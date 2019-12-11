Детей бегом и раздетыми выгоняют на улицу во время эвакуации. В ходе одного из таких мероприятий 11-летняя школьница повредила ногу и заработала обострение предыдущей травмы.
«Все были в сменке, им даже не дали одеться. Спускались бегом с третьего этажа. Пробегая мимо раздевалки, успела только куртку схватить. То есть ребенка раздетого, в холодную сырую погоду отправили домой», — рассказал «Зеленоград.ру» отец девочки.
В процессе такого скоростного спуска пятиклассница подвернула ногу. МРТ показало вывих голеностопного сустава. Буквально перед этим девочка два месяца — весь октябрь и ноябрь — лечила перелом ноги, ей дважды накладывали гипс. Она только вернулась к учебе, а 5-го числа случилась эвакуация.
После того как ребёнок был вынужден провести долгое время на холоде в летней обуви, к вывиху добавилось воспаление в области недавнего перелома. 6 декабря ей наложили гипс на ту же ногу в третий раз. Ребёнок переживает сильный стресс, к тому же пришлось надолго оставить занятия плаванием.
Эвакуации школ и детских садов массово проходят в Зеленограде с 4 декабря. Почти каждый день нам приходят сообщения от родителей из разных районов города.
9 декабря отец одного шестиклассника рассказал «Зеленоград.ру»: «Сегодня опять была эвакуация в школе 1912, корпус 1818. Детей вывели на улицу, вещи остались на местах. Сказали сообщить родителям, чтобы детей забирали домой. После того как пообщались с классным руководителем, выяснилось, что были кинологи с собаками, но когда забирали ребёнка через 15-20 минут после того как сын позвонил, сотрудников в школе не было. Мы ранее прочитали новости и в целом были готовы к таким сообщениям. Но были родители, которые приезжали за детьми с огромным стрессом и в панике. Дети тоже воспринимают данные мероприятия с опаской. Сын, например, теперь боится идти в школу».
10 декабря всё повторилось — школьные эвакуации продолжались до позднего вечера. Утром эвакуировали несколько школ в 14-м и 15-м микрорайонах. Часть детей отводили на стадион, часть оставляли у «заминированных» зданий школ.
Последние сообщения мы получили около семи вечера. «Проверяют школу 1353 в 4-м микрорайоне. Мы там занимаемся в платном центре. Около 18:00 вбегает охранник и говорит, что через 15-20 минут здесь будет эвакуация — МЧС, полиция, собаки. Учения или нет — неизвестно. В общем, позанимались еще минут 25, никто не приехал — мы спокойно ушли. Говорят, реально кто-то позвонил и сказал, что заминировано. А потом сказали, что пока отбой, а сейчас проверяют другие корпуса школы на Березовой аллее».
Несмотря на то что массовые эвакуации образовательных учреждений за последние дни уже вошли «в привычку», их организация по-прежнему страдает. Зачастую после выхода из школы толпы детей остаются стоять прямо рядом со зданием. «Зная это, террористы могут специально сообщать о бомбе в школе, а взрыв устроить на улице. Какой-то маразм просто», — делится своим мнением один из родителей.
О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Чтобы быть в курсе — подписывайтесь на группу во «ВКонтакте».
Когда и где я ходил в садик, лет 30 назад, еще и сирену на улице включали и называли это "воздушная тревога", но также как и сейчас никто толком не знал что делать и насколько она учебная тоже было не понятно.