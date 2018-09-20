Зеленоградская ветеринарная станция проводит вакцинацию домашних животных от бешенства. Профилактическую прививку должны получить все здоровые плотоядные животные: собаки, кошки и хорьки.

Животных бесплатно прививают от бешенства по будням с 16:00 до 19:00, по субботам — с 11:00 до 14:00. Вакцинация проходит в помещениях районных диспетчерских. Прививочная кампания продлится до 20 октября.

График работы и адреса прививочных пунктов

При проведении вакцинации ветеринары ставят отметки в рабочий журнал и ветеринарный паспорт животного (если его нет, паспорт заводят). Прививка дает иммунитет на 2-3 года, но ветеринары советуют делать её ежегодно, если животное находится в неблагополучном по бешенству районе.

На территории Зеленограда случаев бешенства животных нет уже несколько лет. Но рядом, в области, ситуация напряженная. В октябре 2017 году в Солнечногорском районе был объявлен третий за год карантин после того, как бездомная собака загрызла зараженную бешенством лису.

Бешенство — смертельное для человека и животных инфекционное заболевание. Этот вирус вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга). Передаётся со слюной при укусе больным животным. К вирусу бешенства восприимчивы все теплокровные животные.