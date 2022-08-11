Что происходит сейчас

Подана кассационная жалоба на решение зеленоградского суда о выселении. Её рассмотрение только началось. Зеленоградский суд отказал Рзаевой в удовлетворении иска о действиях приставов, которые сломали замок в квартире и повесили свой.

Приехало телевидение и её обокрали. После публикации «Зеленоград.ру» сюжет о выселенной женщине снял телеканал «Россия 24». После этого ничего не изменилось, но у Рзаевой пропали из подъезда одежда и магазинная готовая еда (другая ей недоступна). «Украли, — разводит руками Хадиджа. — Только пару старой обуви не тронули». Пришлось с пенсии купить одежду — ходить в чем-то надо.

Приставы вывезли вещи. Вывезли всё, рассказала пенсионерка. Включая хлам и холодильник, в котором было замороженное мясо. После этого дверь снова закрыли на казенный замок. Имущество увезли. Самой Рзаевой в момент «очистки» квартиры не было, она находилась в Зеленоградском суде. Когда приехала, увидела уже пустое жилище. Успела забрать только свой золотой зуб.

Прокуратура не помогла. После этого она пошла в прокуратуру. Там ей ответили, опять-таки, что ничем помочь не могут и попеняли за общение с журналистами. Особенно с телевидением. «Дали понять, что обижены», описала эту встречу Рзаева.

Что дальше. Женщина остается на месте и верит, что когда-нибудь её пустят обратно в квартиру, где она прожила больше 30 лет. Ей нужна грамотная юридическая помощь.