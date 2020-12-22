Что делать при встрече с лисой?

Анна Фельдман советует: если вы заметили лису, и она постоянно крутится поблизости от жилья, можете ее покормить и обратиться в Фонд, чтобы волонтеры помогли достать ей вакцину. «Не сообщайте никуда и не жалуйтесь, только, пожалуйста. По нашему мнению, нужно холить и лелеять все, что окружает человека, лиса это, цветок или дерево. Пусть будет сытое, привитое, здоровое и толстое», — написала она.

«Зеленоград.ру» она объяснила эту позицию: по ее мнению, жаловаться бессмысленно, так как никто не будет отлавливать лису, чтобы унести ее в другую часть леса, а приютов для лис нет. Сейчас, сказала Фельдман, бывают разные лисы: те, для кого лес — естественная среда обитания, и те, которые слишком приучились к человеку и его местам обитания, такие лисы заменяют бездомных собак.

«Одно дело, когда лиса просто вышла из леса, походила по жилым районам из любопытства и ушла обратно. Другое — когда она там постоянно обитает: значит, такая лиса выбрала для себя место обитания поближе к человеку, ей не хватает пищи в лесу. Ее можно покормить, и в место, куда она приходит есть, положить вакцину [она добавляется в корм]. Такие лисы уже не выживут в лесу, у них там мало еды, раз они уже вышли к человеку», — считает зооактивист.

Ветеринар Екатерина Рачинская придерживается другого мнения на этот счет: «Прикармливать лис ни в коем случае нельзя, потому что животное, которое так приходит в город, перестает бояться людей, оно обречено, рано или поздно оно погибнет». Она считает грамотным решением вакцинацию этих животных, их учет, закрытие помоек и прекращение прикорма кошек.

При встрече с лисой не надо кричать, делать каких-либо резких движений, убегать, шуметь, чтобы лиса не чувствовала опасностей и не начала нападать, советует Анна Фельдман. Даже если эта лиса приходит постоянно, это не значит, что с ней должен быть какой-то контакт: никаких попыток погладить, подойти, даже если она кажется ласковой или ручной — просто положить еду и уйти.

«Категорически нельзя трогать, нельзя идти с ними ни на какой контакт, не пытаться предлагать лакомство, тянуть руки. Чем быстрее человек уйдет с места, где есть лиса, тем лучше. Просто покинуть место и не вступать в контакт. Дальше должны городские власти решать, что делать», — добавляет Екатерина Рачинская. Она напомнила, что владельцы собак должны учитывать возможность появления лис: все собаки должны ежегодно прививаться от бешенства, животных не нужно спускать с поводков, особенно в темное время суток, когда дикие животные активны.