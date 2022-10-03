Пенсионерка с мая живет под лестницей в подъезде, спит на стуле, ест то, что купит. Она не уходит от квартиры на первом этаже, из которой её выселили, но которую она считает своей — и всё это время ходит, ездит, пишет в инстанции. Это похоже на битьё головой в стену. Все ответы сводятся к тому, что решение суда не обсуждается — можете писать дальше и выше. Какая-то надежда появилась в августе, когда обращение к уполномоченной по правам человека в Москве Татьяне Потяевой по поводу ситуации, в которой оказалась Хадиджа Рзаева, направил «Фонд поддержки пострадавших от преступлений». После чего Потяева попросила департамент городского имущества (ДГИ) «рассмотреть возможность заключения договора краткосрочного найма на ранее занимаемое помещение» — с припиской «принимая во внимание тяжелую жизненную ситуацию». Когда сама Рзаева писала уполномоченной, то получила ответ, в котором возможность такого договора только упоминалась, но о каком-либо содействии речь не шла. Вероятно, письмо фонда оказалось более весомым. Рзаева поехала и написала заявление о таком найме.

В ответе за подписью замначальника управления ведения жилищного учета ДГИ Рамиля Каримова (есть у «Зеленоград.ру») — всё та же глухая стена. Он пишет о судебных решениях по поводу квартиры с 2001 года до наших дней и резюмирует: «Учитывая изложенное, заключить с вашей семьей договор найма жилищного фонда коммерческого использования города Москвы на жилое помещение по адресу… не представляется возможным».

Почему, собственно, «не представляется возможным», не уточняется. Каримов не ссылается на какой-либо законодательный акт, связанный не с судами и выселением, а с основанием для отказа заключить договор найма. Что касается письма уполномоченной по правам человека в департамент городского имущества — видимо, его проигнорировали.