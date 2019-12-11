Детей бегом и раздетыми выгоняют на улицу во время эвакуации. В ходе одного из таких мероприятий 11-летняя школьница повредила ногу и заработала обострение предыдущей травмы.

«Все были в сменке, им даже не дали одеться. Спускались бегом с третьего этажа. Пробегая мимо раздевалки, успела только куртку схватить. То есть ребенка раздетого, в холодную сырую погоду отправили домой», — рассказал «Зеленоград.ру» отец девочки.

В процессе такого скоростного спуска пятиклассница подвернула ногу. МРТ показало вывих голеностопного сустава. Буквально перед этим девочка два месяца — весь октябрь и ноябрь — лечила перелом ноги, ей дважды накладывали гипс. Она только вернулась к учебе, а 5-го числа случилась эвакуация.

После того как ребёнок был вынужден провести долгое время на холоде в летней обуви, к вывиху добавилось воспаление в области недавнего перелома. 6 декабря ей наложили гипс на ту же ногу в третий раз. Ребёнок переживает сильный стресс, к тому же пришлось надолго оставить занятия плаванием.

Эвакуации школ и детских садов массово проходят в Зеленограде с 4 декабря. Почти каждый день нам приходят сообщения от родителей из разных районов города.

9 декабря отец одного шестиклассника рассказал «Зеленоград.ру»: «Сегодня опять была эвакуация в школе 1912, корпус 1818. Детей вывели на улицу, вещи остались на местах. Сказали сообщить родителям, чтобы детей забирали домой. После того как пообщались с классным руководителем, выяснилось, что были кинологи с собаками, но когда забирали ребёнка через 15-20 минут после того как сын позвонил, сотрудников в школе не было. Мы ранее прочитали новости и в целом были готовы к таким сообщениям. Но были родители, которые приезжали за детьми с огромным стрессом и в панике. Дети тоже воспринимают данные мероприятия с опаской. Сын, например, теперь боится идти в школу».

10 декабря всё повторилось — школьные эвакуации продолжались до позднего вечера. Утром эвакуировали несколько школ в 14-м и 15-м микрорайонах. Часть детей отводили на стадион, часть оставляли у «заминированных» зданий школ.