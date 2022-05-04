Началась реконструкция здания универмага «Зеленоград», который станет торговым центром. Сейчас переделывают фасад. Владелец здания рассчитывает закончить наружный ремонт к августу и параллельно найти арендаторов. Рассказываем, каким после реконструкции станет историческое здание.
Старых витрин универмага со стороны Савелкинского проезда уже нет — они разрушены. Фасады нужно менять, потому что они ветхие, сообщил ранее новый владелец здания. Он же предоставил «Зеленоград.ру» проектные изображения обновленного здания и рассказал об архитектурном решении. В фасаде будут использованы керамогранитные плиты, имитирующие травертин, и панорамное остекление. Четыре входа и выхода планируется сделать с обеих сторон — на Центральную площадь и в Савелкинский проезд. Возле торгового центра в Савелкинском проезде будет парковка.
В здании два этажа — первый и цокольный (подвальный), его общая площадь 9,2 тысячи квадратных метров. Лифт и (или) эскалатор делать не планируется, о внутреннем ремонте пока тоже речь не идет. Увеличивать или уменьшать площадь здания, делать надстройки и пристройки тоже не будут.
На проектных картинках — вывески «ресторан», «пиццерия», «кофейня», «аптека» и другие. Это предварительные планы, отметил владелец, арендаторы могут быть и другие. О якорном арендаторе (например, крупном супермаркете) он пока не сообщает.
Бывший универмаг — часть комплекса зданий вдоль Центральной площади и Савелкинского проезда. В них расположены Сбербанк, супермаркет «Лента», ресторан «Диканька» и другие заведения. По замыслу архитекторов 1960-х, здания на Центральной площади должны были стать единым архитектурным ансамблем, но этого так и не случилось. Мосгорнаследие отказалось признать зеленоградский исторический центр объектом культурного наследия.
Здание торгового дома «Зеленоград» приобрёл владелец компании «1000 мелочей», которая управляет одноименным торговым центром на Центральном проспекте. Универмаг в историческом центре Зеленограда работал с середины 1980-х и закрылся летом 2021-го. На продажу его выставили почти два года назад. Здание площадью более 9 тысяч квадратных метров и землю под ним предлагали за 400-500 миллионов рублей. К осени 2021 года активы ЗАО «Торговый дом «Зеленоград» оценивались уже в 350 млн рублей. Акционеры ЗАО считали, что здание продают за бесценок.