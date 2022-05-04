Старых витрин универмага со стороны Савелкинского проезда уже нет — они разрушены. Фасады нужно менять, потому что они ветхие, сообщил ранее новый владелец здания. Он же предоставил «Зеленоград.ру» проектные изображения обновленного здания и рассказал об архитектурном решении. В фасаде будут использованы керамогранитные плиты, имитирующие травертин, и панорамное остекление. Четыре входа и выхода планируется сделать с обеих сторон — на Центральную площадь и в Савелкинский проезд. Возле торгового центра в Савелкинском проезде будет парковка.