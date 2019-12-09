«Как хотите — расходитесь домой»

4 декабря в редакцию «Зеленоград.ру» из разных районов города посыпались сообщения от родителей, что детсадовцев и школьников выводят на улицу и перемещают в другие здания. Родителей срывали с работы экстренными сообщениями через родительские чаты: «Срочно забирайте детей».

В полиции не стали комментировать произошедшее. В пресс-службе зеленоградского МЧС на следующий день сообщили, что выезжали на ложное срабатывание пожарной сигнализации в корпусах 1468 и 1469 (школа №1151), а также в корпусе 1555 (школа №1739). Источник в «скорой помощи» сказал «Зеленоград.ру», что по их службе никаких экстренных вызовов для сопровождения эвакуаций не проходило.

Разные источники в других экстренных службах делились противоречивой информацией. Один из них сообщил «Зеленоград.ру», что это столичный департамент образования предложил провести тайные учения, не оповещая администрации школ и садов, чтобы всё выглядело реально. Хотели, мол, проверить действительную готовность персонала, детей и родителей к экстренным ситуациям. Не знали о проводимых учениях и сотрудники этих экстренных служб, поделился источник. Они выезжали по факту вызова и лишь по прибытии узнавали, что это тренировка или ложное срабатывание пожарной сигнализации. На местах эвакуации работали также полиция и кинологи с собаками.

Массовые эвакуации проходили не только в Зеленограде, но и в других столичных образовательных учреждениях. Информационные агентства передавали, что эвакуации связаны с сообщениями о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Все сообщения оказались ложными.

5 декабря массовая эвакуация в образовательных учреждениях повторилась. И судя по рассказам родителей, она была организована хуже, чем накануне. В редакцию «Зеленоград.ру» прислали несколько видео, где дети выходят на улицу без верхней одежды, в сменной обуви. На улице было +3, но промозгло и слякотно, многие мгновенно промочили ноги. На записи слышно, как учитель говорит: «Ну и что, я тоже в сандалиях».

Она же заявляет: «Рты закрыли и слушаем! Сейчас вы как хотите расходитесь домой: есть информация, что в школе взрывное устройство. Через два часа можете забрать свои вещи».