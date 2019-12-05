Массовая эвакуация в школах и садах повторилась 05.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Детей вновь эвакуировали из школьных зданий в разных районах Зеленограда 5 декабря. Сообщения от родителей поступили в редакцию из 6, 9, 11-го и других микрорайонов.

«Школа № 852, корпус 1115. Без сообщения родителям об эвакуации, детей раздетых выгнали на улицу! Мы СЛУЧАЙНО увидели столпотворение детей у школы, проходя мимо. Никаких сообщений от педагогов не было! Лично моя дочь, выбегая, успела схватить только куртку (и то слава богу), в сменке и колготках стояла на улице. Все вещи остались в школе, в родительском чате появилось сообщение, что через два часа можно подойти за вещами», — рассказала «Зеленоград.ру» одна из родителей. — Детям сказали, что бомба. Прямым текстом".

Из 9-го района нам написали двое родителей: «Позвонила дочь, сказала, у них в школе эвакуация, якобы соседняя (старшая) школа заминирована, всех выгнали. Классная руководительница пока не звонила, «Сегодня в нашей школе «учебная» пожарная тревога была. Забрала ребёнка по просьбе учителя. Пошли с ребёнком в «Перекрёсток» — и там пожарная тревога, попросили покинуть помещение покупателей и персонал. Соседнюю школу тоже эвакуировали, сад проверяли».

Экстренные службы и полиция не комментируют массовые эвакуации, не подтверждая и не опровергая информацию о полученных угрозах о минировании или массовом ложном срабатывании пожарной сигнализации.

Накануне в городе также проводилась массовая эвакуация садах и школах.

Как сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе зеленоградского МЧС, пожарно-спасательные подразделения выезжали на ложное срабатывание сигнализации в корпусе 1555 (школа №1739), корпусе 1469 (школа №1151) и корпусе 1468 (школа №1151). Однако эвакуации происходили по всему Зеленограду.

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