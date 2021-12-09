Сколько на улицах нашего города бездомных собак и кошек до недавнего времени никто не знал. Но теперь — впервые — пересчитали хотя бы кошек. И стало очевидно, что их число на порядок превышает вместимость приюта. А ведь по правилам, принятым в Москве, бездомных животных нужно отлавливать и пожизненно содержать в приюте, где места одновременно для всех не будет никогда. При этом многие продолжают требовать отлавливать бездомных кошек и собак, жалуясь на вонь, шум, грязь, болезни и агрессию (а другие, наоборот, подкармливают их, пускают в подъезды). «Зеленоград.ру» выяснил, какие решения предлагают учёные и зоозащитники, и в чём они не согласны.
По данным первого мониторинга численности городской популяции кошек, который провел Фонда городских животных, в Зеленограде на улице живёт 2071 кошка. Это примерно 55 кошек на квадратный километр и около 8 на тысячу жителей города. Это выше средних показателей по Москве: там около 27 кошек на квадратный километр и 5-6 на тысячу человек.
Что касается собак, точных данных об их численности в открытых источниках нет. По подсчётам департамента жилищно-коммунального хозяйства, в Москве обитает около 2,5 тысяч собак и кошек без владельцев, однако эти данные не соотносятся с исследованием Фонда городских животных, который насчитал в столице больше 70 тысяч одних только кошек.
Распределить по приютам всех безнадзорных животных сейчас невозможно. В переполненном зеленоградском приюте сейчас содержится 866 собаки и 195 кошек, а это ничтожное количество по сравнению с числом бездомных животных. При этом в него свозят животных, отловленных не только в Зеленограде, но и в ЦАО и СЗАО.
Более того, в Московской области, которая окружает Зеленоград, применяют программу ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск), по которой бездомных животных стерилизуют, вакцинируют и возвращают в место отлова. А в Москве (и в Зеленограде тоже) животных содержат в приюте пожизненно: обратно в город их не выпускают, а новых хозяев удаётся найти далеко не всегда. То есть на освободившуюся после «зеленоградских» животных отлова территорию могут свободно приходить областные. Ещё много лет назад один зеленоградский чиновник от ЖКХ обещал, что «собак из области принимать не будем», но как он собирался это сделать, не уточнил.
Несмотря на это строить новые приюты в Зеленограде не собираются. «Острой необходимости в расширении площади данного приюта нет», — ответил зампрефекта Панин на обращение жительницы города в апреле этого года. Хотя за несколько месяцев до этого прокуратура потребовала приостановить работу приюта из-за его перенаселения. Суд в итоге встал на сторону приюта, но исключительно из соображений гуманности, посчитав, что в приютской тесноте животным будет всё равно лучше, чем на улице.
Но рано или поздно место в приюте всё равно закончится, как его ни расширяй. Одним строительством приютов проблему бездомных животных тоже не решить. Сейчас в Москве работает 13 муниципальных приютов. Они содержат более 15 тысяч собак и около тысячи кошек. По данным мониторинга выходит, чтобы поселить в них всех бездомных кошек, нужно в 70 раз увеличить число мест.
Тем более условия содержания животных в муниципальных приютах вызывают вопросы. «Приют уже просто захлебывается в кошках» , — пишет сообщество «ЗооКонтроль» об одном из них, — «Кошек везут с трех округов Москвы! Притом, что нет ни волонтеров в кошатнике, которые хоть как-то разгружали бы приют от перенаселения, ни врачей, которые могли бы вытягивать таких больных животных».
В Москве есть и частные приюты, но они тоже не в силах вместить всех бездомных питомцев.
Опасны ли для человека бездомные кошки и собаки, уже давно спорят сторонники и противники программы ОСВВ. Многие зоозащитники считают, что ОСВВ — единственный гуманный способ решить проблему с бездомными животными. Стерилизация должна остановить рождаемость, а вакцинация — распространение болезней. Правда, при этом никто не гарантирует, что отпущенные собаки не станут нападать на горожан.
