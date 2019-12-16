Эвакуации школ продолжаются. Некоторые дети столкнулись с ней уже четыре раза 16.12.2019 ZELENOGRAD.RU

В пятницу, 13 декабря, в третий раз с начала недели эвакуировали детей из корпуса 1440 школы № 1151. Прошлые два раза были во вторник и четверг, 10-го и 12-го числа соответственно. А еще — на предыдущей неделе.

В этот раз родителям сообщили около пяти часов вечера, что дети из группы продлённого дня будут находиться в другом корпусе — 1415, где расположен детский сад.

«Почему это происходит каждый день?» — поинтересовались родители. Учитель ответила в родительском чате: «Был звонок из полиции на комплекс об эвакуации. Работники школы действуют по алгоритму, дети с вещами, одеты и выведены в теплые помещения. На зданиях ожидаем работы полиции с собакой».

Первая эвакуация в школе 1151 прошла в среду, 4 декабря. В тот день массово эвакуировали детей из детсадов и школ почти во всех районах Зеленограда. Эвакуации повторились на следующий день и продолжаются всю новую неделю. В одних случаях — из-за пожарной тревоги, в других — из-за ложных сообщений о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Чаще всего этому испытанию подвергались дети уже упомянутой 1151-й и школы 1194 в 15-м микрорайоне.

«Обеих [дочек] уже четыре раза эвакуировали: в саду в 14-м районе „минируют“ веранды, в школе в 15-м районе саму школу, — рассказала „Зеленоград.ру“ наша читательница. — В среду старшая дочь-семиклассница осталась дома: накануне пережила третью эвакуацию — и нервы сдали, случился нервный срыв. Когда по три раза за неделю так дергают и все в панике, естественно, ребёнок получит неизгладимые впечатления и страх перед посещением школы: а вдруг и правда заложили бомбу?»

Именно в этот день эвакуации в школе не было, а на следующий, когда девочка вновь пошла в школу, всё повторилось. Это была уже четвёртая эвакуация.

В детском саду проходило по другой схеме. «Сегодня [13 декабря] детей к шести вечера с прогулки загнали в сад и ждали кинологов, которые собирались проверять детские площадки. В этом саду [корпус 1411] уже второй раз проверяют веранды — может, так маленьких жалеют?» — пишет нам мама пятилетней девочки. Младшеклассникам этой же школы повезло меньше — их каждый раз эвакуируют по полной программе.

Столько же раз эвакуировали школу № 1194. Одна из мам написала нам 12 декабря: «Сейчас опять эвакуация [корпус 1530]. И два дня назад была. И ранее неделю назад. Никакой информации родителям не дают — плановые или звонки с угрозами поступили».

Из сообщения учителя, упомянутого выше, видно, что пятничная эвакуация в школе 1151, судя по всему, прошла более-менее организованно. В некоторых других школах не всё так гладко: детей без верхней одежды, в футболках с короткими рукавами и в промокаемой сменной обуви выводили на улицу в метель и в слякоть. От стен школы не уводили, в какое-то другое — тёплое — помещение не переводили. А в одной из школ учитель и вовсе заявила ученикам, оказавшимся на улице в одежде не по сезону: сейчас как хотите добирайтесь домой, через два часа можете вернуться за вещами. У большинства рюкзаки с ключами от дома и телефонами остались внутри школы, потому что детям не разрешили взять вещи на улицу.

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Во время одной из таких эвакуаций пятиклассница вывихнула сломанную ногу — прошло всего три дня, как ей разрешили вернуться к учебе после двухмесячного лечения. Другая наша читательница рассказывает: «Вчера [10 декабря] была уже такая давка в 1739 [ныне № 1194], что дети, пробираясь к выходу на 1-м этаже, били других детей. Некоторые, кто послабее, не могли долго добраться до дверей, их отталкивали к середине. Потоки детей никто не регулировал, в итоге некоторые двигались друг на друга».

При этом почти половина читателей «Зеленоград.ру» согласна, что надо чаще проводить эвакуации, учебные или нет, чтобы в итоге все вели себя правильно в экстремальной ситуации. Однако тех, кто против частого проведения подобных мероприятий, немного больше — голоса в обоих опросах разделились почти поровну.

Судя по результатам еще одного нашего опроса большинство считает, что, выйдя из учебного учреждения после эвакуации, дети должны оставаться в безопасности под присмотром персонала. И чуть меньше четверти участников опроса согласились, что нужно вызывать родителей, чтобы они забрали детей.

«Зеленоград.ру» разбирается сейчас, как должна на самом деле проходить эвакуация из школ и детсадов и почему это до сих пор продолжается.

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