«Из-за того, что в приюте нет места для рассадки кошек, заразиться может каждое животное»

«В зеленоградском приюте более двухсот кошек, которые живут в вольерах общего содержания по 30-40 в каждом. Также есть помещение карантина для больных кошек и изолятор для прибывших с отлова», — рассказывает Екатерина, лидер группы волонтёров, которая покинула приют вместе со своей командой в сентябре прошлого года. Сейчас они спасают уличных кошек самостоятельно и собирают для них помощь. В команду входят три активных волонтёра и ещё 37 человек, которые предоставляют транспорт или помогают дистанционно.

За два года волонтёрской деятельности Екатерина и её команда провели много времени в приюте. Тщательно наблюдая за жизнью кошек, они заметили ряд насущных проблем, которые требуют немедленного решения.

«Из-за скученного, массового содержания в вольере, кошки заражаются всевозможными инфекциями и вирусами. Тому доказательства — обследования, которые мы собственноручно провели большому количеству кошек приюта, — говорит Екатерина. — Кошки, в отличие от собак, довольно часто переносят целый ряд инфекционных заболеваний, которые передаются при контакте животных друг с другом, и массово распространяются по приюту. Из-за того, что в приюте нет места для рассадки кошек, заразиться может каждое животное. Порой такие заболевания приводят к смерти. Но, к сожалению, минимизировать случаи заражения в приюте просто невозможно из-за отсутствия места для организации должных условий содержания».

Действительно, проблему перенаселения в приюте трудно не заметить. Собаки гуляют на небольшой заасфальтированной площадке, окружённой вольерами. Выпускают их группами. Остальные ждут своей очереди, просовывают носы в сетку забора. Во многих вольерах живёт минимум по четыре собаки, в то время как в одной будке, по словам волонтёров, должно содержаться не больше двух-трёх животных. Ситуация в кошачьих вольерах не лучше: животным явно тесно.

При этом заходить в медблок, как и фотографировать на территории приюта, без согласования не позволяют. Ни то, ни другое департамент ЖКХ, который отвечает за все московские приюты, не согласовал.

Ещё в прошлом году прокуратура потребовала прекратить брать новых животных, но приют сумел отбиться от иска. Тогда суд посчитал, что в приютской тесноте животным будет всё равно лучше, чем на улице. Так что отлов продолжается.