В родительский чат пришло сообщение об эвакуации и что детей срочно надо забрать домой из детского сада школы № 1528, расположенного в корпусе 827.

«Сообщение пришло в 15:52. Детей вывели на улицу и перевели в офисно-жилой корпус напротив — 828-й», — рассказал «Зеленоград.ру» один из родителей.

Очевидцы рассказывают, что эвакуированы все корпуса школы № 1528, а также все четыре корпуса школы № 1151 в 14-м микрорайоне. На место прибыли кинологи с собаками, работает полиция.

С 15 часов в Зеленограде также проводили эвакуацию детей из школ и садов в Малино, МЖК, 9-м и 11-м микрорайонах.

Ранее в этот же день, 4 декабря, эвакуировали не менее восьми столичных школ и минимум десять судов. Причина — сообщения неизвестных о том, что в зданиях заложены взрывные устройства. Все сообщения оказались ложными, информирует агентство «Москва».