Массовая эвакуация детей из детсадов и школ в Зеленограде происходила 4 и 5 декабря. По одним источникам, это было из-за ложных сообщений о минировании, по другим — из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации, по третьим — это были внеплановые учения, о которых школы не знали.
Как бы то ни было, мы изучили рассказы очевидцев об организации эвакуации. Похоже, что система эвакуации работает хорошо только в случае плановой учебной тревоги, когда сразу отрабатывается только порядок выхода из здания. Если же в здание нельзя вернуться до его проверки специальными службами, то действия сотрудников учебных заведений становятся хаотичными, а иногда просто опасными.
4 декабря в редакцию «Зеленоград.ру» из разных районов города посыпались сообщения от родителей, что детсадовцев и школьников выводят на улицу и перемещают в другие здания. Родителей срывали с работы экстренными сообщениями через родительские чаты: «Срочно забирайте детей».
В полиции не стали комментировать произошедшее. В пресс-службе зеленоградского МЧС на следующий день сообщили, что выезжали на ложное срабатывание пожарной сигнализации в корпусах 1468 и 1469 (школа №1151), а также в корпусе 1555 (школа №1739). Источник в «скорой помощи» сказал «Зеленоград.ру», что по их службе никаких экстренных вызовов для сопровождения эвакуаций не проходило.
Разные источники в других экстренных службах делились противоречивой информацией. Один из них сообщил «Зеленоград.ру», что это столичный департамент образования предложил провести тайные учения, не оповещая администрации школ и садов, чтобы всё выглядело реально. Хотели, мол, проверить действительную готовность персонала, детей и родителей к экстренным ситуациям. Не знали о проводимых учениях и сотрудники этих экстренных служб, поделился источник. Они выезжали по факту вызова и лишь по прибытии узнавали, что это тренировка или ложное срабатывание пожарной сигнализации. На местах эвакуации работали также полиция и кинологи с собаками.
Массовые эвакуации проходили не только в Зеленограде, но и в других столичных образовательных учреждениях. Информационные агентства передавали, что эвакуации связаны с сообщениями о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Все сообщения оказались ложными.
5 декабря массовая эвакуация в образовательных учреждениях повторилась. И судя по рассказам родителей, она была организована хуже, чем накануне. В редакцию «Зеленоград.ру» прислали несколько видео, где дети выходят на улицу без верхней одежды, в сменной обуви. На улице было +3, но промозгло и слякотно, многие мгновенно промочили ноги. На записи слышно, как учитель говорит: «Ну и что, я тоже в сандалиях».
Она же заявляет: «Рты закрыли и слушаем! Сейчас вы как хотите расходитесь домой: есть информация, что в школе взрывное устройство. Через два часа можете забрать свои вещи».
Одна из школьниц рассказала родителям, что охранник по громкой связи сказал что-то вроде «Внимание, в школе эвакуация». Однако было очень плохо слышно, слов почти не разобрать, так как динамики трещали.
«Без сообщения родителям об эвакуации — детей раздетых выгнали на улицу! Мы случайно увидели столпотворение детей у школы, проходя мимо. Никаких сообщений от педагогов не было! Моя дочь, выбегая, успела схватить только куртку (и то слава богу), в сменке и колготках стояла на улице. Все вещи остались в школе, в родительском чате появилось сообщение, что через два часа можно подойти за вещами».
«На фоне вчерашних [4 декабря] эвакуаций, где позаботились о детях и родителях (детей одели, родителей оповестили) — это просто катастрофа! У большинства детей все вещи остались в школе, деньги, ключи от дома, телефон — всё в рюкзаках, которые не дали взять. Раздетые дети плакали на улице — некоторые педагоги при этом стояли в шубах».
В одном из родительских чатов классный руководитель объяснил, что действовал правильно: «В конце пятого урока по громкой связи прозвучало сообщение о необходимости эвакуации. По плану категорически нельзя одновременно направлять всех учащихся школы в раздевалку. Последствия таких действий могут быть самыми трагичными (паника, давка и т. д.). Одетые дети могут не успеть выйти в одну дверь через три турникета, так как четыре запасных выхода в четырех углах школы будут перекрыты детьми, стремящимися в раздевалку. По плану эвакуации дети вместе с учителем, ведущим в этот момент урок, покидают школу через запасной выход, расположенный ближе всего к кабинету. Учитель, постоянно работающий в своём кабинете, прекрасно знает о маршруте и всех действиях, которые он должен совершить во время эвакуации. Никто из учителей нашей школы заранее не знал о сегодняшней тревоге. Все учителя действовали строго по инструкции».
«Какая брехня, — пишет наш читатель, показавший переписку. — На видео видно, как дети ломятся через раздевалки и центральный вход. Без учителя. Да и по той же „инструкции“ сотрудники школы были обязаны отвести детей в отапливаемые помещения и оповестить родителей, а не „добирайтесь как хотите домой“».
В комментариях родители не понимают, почему детей сразу не перевели в тёплое помещение, где они могли бы досидеть до вечера. Есть ли вообще для каждой школы или детсада такое «запасное» помещение, куда можно перевести детей на время эвакуации. А если придется эвакуировать и это запасное помещение, то что делать тогда?
Похоже, в некоторых школах не знают, что делать с детьми после выхода из здания. В одних учреждениях их отводят подальше от здания, например, на школьный стадион. Но в других они остаются стоять прямо под окнами, за которыми, возможно, заложено взрывное устройство.
Еще один вопрос — оповещение родителей, с которым везде поступают по-разному. Одни родители говорят «лучше бы сорвали с работы, и дети не стояли бы на холоде два с половиной часа». Другие, наоборот, жалуются, что им пришлось бросить работу, вместо того чтобы просто забрать детей по другому адресу. Третьи считают, что виноваты родители-паникеры в чатах с криками «бегите, спасайте». Есть ли какие-то общие правила на этот случай, неизвестно.
Специальные службы также оказались не готовы к информированию о том, что происходит. На запросы редакции «Зеленоград.ру» они не могли оперативно предоставить официальную информацию, а неофициальные комментарии противоречили друг другу и после опровергались. В итоге СМИ не могли выполнить свою функцию по информированию зеленоградцев.
Неизвестно, осознают ли в руководстве департамента образования и МЧС эти проблемы, но рядовые сотрудники не считают их обсуждение просто незаслуженным упрёком. «Слава богу, что всё обошлось», — пишет учитель в одном из родительских чатов и тут же удаляется из него, не желая «выслушивать негативные комментарии в свой адрес».