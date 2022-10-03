Чиновники отказали живущей на улице пенсионерке заключить договор найма на квартиру, где она прожила тридцать лет. Теперь она надеется на помощь Собянина 03.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Продолжаем следить за историей 68-летней Хадиджи Рзаевой, которая уже четыре месяца живет в подъезде корпуса 904 и на улице рядом. Из служебной квартиры, которую её семье в 90-х годах дал завод «Микрон», и в которой она прожила тридцать лет, её выселили по решению суда, вещи вывезли. Все пройденные женщиной инстанции не помогли, и только уполномоченная по правам человека в Москве попросила департамент городского имущества заключить с Рзаевой договор краткосрочного найма на квартиру, где она жила. Но департамент механически отказал.

Пенсионерка с мая живет под лестницей в подъезде, спит на стуле, ест то, что купит. Она не уходит от квартиры на первом этаже, из которой её выселили, но которую она считает своей — и всё это время ходит, ездит, пишет в инстанции. Это похоже на битьё головой в стену. Все ответы сводятся к тому, что решение суда не обсуждается — можете писать дальше и выше. Какая-то надежда появилась в августе, когда обращение к уполномоченной по правам человека в Москве Татьяне Потяевой по поводу ситуации, в которой оказалась Хадиджа Рзаева, направил «Фонд поддержки пострадавших от преступлений». После чего Потяева попросила департамент городского имущества (ДГИ) «рассмотреть возможность заключения договора краткосрочного найма на ранее занимаемое помещение» — с припиской «принимая во внимание тяжелую жизненную ситуацию». Когда сама Рзаева писала уполномоченной, то получила ответ, в котором возможность такого договора только упоминалась, но о каком-либо содействии речь не шла. Вероятно, письмо фонда оказалось более весомым. Рзаева поехала и написала заявление о таком найме.

В ответе за подписью замначальника управления ведения жилищного учета ДГИ Рамиля Каримова (есть у «Зеленоград.ру») — всё та же глухая стена. Он пишет о судебных решениях по поводу квартиры с 2001 года до наших дней и резюмирует: «Учитывая изложенное, заключить с вашей семьей договор найма жилищного фонда коммерческого использования города Москвы на жилое помещение по адресу… не представляется возможным».

Почему, собственно, «не представляется возможным», не уточняется. Каримов не ссылается на какой-либо законодательный акт, связанный не с судами и выселением, а с основанием для отказа заключить договор найма. Что касается письма уполномоченной по правам человека в департамент городского имущества — видимо, его проигнорировали.

«Пойду к Собянину, он хороший»

Несмотря на эту безнадежную цепочку отписок и отсутствие крыши над головой, Рзаева готова действовать дальше. Во-первых, она намерена обратиться «напрямую к мэру». «Пойду нему, Собянин хороший», говорит Хадиджа.

Во-вторых, строит планы выкупить квартиру, раз всё остальное бесполезно. Взять еще один кредит, закрыть существующий, потом выплачивать — но вернуться в свою квартиру. С выкупом, по её мнению, проблем не будет. «Когда ещё был суд, представитель департамента прямым текстом сказал об этом — что квартиру можно купить „обратно“» , — сказала Рзаева. В свои 68, с неважным здоровьем и без крыши над головой она работает, где предложат, и готова работать дальше.

А вот на предложения поехать в социальный дом, общежитие, пансионат и тому подобное реагирует отрицательно, хоть и живёт тяжело. Она считает себя не бездомной, а несправедливо выгнанной из квартиры гражданкой, и вообще не хочет уходить от неё далеко.

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Метки:
микрорайон 9, сюжет: рзаева хадиджа - выселили из квартиры
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