«Я заметила, что после кошки остаются кровавые следы…»

«Сегодня, гуляя с ребёнком, шли за 918 корпусом, навстречу идёт мужчина с тележкой, на которой стоит ящик, сверху ящика кошачья переноска и кошка на поводке, — рассказала 14 мая Юлия. — Мы поумилялись кошке, которая ходит на поводке, все-таки это необычно. Но тут я заметила что после неё остаются кровавые следы, обернувшись, я разглядела, что кошка с трудом идёт на в кровь стертых лапках. Я некоторые время пыталась себе объяснить происходящее, но увидев, как кошка в итоге упала, а он начал ее просто волочь, пошла за ним».

Мужчина обнаружился на лавочке около 5 подъезда 919 корпуса, он разговаривал по телефону — «Услышала только слово авито и куплю (неужели ещё кошек?!)», отмечает Юлия. И добавляет, что в переноске сидела ещё кошка с открытой пастью, которая тоже не показалась ей жизнерадостной.

Подойдя ближе, она задала мужчине вопросы о сомнительном состоянии кошки и крови на лапах — он «невнятно начал бормотать, что мол вы не знаете, где я их забрал и что с ними делали там», а потом быстро зашёл в подъезд.

Зеленоградка позвонила по телефону 112, рассказала эту историю и описала мужчину. Приехавшие работники полиции обещали все проверить и уехали.

Приметы главного фигуранта, по описанию читательницы: мужчина около 50 лет на вид, высокий, крепкого телосложения, залысины, короткие светлые волосы, светлые глаза, был в светлой куртке и светлые джинсах.

«Впечатление производит нехорошее, изначально шёл с полуулыбкой, сначала принятой за любовь к животным… нельзя, чтобы такие люди жили с нами рядом! Может, откликнутся соседи его по лестничной клетки или другие, кто его опознает. Предположительно он проживает в 919 корпусе, 5 подъезде», — пишет Юлия и добавляет, что кровавые следы бедной кошки позже видела у «Перекрёстка».