорем Ищенко о нынешнем состоянии ОЭЗ в Зеленограде, его взглядах на развитие зоны и о влиянии этого проекта на жизнь Зеленограда и зеленоградцев.
— В Зеленограде всегда воспринимали особую зону как перспективу для развития именно нашего небольшого города в плане рабочих мест. Как вы смотрите на это после передачи ОЭЗ Москве и присоединения к Технополису «Москва»?
— Конечно, одна из наших приоритетных задач обеспечить рабочими местами местных жителей. И зеленоградские площадки ОЭЗ ориентированы на привлечение квалифицированной рабочей силы. Благо, зеленоградцы — это в основном высокообразованные люди со своим набором жизненных стандартов, к которым я отношусь с большим уважением. Я впервые побывал в МИЭТе в 1995 году, тогда и познакомился с городом и с людьми — честно говоря, был очарован.
Другое дело, что ОЭЗ — это некий «опен-хаб», сюда будут стекаться люди не только из Зеленограда и даже не только из Москвы. Будут приезжать зарубежные инженеры и специалисты, так как значительная доля технологий базируется на импортной технике. И это тоже может дать Зеленограду серьёзный импульс в части формирования еще более высоких критериев жизни, работы и отдыха, совмещения делового досуга взрослых и детей.
Мы ведь не мечтатели, мы практики — целый ряд инфраструктурных решений уже реализован у нас в Текстильщиках, в Технополисе «Москва». Это и детский технопарк, и Открытые фонды Политехнического музея, и музей робототехники, и конгрессно-выставочный центр, пользующийся большим спросом, и таможенные сервисы, логистика и т. д. Всё это меняет не только пространство внутри Технополиса, но и влияет на территорию вокруг. Люди понимают, что работа есть, и она дает возможность дотянуться до более высокого уровня жизни. Это мотивирует, например, дать детям хорошее образование, постараться, чтобы они учились в профильных классах школы, чтобы еще до вуза определить и развивать их таланты.
— Как вы собираетесь развернуть всю ту же красоту в Зеленограде — вы уже видите? Или в Зеленограде будет что-то своё — какие-то проекты, которые нельзя разместить в Технополисе «Москва», например, из-за недостатка территории?
—Те проекты, которые мы реализуем, исходя из единого формата, не будут copy-paste. Технополис «Москва» — brownfield-проект, ОЭЗ в Зеленограде — чистой воды greenfield, и масштаб проекта в разы больше, чем в Текстильщиках. У одной только площадки Алабушево территория 142 гектара. Важно, что мы действительно хотим создать там экосистему — не просто хорошо оснащенное безопасное место для работы, но место для жизни, где будет рекреационная зона с тематическими решениями для разных возрастов, зеленая территория, которая станет украшением площадки, но при этом сохранится атмосфера Зеленограда.
Москва ставит перед нами задачу — мы должны показать приходящим инвесторам, что город это не застывшая форма. Жизнь не стоит на месте, Технополис «Москва» — это один проект, а в Зеленограде концепт, визуальные образы и всё прочее будут иметь свою специфику, но увязанную с узнаваемым стилем Технополиса «Москва». Надеюсь, для Москвы и Зеленограда особая зона станет объектом гордости и продемонстрирует людям, что столица меняется в сторону профессионального и жизненного комфорта для её жителей.
— Как вы оцениваете состояние ОЭЗ в Зеленограде на текущий момент?
Я уже был на площадке Алабушево — скажу прямо, что состояние, в котором мы нашли в своё время площадку в Текстильщиках, было гораздо хуже. В Алабушево всё неплохо, территория удобна для выстраивания логистики, близость аэропорта, автомагистралей и железной дороги — это большой плюс. Сама площадка достаточно удачно конфигурирована и уже оснащена базовой инфраструктурой, что позволяет говорить инвесторам, что Алабушево подготовлено к их приходу.
