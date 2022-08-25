У выселенной из квартиры пенсионерки, которая живет в подъезде, появился шанс вернуться в своё жильё 25.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Продолжаем следить за историей 68-летней Хадиджи Рзаевой — она уже три месяца живет в подъезде корпуса 904 и на улице рядом. Из служебной квартиры, которую её семье в 90-х годах дал завод «Микрон», и в которой она прожила тридцать лет, её выселили по решению суда. Все пройденные женщиной инстанции не помогли — в них сухо сообщалось, что решение суда не обсуждается, можете писать дальше. Только уполномоченная по правам человека в Москве сделала конкретное дело: попросила департамент городского имущества заключить с Рзаевой договор краткосрочного найма на квартиру, где она жила. Пенсионерка уже написала заявление о таком договоре. Если департамент пойдет навстречу, то она сможет вернуться в квартиру хотя бы на время.

Обращение к уполномоченной по правам человека в Москве Татьяне Потяевой по поводу ситуации, в которой оказалась Хадиджа Рзаева, направил «Фонд поддержки пострадавших от преступлений». После чего Потяева и попросила департамент городского имущества «рассмотреть возможность заключения договора краткосрочного найма на ранее занимаемое помещение» — с припиской «принимая во внимание тяжелую жизненную ситуацию». Когда сама Рзаева писала уполномоченной, то получила ответ, в котором возможность такого договора только упоминалась, но о каком-либо содействии речь не шла. Вероятно, письмо фонда оказалось более весомым.

Хадиджа готова заключить такой договор, и уже написала в департаменте заявление. «А что мне остается делать», сказала она корреспонденту «Зеленоград.ру» и добавила, что уже плохо понимает происходящее, очень устала и неважно себя чувствует — три месяца почти не спит и не ест нормально. Дальше все зависит от ведомства — пойдут навстречу или нет.

По Жилищному кодексу, договор краткосрочного найма заключается на срок до года — чаще всего на 11 месяцев. После истечения срока квартиру можно выкупить или оформить договор найма коммерческого использования на пять лет (с правом продления). Как ответит департамент имущества, который и был инициатором выселения Рзаевой, пока неизвестно.

А пока Рзаева ждет ответ, к ней в подъезд приезжали двое неизвестных мужчин и настойчиво предлагали увезти ее в социальный приют для бездомных. Женщина отказалась: она считает себя не бомжом, а несправедливо выгнанной из квартиры гражданкой.

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Метки:
микрорайон 9, сюжет: рзаева хадиджа - выселили из квартиры
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