Лису на территории детского сада в корпусе 517 заметила жительница 5 микрорайоне. По ее словам, животное не подходило к людям — только наблюдало, а потом отбегало дальше. Видели лису и возле корпуса 503 — в другой части микрорайона. Лис часто замечают в районе Малино и в других местах. Рассказываем, что советуют делать при встрече с ними зоозащитники и ветеринары.
После этого в подъездах некоторых домов 5 микрорайона появилось объявление: там сообщалось, что «ветеринарная служба оповещена», жильцам советовали следить за домашними животными и не спускать собак с поводка.
На сайте мэрии указано, что бешенство среди московских лис редко, так как на природных территориях регулярно проводится вакцинация диких плотоядных животных с помощью раскладки препаратов с вакциной. Однако кроме бешенства, от лис можно заразиться бруцеллезом, лептоспирозом, стригущим лишаем и другими заболеваниями.
Директор ветклиники «Раденис» Екатерина Рачинская пояснила «Зеленоград.ру», что участившиеся визиты лис в город связаны, скорее всего, с изменениями самого леса: «Лес изменился после вырубки старых елей, стало очень много подлеска, куда люди не заходят, и там легко найти укрытие, и кормовая база — мелкие животные — в этом подлеске тоже себя прекрасно чувствуют».
Также, по ее мнению, важную роль играют незакрытые помойки, раскиданный мусор и еда, которую люди оставляют для кошек на улице.
Заместитель директора «Благотворительного фонда защиты городских животных» Анна Фельдман считает, что лисы приходят в города, на окраинах которых нет бездомных собак: «Им не хватает зимой пропитания в лесопарковых зонах, которые у нас активно уничтожаются. А экологические ниши, освободившиеся от собак, занимают лисы, которые могут переносить бешенство».
Анна Фельдман советует: если вы заметили лису, и она постоянно крутится поблизости от жилья, можете ее покормить и обратиться в Фонд, чтобы волонтеры помогли достать ей вакцину. «Не сообщайте никуда и не жалуйтесь, только, пожалуйста. По нашему мнению, нужно холить и лелеять все, что окружает человека, лиса это, цветок или дерево. Пусть будет сытое, привитое, здоровое и толстое», — написала она.
«Зеленоград.ру» она объяснила эту позицию: по ее мнению, жаловаться бессмысленно, так как никто не будет отлавливать лису, чтобы унести ее в другую часть леса, а приютов для лис нет. Сейчас, сказала Фельдман, бывают разные лисы: те, для кого лес — естественная среда обитания, и те, которые слишком приучились к человеку и его местам обитания, такие лисы заменяют бездомных собак.
«Одно дело, когда лиса просто вышла из леса, походила по жилым районам из любопытства и ушла обратно. Другое — когда она там постоянно обитает: значит, такая лиса выбрала для себя место обитания поближе к человеку, ей не хватает пищи в лесу. Ее можно покормить, и в место, куда она приходит есть, положить вакцину [она добавляется в корм]. Такие лисы уже не выживут в лесу, у них там мало еды, раз они уже вышли к человеку», — считает зооактивист.
Ветеринар Екатерина Рачинская придерживается другого мнения на этот счет: «Прикармливать лис ни в коем случае нельзя, потому что животное, которое так приходит в город, перестает бояться людей, оно обречено, рано или поздно оно погибнет». Она считает грамотным решением вакцинацию этих животных, их учет, закрытие помоек и прекращение прикорма кошек.
При встрече с лисой не надо кричать, делать каких-либо резких движений, убегать, шуметь, чтобы лиса не чувствовала опасностей и не начала нападать, советует Анна Фельдман. Даже если эта лиса приходит постоянно, это не значит, что с ней должен быть какой-то контакт: никаких попыток погладить, подойти, даже если она кажется ласковой или ручной — просто положить еду и уйти.
«Категорически нельзя трогать, нельзя идти с ними ни на какой контакт, не пытаться предлагать лакомство, тянуть руки. Чем быстрее человек уйдет с места, где есть лиса, тем лучше. Просто покинуть место и не вступать в контакт. Дальше должны городские власти решать, что делать», — добавляет Екатерина Рачинская. Она напомнила, что владельцы собак должны учитывать возможность появления лис: все собаки должны ежегодно прививаться от бешенства, животных не нужно спускать с поводков, особенно в темное время суток, когда дикие животные активны.
На станции по борьбе с болезнями животных редакцию перенаправили в районные службы отлова, однако в управах не смогли дать контакты служб для оперативной связи. В управе Матушкино, например, сообщили, что получают заявки от жителей через формы электронной связи (например, в виде жалобы в префектуру), в качестве более оперативной связи предложили сообщать о лисах диспетчеру.
Так что звоните в единую диспетчерскую по телефону 8-495-539-53-53 или в справочную мэрии по телефону 8-495-777-77-77.