Дополнительные решения, конечно, нужны, и мы активно занимаемся доработкой инфраструктуры: выходим на строительство трёх современных лабораторных корпусов общей площадью 27,6 тысяч кв.метров, в которых будущие резиденты смогут разместить свои производственные подразделения на условиях аренды, готовится к запуску в эксплуатацию Административно-деловой центр.
— Когда заработает Административно-деловой центр (АДЦ) в ОЭЗ, он ведь уже почти готов?
— В АДЦ требуется провести определенные последние технические процедуры, остались и некоторые юридические моменты, связанные с передачей этого имущества городу. Не исключаю, что это займёт несколько месяцев, но до конца года мы надеемся всё завершить и запустить АДЦ в работу. Резиденты скоро получат возможность аренды помещений в АДЦ, это в сумме около 5 тысяч кв. метров.
— Три лабораторных корпуса, которые в Алабушево построит город — когда они появятся и для кого будут предназначены?
— Они будут предназначены для арендаторов, в основном, средних компаний, ведущих перспективные разработки. Мы постараемся обеспечить корпуса достаточным набором решений, чтобы приходящие инвесторы экономили на циклах, капитальных затратах и максимально быстро выходили со своими продуктами на рынок. В этом и есть основной интерес: дополнительные рабочие места, налоговая база, увеличение валового продукта площадки и всего города.
Лабораторные корпуса будут строиться в несколько очередей, разрешение на строительство недавно получено, первую очередь мы планируем ввести в эксплуатацию осенью 2020 года. Есть кое-какие наработки по будущим инвесторам, но говорить о них еще рано — как показывает наш опыт, ближе к середине проекта мы будем четко понимать, под какие индустрии нужно сделать акценты и в какой продукт это упаковать. Экономика очень быстро меняется, взлёт одной индустрии сменяется взлётом другой, нужно будет проанализировать все тренды.
— Будет ли развиваться общественный транспорт в Зеленограде для доставки в Алабушево сотрудников новых предприятий? Сейчас с этим не очень хорошо, плюс сама территория площадки довольно большая — есть ли планы пустить по ней какой-то дополнительный транспорт?
— На территории площадки, как показывает наш опыт, общественный транспорт можно устроить только в режиме каких-то интралогистических решений: например, если мы сами запустим внутренние небольшие шаттлы-электробусы, экологичные и максимально безопасные. Таможенный режим этому не помешает, он не распространяется на всю площадку, а действует только в зоне таможенного терминала. Планируется и строительство паркинга на 900 машиномест для резидентов. А проблему с городским транспортом, если она имеется, будем обсуждать с городом, будем поднимать вопрос запуске дополнительных маршрутов и логистике персонала из разных проходных — в Алабушево их несколько. Всё решаемо.
— Какова ситуация с резидентами, идут ли переговоры с какими-то новыми компаниями? Есть ли у вас приоритеты по видам их деятельности или по соотношению производства и R&D?
— На площадке Алабушево уже довольно много резидентов, хотя она и выглядит пустой. Две компании закончили строительство («Сапфир-Инвест», «ГДЦ Энерджи»), у трёх оно продолжается (НИИ ЭСТО, «Термико», «Элта»), еще одна полностью ввела в эксплуатацию своё здание — ЦОД (АйЭмТи). Пять резидентов находятся на этапе проектирования («Цифровые технологии безопасности», «Элтекс», «Гринго», ПК-137 и «Электроимпэкс»). Некоторые компании выйдут на строительный цикл в ближайшие месяц-два — они уже получили разрешение и сейчас разворачивают строительство. Мы ожидаем, что в ближайшее время в Алабушево начнется застройка, пока это «грязная» работа, но через два-три года она даст возможность увидеть эту площадку совсем другой.
Идут переговоры еще с несколькими компаниями, заинтересованными в создании производства на территории ОЭЗ. Одна из них — зеленоградский «Миландр», крупный российский разработчик и производитель микросхем, работающий на рынке уже 25 лет. Компания планирует вложить в проект 5 миллиардов рублей и создать около 150 рабочих мест. Другой потенциальный резидент — фирма «Рокор», производящая изделия из монокристаллов сапфира, с ней обсуждается участок в 0,6 га под локализацию производства с инвестициями в 190 миллионов рублей.
