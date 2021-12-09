Почему на улице так много животных? Есть же приюты

По данным первого мониторинга численности городской популяции кошек, который провел Фонда городских животных, в Зеленограде на улице живёт 2071 кошка. Это примерно 55 кошек на квадратный километр и около 8 на тысячу жителей города. Это выше средних показателей по Москве: там около 27 кошек на квадратный километр и 5-6 на тысячу человек.

Что касается собак, точных данных об их численности в открытых источниках нет. По подсчётам департамента жилищно-коммунального хозяйства, в Москве обитает около 2,5 тысяч собак и кошек без владельцев, однако эти данные не соотносятся с исследованием Фонда городских животных, который насчитал в столице больше 70 тысяч одних только кошек.

Распределить по приютам всех безнадзорных животных сейчас невозможно. В переполненном зеленоградском приюте сейчас содержится 866 собаки и 195 кошек, а это ничтожное количество по сравнению с числом бездомных животных. При этом в него свозят животных, отловленных не только в Зеленограде, но и в ЦАО и СЗАО.

Более того, в Московской области, которая окружает Зеленоград, применяют программу ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск), по которой бездомных животных стерилизуют, вакцинируют и возвращают в место отлова. А в Москве (и в Зеленограде тоже) животных содержат в приюте пожизненно: обратно в город их не выпускают, а новых хозяев удаётся найти далеко не всегда. То есть на освободившуюся после «зеленоградских» животных отлова территорию могут свободно приходить областные. Ещё много лет назад один зеленоградский чиновник от ЖКХ обещал, что «собак из области принимать не будем», но как он собирался это сделать, не уточнил.

Несмотря на это строить новые приюты в Зеленограде не собираются. «Острой необходимости в расширении площади данного приюта нет», — ответил зампрефекта Панин на обращение жительницы города в апреле этого года. Хотя за несколько месяцев до этого прокуратура потребовала приостановить работу приюта из-за его перенаселения. Суд в итоге встал на сторону приюта, но исключительно из соображений гуманности, посчитав, что в приютской тесноте животным будет всё равно лучше, чем на улице.