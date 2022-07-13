Как давали и отнимали квартиру

Начало этой истории — в перестроечных годах. Хадиджа Рзаева приехала с семьей — мужем и двумя сыновьями — из Баку в Зеленоград в конце 1980-х. Муж устроился работать на завод «Микрон», там же несколько лет проработала инженером-технологом и Хадиджа. До того она работала учительницей в школе. Работать приехали по лимиту. Кто не знает или не помнит — в советские времена иногородних рабочих набирали на промышленные предприятия крупных городов на условиях лимита прописки. Они работали на конкретном предприятии и жили в заводском общежитии, чтобы через несколько лет получить постоянное жилье в городе. По такому оргнабору в Москву приезжали работать, в том числе, из республик СССР — тогда еще все были советскими гражданами.

Семью Рзаевых поселили в двухкомнатной квартире на первом этаже в корпусе 904, часть которого была общежитием «Микрона». Обещали дать трехкомнатную от завода в том же доме. В 1993 погиб глава семьи, Хадиджа осталась с двумя детьми. Советский Союз к тому времени два года как распался.

С этого момента начинается довольно запутанная история. Перед вселением в квартиру семье Рзаевых выдали какую-то бумагу от «Микрона». Все документы муж держал на работе в сейфе, говорит Хадиджа, а после его гибели они пропали. Тогда же к женщине пришли люди с предприятия и спросили, хочет ли она остаться в этой квартире на первом этаже. Видимо, со смертью одного члена семьи отпала и обещанная «трешка» с пропиской. Женщина ответила, что готова остаться, её всё устраивает. И подписала какую-то бумагу. Любопытно, что жившие в соседних квартирах — такие же приезжие по лимиту — получили квартиры от предприятия. Остались на месте почему-то только Рзаевы.

В 1998 году, как рассказывает Рзаева, департамент муниципального жилья закреплял по требованию «Микрона» квартиры, где жили сотрудники предприятия. Рзаева обращалась к тогдашнему зампрефекта Леониду Лемко, тот сказал, что вопрос о выдаче ордера семье практически решен. И действительно, в 2000 году комиссия департамента муниципального жилья и жилищной политики рассмотрела обращение Лемко, в котором он просил решить жилищный вопрос семьи Рзаевых, и приняла «положительное решение о закреплении за семьей фактически занимаемой двухкомнатной квартиры при условии получения гражданства РФ». И направила в зеленоградское управление муниципального жилья (начальником была Татьяна Хохрина) письмо с просьбой оформить документально решение комиссии.