«Это просто иррациональный страх людей не подтвержденный хоть какой-нибудь статистикой, которая говорила бы об опасности» , — считает руководитель проекта «Котоспас» Анна Фельдман, «Еще человек может попасть в ДТП, или погибнуть от руки человека, но мы как-то не ставим вопрос об уничтожении машин». И действительно, по данным Роспотребнадзора, каждый год около 80 зеленоградцев обращаются в медицинские организации с укусами животных, но из них только 12 случаев связаны с нападениями уличных животных.
Однако, даже если дело не доходит до укуса, беспризорные собаки всё равно могут мешать горожанам. «На стройке в 17 районе, где вход в действующий детский садик, обитают четыре довольно крупные собаки. Особи периодически выбегают на дорогу и лают на прохожих, в том числе прохожих с маленькими детьми. Особый интерес для них представляют прохожие с домашними собаками» , — пожаловался осенью в префектуру житель Зеленограда.
Есть и другая опасность — распространение заболеваний. Например, в Московской области, где ОСВВ, в отличие от Москвы, применяется, финансируется только прививка от бешенства. Животное остаётся незащищённым от множества других инфекций, для заражения которыми человеку достаточно проконтактировать с больным животным, либо с его биологическими жидкостями/испражнениями, рассказали в Роспотребнадзоре.
Другой аргумент в пользу ОСВВ — защита от бешенства. Привитые собаки создают антирабический барьер и не дают занять свою нишу невакцинированным лисам. Но есть и обратная сторона: бездомные собаки истребляют дикую фауну, нападают на других здоровых животных, рассказала «Зеленоград.ру» кинолог, кандидат биологических наук Татьяна Блохина.
Против ОСВВ выступает и «Доринвест», который отвечает за отлов и содержание животных в приютах. Там считают, что эта программа противоречит принципам гуманности: кошки и собаки — одомашненные животные, им нужны соответствующие условия содержания. При жизни на улице без ухода и ветпомощи они могут получить травмы и увечья, распространять заразные инфекционные заболевания, и в целом качество и продолжительность их жизни значительное снизится. «Домашние собаки в 90% случаев погибают на улице в течение двух недель. У них нет навыков добывания пищи, а главное — навыков выживания», — подтверждает эту точку зрения Татьяна Блохина.
При этом кошкам к жизни в городской среде приспособиться проще, да и горожане относятся к ним более благосклонно: их кормят, часто даже пускают в подъезды. Поэтому для кошек некоторые волонтёры проводят тайную ОСВВ: отловленных, стерилизованных и вакцинированных животных забирают из приюта как бы домой, но на самом деле просто возвращают в город, в место отлова.
Но добиться устойчивого уменьшения популяции с помощью ОСВВ можно только в случае одновременной стерилизации как можно большего количества самок (более 70-80%) и изоляции животных, то есть предотвращения присоединения к другим группам, отметила Блохина.
Третий путь решения проблемы — эвтаназия. После обязательного срока передержки от пяти дней до двух недель животному должны найти нового хозяина или усыпить, считает кандидат биологических наук. «Усыпление (эвтаназия) рассматривается как неизбежная мера, так как приюты, выполняющие муниципальные программы — так называемые „приюты неограниченного приема“ — должны обеспечивать достаточную пропускную способность и быть всегда готовыми к поступлению новых животных. Переполнение приютов привело бы к параличу их деятельности», — указано в её докладе. Наряду с муниципальными приютами могут существовать и частные, которые не станут усыплять здоровых животных, но будут вынуждены прекратить их приём, как только для них закончится место. Такой подход поддерживают и международные зоозащитные организации, например, PETA («Люди за этичное обращение с животными»).
