Сейчас разбирают стену здания со стороны Савелкинского проезда. Реконструкция фасадов будет вестись около четырех месяцев, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации перспективного торгового центра. Радикальной перестройки, как обещают, не будет, исторический облик здания постараются сохранить. «Мы ответственно относимся к внешнему виду», отметил собеседник. Что конкретно откроется в обновленном здании, пока неизвестно.

Здание торгового дома «Зеленоград» приобрёл владелец компании «1000 мелочей», которая управляет одноименным торговым центром на Центральном проспекте. Универмаг в историческом центре Зеленограда работал с середины 1980-х и закрылся летом 2021-го. На продажу его выставили почти два года назад. Здание площадью более 9 тысяч квадратных метров и землю под ним предлагали за 400-500 миллионов рублей. К осени 2021 года активы ЗАО «Торговый дом «Зеленоград» оценивались уже в 350 млн рублей. Акционеры ЗАО считали, что здание продают за бесценок.