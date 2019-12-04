Сообщения об эвакуации детей из садов и школ начали поступать в редакцию «Зеленоград.ру» после трех часов дня в среду, 4 декабря. Информация пришла практически из всех районов Зеленограда. Взволнованные родители интересовались: что происходит?
Им сказали через родительские чаты учебных учреждений срочно забирать детей домой. Детсадовцев и учеников выводили на улицу и перемещали в соседние корпуса того же учреждения либо в офисно-жилые дома до приезда родителей. Родителям же пришлось экстренно бросать дела и работу и ехать за детьми. На местах уже работали полиция, экстренные службы и кинологи с собаками.
«Зеленоград.ру» обратился в пресс-службу МЧС за комментарием. «Да, эвакуации проводились. Это были учения», — ответили в ведомстве.
Нам показалось странным, что учения имеют такой размах: эвакуации по всему городу и в одно время. Как правило, подобные тренировки проводят на базе одного учреждения, и администрация обычно в курсе. А тут никто из сотрудников школ и садов не смог ответить на расспросы родителей. Не знали даже того, в связи с чем проводится эвакуация.
В МЧС нам пояснили: «Учения проводились по предложению департамента образования. Нужно было проверить реальное состояние дел: как реагируют дети, учителя, охрана».
То есть для чистоты эксперимента организаторы этих массовых учений никого не уведомляли ни о плановой, ни о внеплановой эвакуации. Не приходило такое предупреждения и в некоторые другие экстренные службы, которые обычно задействуют в подобных мероприятиях, в частности в «скорую».
Свои сомнения высказал также сотрудник еще одной экстренной службы: «С трудом верится, что „не предупредили, чтоб было по-настоящему“».
В полиции отказываются комментировать случаи с телефонными и электронными угрозами о заложенных где-то взрывных устройствах. Корреспонденту «Зеленоград.ру» объяснили это так: мол, чем больше СМИ пишут об этом, тем больше хулиганов-«минёров» появляется.
Как в итоге МЧС и департамент образования оценили действия невольных участников эксперимента, пока неизвестно.
Но впечатлениями делятся родители. «Воспитатели и администрация — молодцы (корпус 819). Эвакуировали быстро, без паники, всё слаженно отработали. Спасибо! Дети ничего не поняли», — пишет наша читательница.
В последнее время действительно участились случаи ложного минирования. Зачастую «террористы» не называют конкретный адрес, называя лишь общую цель: «в одном из судов / торговых центров / и так далее». В этом случае полиция уведомляет охрану и администрацию всех возможных целей, и эвакуируют всех — на всякий случай.