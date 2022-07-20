Что происходит сейчас

«Микрон». Погибший в 1993 году муж Хадиджы Рзаевой проработал несколько лет на заводе «Микрон». Сама она тоже успела там поработать. Сейчас НИИМЭ («Микрон» был создан при этом научно-исследовательском институте) через свой благотворительный фонд начал оказывать женщине посильную помощь. Но ситуация сложная, прежде всего, юридически, сказали «Зеленоград.ру» в фонде. Нужен действительно грамотный профильный юрист.

Неизвестные. На следующий день после публикации, по словам Рзаевой, ей позвонил некий Александр Юрьевич, свою профессию или должность не назвал, призывал срочно приехать куда-то «на парк Победы». Женщина отказалась приехать. Потом он снова звонил и говорил, что «квартиру отнимут». В подъезде ночью появились неизвестные люди, ходили, что-то смотрели, но ни женщину, ни её вещи не тронули.

Управа. В подъезд приходили две женщины из управы района Старое Крюково — во всяком случае, так они представились соседям Хадиджи. Сначала они стучали в закрытую дверь, на звуки вышли соседи и поинтересовались, зачем стучать в явно закрытую дверь — на ней же висит замок. Сотрудницы управы расспросили людей о Хадидже и ушли.

Прокуратура. В прокуратуре, где Рзаева оставила письменное заявление, через десять дней, как обещали, ответ не прислали. Теперь обещают ответить до 1 августа.

Депутаты. Получен ответ от главы муниципального округа Старое Крюково Юрия Копейкина, где сообщается, что ситуация не в компетенции районного совета депутатов.

Обычные люди. Читатель «Зеленоград.ру» Николай Литвинов создал петицию, адресованную правительству Москвы, Верховному суду, Генпрокуратуре и призванную добиться заключения договора социального найма на квартиру Рзаевой. На момент публикации её подписали около ста человек. Другие читатели обсуждают сбор средств на временную квартиру или юриста, но не знают, как организовать процесс.

Уполномоченный по правам человека. Получен ответ от уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, куда обращение Рзаевой спустили из аппарата уполномоченного по правам человека в РФ. Из него следует, что вступившее в силу решение суда не обсуждается и может быть только обжаловано в высших судебных инстанциях. Что касается оформления права на служебное жилье, то такая возможность регулируется постановлением правительства Москвы №743. Если оформить социальный найм никак нельзя («нет оснований»), то можно заключить договор краткосрочного найма. Потяева в своем ответе перечисляет категории граждан, которых это касается, но почему-то не упоминает тех, кто получает страховую пенсию по старости (это как раз Рзаева) — это указано в действующей редакции упомянутого постановления. После истечения срока краткосрочного найма квартиру можно выкупить или оформить договор найма коммерческого использования сроком на пять лет (с правом продления). Всё это делается через департамент городского имущества и при наличии множества документов, комплекта которых у Рзаевой точно нет. О самом факте нахождения бездомной пенсионерки на улице в ответе уполномоченной по правам человека ничего не говорится.

Суды. Продолжаются судебные тяжбы. Это иск о действиях приставов, которые сломали замок в квартире и повесили свой, не дав женщине забрать вещи и деньги. И разбирательство по кредиту, который, по словам Хадиджи, она оформила на себя по просьбе своей знакомой. Та долг не отдала и уехала в другую страну. Никаких итогов пока нет, Рзаеву гоняют по кабинетам, кто-то из судей в отпуске. «Прочитала какая-то девушка и говорит, что написано неправильно [иск], надо переделывать», описывает происходящее в Зеленоградском суде Хадиджа. Очередные заседания назначены в Савеловском и Зеленоградском суде на одну дату и одно и то же время с разницей в 15 минут. На одном из них Хадиджа, естественно, присутствовать не сможет, и суд снова перенесут.

Сама Хадиджа. Она всё ещё живет в подъезде или на улице и намерена бороться дальше за возвращение квартиры. «Никуда не уйду», говорит она. Боится обращаться за медицинской помощью. Собирается идти на прием к префекту Зеленограда.