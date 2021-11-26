Понравившееся на выставке животное можно забрать домой. Также на выставке пройдет сбор кормов для приюта, вы можете помочь кошкам и принести не только корм, но и переноски, лежанки и игрушки.

В Зеленоградском приюте живет около 200 кошек, которые ищут дом. Им всем очень не хватает общения с людьми, если вы не можете взять котика из приюта, приходите пообщаться с ними. Возможно, вы захотите помогать приюту и станете котоволонтером.

Выставку организует Фонд защиты городских животных. Фонд защищает жизнь и интересы городских животных и птиц, основные проекты связаны с животными на улицах, это горячая линия «Кошки в городе» и проект «Накорми» по помощи опекунам бездомных животных. Фонд занимается также кошками из сносимых домов по программе реновации и открыл в этом году коворкинг с котиками «Котобюро» в центре Москвы. Фонд также опекает кошек Зеленоградского приюта.