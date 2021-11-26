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Выставка кошек из приюта «Теплые коты» — 11 и 12 декабря в культурном центре «Зеленоград» 11 - 12 декабря Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

11 и 12 декабря в Культурном центре «Зеленоград» пройдет выставка-пристройство кошек из Зеленоградского муниципального приюта для животных. Гостей выставки ждут детские мастер-классы и уроки доброты. На мастер классах дети будут мастерить новогодние игрушки своими руками, а на уроках доброты им расскажут, как ответственно относиться к нашим домашним питомцам и как помочь животным на улицах. Время работы выставки с 11 до 19. Вход свободный.

Понравившееся на выставке животное можно забрать домой. Также на выставке пройдет сбор кормов для приюта, вы можете помочь кошкам и принести не только корм, но и переноски, лежанки и игрушки.

В Зеленоградском приюте живет около 200 кошек, которые ищут дом. Им всем очень не хватает общения с людьми, если вы не можете взять котика из приюта, приходите пообщаться с ними. Возможно, вы захотите помогать приюту и станете котоволонтером.

Выставку организует Фонд защиты городских животных. Фонд защищает жизнь и интересы городских животных и птиц, основные проекты связаны с животными на улицах, это горячая линия «Кошки в городе» и проект «Накорми» по помощи опекунам бездомных животных. Фонд занимается также кошками из сносимых домов по программе реновации и открыл в этом году коворкинг с котиками «Котобюро» в центре Москвы. Фонд также опекает кошек Зеленоградского приюта.

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Метки:
бездомные животные, приют, Культурный центр (ДК) "Зеленоград", Зеленоград
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