По данным этой организации, в США из 6-8 миллионов животных, ежегодно попадающих в приюты, почти четыре миллиона остаются там до естественной смерти и вынуждены годами жить в тесных клетках или питомниках, испытывая одиночество и стресс. «Эвтаназия буквально означает „хорошая смерть“, и настоящая эвтаназия, осуществляемая путем внутривенной инъекции пентобарбитала натрия, является безболезненной, быстрой и достойной. Из-за большого количества нежелательных животных-компаньонов, иногда самое гуманное, что может сделать работник приюта — это дать животному возможность спокойно уйти из мира, в котором собаки и кошки часто считаются „лишними“» , — говорится на сайте PETA. При этом многие критикуют организацию за такой подход, обвиняя в «массовых убийствах» животных.
Однако на одной легализации эвтаназии (сейчас по закону «Об ответственном обращении с животными» приютам разрешено усыплять животных только в случаях тяжёлых болезней и травм) Татьяна Блохина предлагает не останавливаться. Важно также сократить число загородных свалок, сделать мусорные контейнеры недоступными для животных, создать единую компьютерную базу, которая позволит владельцам быстро найти своих питомцев, регулярно проводить профилактический отлов ещё не одичавших животных, на государственном уровне бороться с перепроизводством домашних животных. Эти меры, считает она, позволят в будущем уменьшить необходимость в усыплениях.
Разные страны в силу культурных и климатических особенностей решают проблему беспризорных животных по-разному. В Европе часто применяют безвозвратный отлов с эвтаназией невостребованных животных. Например, в Великобритании одобрено усыпление непристроенных собак. При этом все приюты в стране общественные, негосударственные, поэтому решение об усыплении чаще всего ложится на организации, содержащие их, рассказала Татьяна Блохина. Также, по её словам, благодаря этой стратегии некоторым городам в Европе и США удалось уменьшить число усыплений до минимума. Большинство отловленных собак забирают старые или новые хозяева, так что усыплять приходится только смертельно больных, очень агрессивных или неспособных к самостоятельному существованию животных.
В Дании также одобрена эвтаназия невостребованных собак, однако основным инструментом борьбы с их численностью стала обязательная регистрация животных: их идентифицируют по татуировкам и микрочипам. В итоге «бездомных собак [в Дании] нет, и ситуация стабильна».
Стратегия ОСВ (отлов-стерилизация-выпуск) одобрена на правительственном уровне в Индии и Турции. В Европе её применяют на юго-восточной периферии: в некоторых городах Италии, также в Болгарии и Греции. Чаще всего к значительному снижению числа особей это не приводит.
Также нужно принимать во внимание культурные и климатические различия России и этих стран, говорит Блохина. Города на востоке и юге Европы и Азии исторически входят в область распространения собак-парий. «Это своеобразная экологическая форма бездомных, в определенной степени одичавших собак, обитающих по соседству с человеком на улицах южных городов и поселков, зачастую в огромных количествах (до нескольких сотен тысяч в крупных поселениях). Причем, это явление прослеживается на протяжении всей истории городов». Относительно благоприятные условия для таких собак формируются за счёт тёплого климата, большого количества неутилизированных отходов, мозаичности городской среды, которая часто состоит из запутанной малоэтажной застройки, перемежающейся пустырями и зарослями. В Москве же городской ландшафт больше приближен к североевропейскому.
«Преобладающей опасностью, исходящей от бездомных собак в этом регионе мира считается эпидемиологическая: распространение бешенства, реже — других болезней. На остальные неудобства, в том числе покусы, традиционно обращается относительно мало внимания, за исключением европеизированных богатых районов, откуда собак удаляют путем отлова», — добавила Блохина.
С кошками ситуация часто обстоит по-другому. В некоторых городах Великобритании, США, Канады, Австралии и других стран в дополнение к муниципальному отлову используют ОСВ по отношению к некоторым изолированным «колониям». В таком случае эти «колонии» должны иметь ответственных опекунов, которые смогут обеспечить кошкам наблюдение и ветеринарную помощь, отметила Татьяна Блохина.
Автор — Юлия Федорова