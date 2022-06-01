Мужчину с кошкой на поводке видели в разных местах 9 микрорайона и по дороге на станцию Крюково — у кошки были в кровь разбиты лапы, а на тележке в переноске он вёз других животных. Первую историю об этом в середине мая прислала в редакцию «Зеленоград.ру» читательница — она заявила в полицию об инциденте и попросила откликнуться тех, кто знает этого человека. Через неделю нам написал другой очевидец — она стала свидетелем такой же ситуации, только кошка на поводке была другая. Полиция о результатах расследования пока не сообщает.
«Сегодня, гуляя с ребёнком, шли за 918 корпусом, навстречу идёт мужчина с тележкой, на которой стоит ящик, сверху ящика кошачья переноска и кошка на поводке, — рассказала 14 мая Юлия. — Мы поумилялись кошке, которая ходит на поводке, все-таки это необычно. Но тут я заметила что после неё остаются кровавые следы, обернувшись, я разглядела, что кошка с трудом идёт на в кровь стертых лапках. Я некоторые время пыталась себе объяснить происходящее, но увидев, как кошка в итоге упала, а он начал ее просто волочь, пошла за ним».
Мужчина обнаружился на лавочке около 5 подъезда 919 корпуса, он разговаривал по телефону — «Услышала только слово авито и куплю (неужели ещё кошек?!)», отмечает Юлия. И добавляет, что в переноске сидела ещё кошка с открытой пастью, которая тоже не показалась ей жизнерадостной.
Подойдя ближе, она задала мужчине вопросы о сомнительном состоянии кошки и крови на лапах — он «невнятно начал бормотать, что мол вы не знаете, где я их забрал и что с ними делали там», а потом быстро зашёл в подъезд.
Зеленоградка позвонила по телефону 112, рассказала эту историю и описала мужчину. Приехавшие работники полиции обещали все проверить и уехали.
Приметы главного фигуранта, по описанию читательницы: мужчина около 50 лет на вид, высокий, крепкого телосложения, залысины, короткие светлые волосы, светлые глаза, был в светлой куртке и светлые джинсах.
«Впечатление производит нехорошее, изначально шёл с полуулыбкой, сначала принятой за любовь к животным… нельзя, чтобы такие люди жили с нами рядом! Может, откликнутся соседи его по лестничной клетки или другие, кто его опознает. Предположительно он проживает в 919 корпусе, 5 подъезде», — пишет Юлия и добавляет, что кровавые следы бедной кошки позже видела у «Перекрёстка».
На запрос редакции в полиции ответили 27 мая, что заявление о «подозрительном гражданине, подбирающем кошек» поступило и они «провели комплекс мероприятий» для проверки полученной информации. О результатах проверки пообещали уведомить заявителя.
Однако, как рассказала нам заявительница, ей никакой информации из полиции до сих пор не прислали. При этом с момента заявления прошло больше двух недель.
За это время появились новые свидетели, фотографии и видеозаписи, запечатлевшие главного героя этой истории — их редакция также передала в полицию.
«Сегодня я шла на работу и видела, как он шел из 9 района через мост в сторону станции и Крюковского рынка, — рассказала другая читательница. — На поводке маленький котенок. Он его волочил по асфальту — лапы в кровь. Следы кровавые. После моего замечания он взял его на руки небрежно. Переноска на телеге тоже была. Я успела его заснять. Кровавые следы тянулись по дорожке вдоль детского сада до пешеходного моста».
По словам женщины, она попросила прохожих ребят, чтобы те приняли меры — сама очень торопилась. «Виню себя, места не нахожу, — добавляет она. — Надо что-то делать! Ведь это не первое обращение, неужели сложно проверить его? Ведь корпус и подъезд известны».
Другие читатели тоже переживают за судьбу кошек и делятся советами, куда следует обращаться при бездействии полиции — в префектуру, в генеральную прокуратуру и даже в комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Многие готовы как-то помочь, но пока никакие дополнительные обстоятельства или личность мужчины не прояснились.
«Зеленоград.ру» попросит прокуратуру Зеленограда обратить внимание на скорость расследования этого дела в виду его общественной значимости.
Пока наказание за жестокое обращение с животными предусмотрено уголовным кодексом (статья 245 УК РФ) — это штраф, исправительные работы, арест или лишение свободы на срок до трех лет, при отягчающих обстоятельствах до пяти лет. Но при этом должен быть прямой умысел, то есть виновный осознает, что жестоко обращается с животным, предвидит гибель животного или возможность причинения ему увечья, и желает этого. Также у такого преступления должен быть мотив — хулиганский или корыстный. По крайней мере за последние шесть лет ни одного дела по этой статье в зеленоградскому суде не было.
В 2018 году был принят федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», который установил требования в области защиты животных. Однако административной ответственности за нарушения этого закона до сих пор нет. Законопроект, устанавливающий такую ответственность внесен в Госдуму в прошлом году и сейчас находится во втором чтении. Когда его окончательно примут, неизвестно.
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