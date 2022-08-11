Продолжаем следить за судьбой 68-летней Хадиджы Рзаевой, которая больше двух месяцев живет в подъезде и на улице после выселения из квартиры в корпусе 904, где она прожила больше тридцати лет. Кто-то украл у неё пожитки, лежавшие под лестницей в подъезде. Приставы снова вскрыли и «очистили» квартиру. А в прокуратуре обиделись, что выселенную женщину показали по телевизору.
Краткая предыстория. В 90-х годах отобранную «двушку» дали её семье как служебную квартиру и пообещали дать постоянное жильё. Но этого не произошло, а оформить постоянное проживание в бывшей служебной квартире не удалось. Московские власти отняли квартиру у семьи через суд. Приставы вскрыли входную дверь и повесили свой замок. Это произошло еще в мае. С этого момента женщина оказалась бездомной.
Подана кассационная жалоба на решение зеленоградского суда о выселении. Её рассмотрение только началось. Зеленоградский суд отказал Рзаевой в удовлетворении иска о действиях приставов, которые сломали замок в квартире и повесили свой.
Приехало телевидение и её обокрали. После публикации «Зеленоград.ру» сюжет о выселенной женщине снял телеканал «Россия 24». После этого ничего не изменилось, но у Рзаевой пропали из подъезда одежда и магазинная готовая еда (другая ей недоступна). «Украли, — разводит руками Хадиджа. — Только пару старой обуви не тронули». Пришлось с пенсии купить одежду — ходить в чем-то надо.
Приставы вывезли вещи. Вывезли всё, рассказала пенсионерка. Включая хлам и холодильник, в котором было замороженное мясо. После этого дверь снова закрыли на казенный замок. Имущество увезли. Самой Рзаевой в момент «очистки» квартиры не было, она находилась в Зеленоградском суде. Когда приехала, увидела уже пустое жилище. Успела забрать только свой золотой зуб.
Прокуратура не помогла. После этого она пошла в прокуратуру. Там ей ответили, опять-таки, что ничем помочь не могут и попеняли за общение с журналистами. Особенно с телевидением. «Дали понять, что обижены», описала эту встречу Рзаева.
Что дальше. Женщина остается на месте и верит, что когда-нибудь её пустят обратно в квартиру, где она прожила больше 30 лет. Ей нужна грамотная юридическая помощь.