На сегодняшний день мы недалеки от того, чтобы завершить распределение всех свободных земельных участков ОЭЗ между резидентами, их осталось на 21 гектар. У нас есть заданная городом концепция развития площадки, мы делаем серьезный акцент на фармакологию, микроэлектронику, смотрим в сторону интернет-технологий. В моём представлении, особые зоны рядом с Зеленоградом и Москвой должны ориентироваться на высокотехнологичный medium-scale, а не на тяжёлые индустрии с неэкологичным производством.
На территории ОЭЗ уже действуют дата-центры, и, я надеюсь, после запуска АДЦ и лабораторных корпусов мы сумеем создать там достаточно мощный IT-кластер. Зеленоград и Москва обладают колоссальным потенциалом для этого, в том числе по подготовке кадров, и не использовать его было бы странно. Мы планируем выходить на рынок с этими предложениями, а там посмотрим — жизнь вносит свои коррективы.
ОЭЗ создаст тысячи новых рабочих мест. В столице только выпускников технических вузов ежегодно выпускает около 100 тысяч. Это вызов городу, все эти молодые специалисты должны идти работать по профессии, для них нужно создавать условия. Москва в последние годы реализует интересные решения в части профессиональной навигации: отложенные трудовые договоры со школьниками и студентами формируют очень конструктивные отношения между потенциальными работодателями, вузами, колледжами и городом, как экосистемой, который заинтересован в счастливых, самореализованных людях. Это банальные вещи, но ведь и суть человеческого бытия довольно проста. Дети уже в школе должны понимать, что перед ними открываются широчайшие возможности, и только от них зависит, как их использовать.
Игорь Владимирович Ищенко возглавил Технополис «Москва» в 2011 году. До этого занимал руководящие должности на предприятиях электроэнергетической отрасли: «Энергостройинвест-Холдинг», РАО «ЕЭС России», «Комплексные энергетические системы». Родился 21 мая 1969 года в Торезе Донецкой области, окончил Институт стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, в 1999 году получил диплом экономиста-менеджера по специальности «антикризисное управление» в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ). Владеет персидским, французским и английским языками. Женат, имеет дочь и сына.
Технополис «Москва», расположенный на Волгоградском проспекте, стал площадкой ОЭЗ «Зеленоград» весной 2017 года, после того, как осенью 2016-го ОЭЗ была передана под управление Москвы, которая инвестировала более 15,7 миллиардов рублей в развитие транспортной сети и проведение коммуникаций в особой зоне (федеральные инвестиции в ОЭЗ составили 12,4 миллиарда рублей).
Сегодня в состав зоны входит пять площадок, четыре из них (Алабушево, Микрон, МИЭТ, Ангстрем) расположены в Зеленограде. Общая площадь ОЭЗ — 207,5 га, число резидентов — 45, они инвестировали в развитие своих производств 12,7 миллиарда рублей и создали более 5 тысячи рабочих мест. С сентября 2017 года реестр резидентов пополнился 10 новыми резидентами (еще 7 компаний одобрены МВК), общий объем заявленных инвестиций которых составляет 13,6 миллиардов рублей. Уже введена в эксплуатацию таможенная инфраструктура, которая позволяет воспользоваться режимом свободной таможенной зоны.
За последние полтора года зеленоградская ОЭЗ значительно увеличила свои экономические показатели, по данным столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства. «Особая экономическая зона показывает хорошую динамику: совершенствуется инфраструктура, растет число резидентов, в том числе из-за рубежа», — констатировала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Планируется, что объем частных и городских инвестиций в развитие экономической зоны к 2025 году превысит 23 млрд. рублей, будет дополнительно создано 7,5 тысяч рабочих мест.
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