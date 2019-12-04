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Массовая эвакуация зеленоградских детсадов и школ, из-за которой родителей срывали с работы, оказалась учениями. Хотели проверить реальное состояние дел 04.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Сообщения об эвакуации детей из садов и школ начали поступать в редакцию «Зеленоград.ру» после трех часов дня в среду, 4 декабря. Информация пришла практически из всех районов Зеленограда. Взволнованные родители интересовались: что происходит?

Им сказали через родительские чаты учебных учреждений срочно забирать детей домой. Детсадовцев и учеников выводили на улицу и перемещали в соседние корпуса того же учреждения либо в офисно-жилые дома до приезда родителей. Родителям же пришлось экстренно бросать дела и работу и ехать за детьми. На местах уже работали полиция, экстренные службы и кинологи с собаками.

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«Зеленоград.ру» обратился в пресс-службу МЧС за комментарием. «Да, эвакуации проводились. Это были учения», — ответили в ведомстве.

Нам показалось странным, что учения имеют такой размах: эвакуации по всему городу и в одно время. Как правило, подобные тренировки проводят на базе одного учреждения, и администрация обычно в курсе. А тут никто из сотрудников школ и садов не смог ответить на расспросы родителей. Не знали даже того, в связи с чем проводится эвакуация.

В МЧС нам пояснили: «Учения проводились по предложению департамента образования. Нужно было проверить реальное состояние дел: как реагируют дети, учителя, охрана».

То есть для чистоты эксперимента организаторы этих массовых учений никого не уведомляли ни о плановой, ни о внеплановой эвакуации. Не приходило такое предупреждения и в некоторые другие экстренные службы, которые обычно задействуют в подобных мероприятиях, в частности в «скорую».

Свои сомнения высказал также сотрудник еще одной экстренной службы: «С трудом верится, что „не предупредили, чтоб было по-настоящему“».

В полиции отказываются комментировать случаи с телефонными и электронными угрозами о заложенных где-то взрывных устройствах. Корреспонденту «Зеленоград.ру» объяснили это так: мол, чем больше СМИ пишут об этом, тем больше хулиганов-«минёров» появляется.

Как в итоге МЧС и департамент образования оценили действия невольных участников эксперимента, пока неизвестно.

Но впечатлениями делятся родители. «Воспитатели и администрация — молодцы (корпус 819). Эвакуировали быстро, без паники, всё слаженно отработали. Спасибо! Дети ничего не поняли», — пишет наша читательница.

В последнее время действительно участились случаи ложного минирования. Зачастую «террористы» не называют конкретный адрес, называя лишь общую цель: «в одном из судов / торговых центров / и так далее». В этом случае полиция уведомляет охрану и администрацию всех возможных целей, и эвакуируют всех — на всякий случай.

Вы согласны, что действительно нужно проводить такие «анонимные» массовые учения?
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Обсуждение
Ирина Тихомирова
31 минуту назад
Возмущена решениями и действиями департамента, разумеется жизнь и безопасность детей на первом месте, но складывается впечатление, что родители на работу развлекаться ходят.
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