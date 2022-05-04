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Сквозной проход, керамогранит и парковка — вот как будет выглядеть бывший универмаг на Центральной площади после реконструкции 04.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Началась реконструкция здания универмага «Зеленоград», который станет торговым центром. Сейчас переделывают фасад. Владелец здания рассчитывает закончить наружный ремонт к августу и параллельно найти арендаторов. Рассказываем, каким после реконструкции станет историческое здание.

Старых витрин универмага со стороны Савелкинского проезда уже нет — они разрушены. Фасады нужно менять, потому что они ветхие, сообщил ранее новый владелец здания. Он же предоставил «Зеленоград.ру» проектные изображения обновленного здания и рассказал об архитектурном решении. В фасаде будут использованы керамогранитные плиты, имитирующие травертин, и панорамное остекление. Четыре входа и выхода планируется сделать с обеих сторон — на Центральную площадь и в Савелкинский проезд. Возле торгового центра в Савелкинском проезде будет парковка.

В здании два этажа — первый и цокольный (подвальный), его общая площадь 9,2 тысячи квадратных метров. Лифт и (или) эскалатор делать не планируется, о внутреннем ремонте пока тоже речь не идет. Увеличивать или уменьшать площадь здания, делать надстройки и пристройки тоже не будут.

На проектных картинках — вывески «ресторан», «пиццерия», «кофейня», «аптека» и другие. Это предварительные планы, отметил владелец, арендаторы могут быть и другие. О якорном арендаторе (например, крупном супермаркете) он пока не сообщает.

Бывший универмаг — часть комплекса зданий вдоль Центральной площади и Савелкинского проезда. В них расположены Сбербанк, супермаркет «Лента», ресторан «Диканька» и другие заведения. По замыслу архитекторов 1960-х, здания на Центральной площади должны были стать единым архитектурным ансамблем, но этого так и не случилось. Мосгорнаследие отказалось признать зеленоградский исторический центр объектом культурного наследия.

Здание торгового дома «Зеленоград» приобрёл владелец компании «1000 мелочей», которая управляет одноименным торговым центром на Центральном проспекте. Универмаг в историческом центре Зеленограда работал с середины 1980-х и закрылся летом 2021-го. На продажу его выставили почти два года назад. Здание площадью более 9 тысяч квадратных метров и землю под ним предлагали за 400-500 миллионов рублей. К осени 2021 года активы ЗАО «Торговый дом «Зеленоград» оценивались уже в 350 млн рублей. Акционеры ЗАО считали, что здание продают за бесценок.

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Метки:
магазины, реконструкция, центральная площадь, торговые центры
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Обсуждение
A T
23 минуты назад
Для построенных в чистом поле районов выглядит, по-моему, нормально, хотя картинкам всё же не видно, каким он будет в реале. Для бывшего модернистского ансамбля, который, конечно, нуждается в ремонте, выглядит чужеродным, как и ТЦ "Савёлки". Чистенько, гладенько, провинциально.
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