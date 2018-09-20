Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Где бесплатно привить домашних животных от бешенства. Адреса и расписание 20.09.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото: doggyadvices.com

Зеленоградская ветеринарная станция проводит вакцинацию домашних животных от бешенства. Профилактическую прививку должны получить все здоровые плотоядные животные: собаки, кошки и хорьки.

Животных бесплатно прививают от бешенства по будням с 16:00 до 19:00, по субботам — с 11:00 до 14:00. Вакцинация проходит в помещениях районных диспетчерских. Прививочная кампания продлится до 20 октября.

График работы и адреса прививочных пунктов

При проведении вакцинации ветеринары ставят отметки в рабочий журнал и ветеринарный паспорт животного (если его нет, паспорт заводят). Прививка дает иммунитет на 2-3 года, но ветеринары советуют делать её ежегодно, если животное находится в неблагополучном по бешенству районе.

На территории Зеленограда случаев бешенства животных нет уже несколько лет. Но рядом, в области, ситуация напряженная. В октябре 2017 году в Солнечногорском районе был объявлен третий за год карантин после того, как бездомная собака загрызла зараженную бешенством лису.

Бешенство — смертельное для человека и животных инфекционное заболевание. Этот вирус вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга). Передаётся со слюной при укусе больным животным. К вирусу бешенства восприимчивы все теплокровные животные.

 Реклама
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Неизвестные взорвали банкомат в 1-м микрорайоне
Около пятидесяти электричек отменят 23 сентября
Началось благоустройство парка Победы. С парапетов сбивают гранит
«Не замерз и успел на последнюю электричку». Как зеленоградца Дениса Еремина задержали на митинге против пенсионной реформы
Сломанный бивень, коллапс в «Ашане», конфликт в душевой, на колени перед ДПС - обзор происшествий
Видео с танцами учениц школы 1739 набрали шесть миллионов просмотров на ютубе
«Рисковать своим здоровьем не надо». Тренер по лыжным гонкам Павел Елисеев о воспитании чемпиона и наборе в бесплатную секцию
Еще десять «Ласточек» пойдут с 29 сентября по маршрутам обычных электричек
Ресторан американской сети Panda Express с китайской кухней открылся в «Мега Химки»
Забор для рисования. В Зеленограде прошел первый граффити-баттл
Футбольная команда «Зеленоград» победила в финале Кубка Москвы шестой раз подряд
Здание постройки середины прошлого века отремонтировали в Зеленограде. Раньше там делали колбасу
«Всех же бесят собаки без поводка»: житель 4 микрорайона собирает подписи для решения проблемы с собачьими площадками
«Что будет, когда начнется ремонт, неизвестно». Художественный руководитель «Ведогонь-театра» Павел Курочкин о том, как совместить работу и капремонт
Каким станет «Ведогонь-театр» после капитального ремонта за полмиллиарда рублей
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Ваши завтраки обеды и ужины — уже приготовлены в правильной кулинарии «Парим-Варим». Закажите их и доставку Объявления
Курсы иностранных языков Language Expert: английский, итальянский, китайский и немецкий языки Объявления
«УникуМ» приглашает детей на мастер-классы, познавательные занятия и уникальные курсы Объявления
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт». Рассказывает главврач Наталия Емельянова
Мануальный терапевт Андрей Громницкий об оптимальном двигательном стереотипе человека
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Где посадки: почему не видно саженцев на вырубках за 17 микрорайоном
«Зельгрос» изнутри. Что и за сколько продают в новом зеленоградском гипермаркете
Стеклянный пешеходный переход вдвое сократит время пересадки с платформы НАТИ на станцию МЦК «Лихоборы»
Площадь с фонтаном, фитнес с бассейном, залы для танцев, офисный и торговый центры: что еще построят в МЖК
Новая пекарня открылась в 4 микрорайоне. Горячий хлеб — по 19 рублей за буханку
Тысячу пицц по сто рублей продадут 23 сентября в зеленоградских пиццериях «Додо»
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей от 3,5 лет Объявления
Курсы ЕГЭ и ОГЭ в Зеленограде. Профориентация и помощь в поступлении на бюджет Объявления
Детский клуб «Киндер Холл» объявляет запись в группы. Что нового будет в этом учебном году? Объявления
«Зелёный бор» на Заводском пруду. В 23 микрорайоне появилась новая зона отдыха
«В гостях у белочки». Обзор новой площадки в 5 микрорайоне
Десять школ Зеленограда вошли в рейтинг лучших школ Москвы
Памятник герою Беслана установили в 23 микрорайоне
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
SELGROS

Уже открылся!
Доступно и близко!

 Реклама
Реклама
В сентябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
SELGROS

Уже открылся!
Доступно и близко!
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В сентябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама