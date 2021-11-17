Чем мешают бездомные кошки?

«Не подъезд, а туалет, первый и второй этажи загажены очень сильно», жалуется Сергей из 9-го микрорайона. Сейчас в его подъезде постоянно живут 3-4 кошки. В ответ на жалобы управляющая компания присылает уборщицу, но проблему это не решает.

Однако когда кошки живут не в подъезде, а в подвале, запаха нет, утверждают в зеленоградском приюте для бездомных животных: «У наших волонтеров в домах везде живут кошки в подвалах, но не пахнет».

Громкое мяуканье ночью — ещё одна проблема. «У меня маленький ребёнок и каждую ночь он вынужден просыпаться из-за криков котов», жаловалась два года назад Мария из 1-го микрорайона. В ответ на жалобу «Жилищник» закрыл решеткой продух в подвал. Но только теперь так делать нельзя: запрещают законы и принципы гуманности. Тем более, если выгнать животных из подвалов, они переселятся в подъезды.

Также кошки портят теплоизоляцию в подвалах, рассказал представитель «Жилищника». На её восстановление тратят ежегодно около 1,5 млн рублей (хотя виноваты не только кошки). Бороться с этим пытаются гуманными методами. Недавно в одном из корпусов в поверх изоляции нанесли «противовандальный» материал — бумагу на пластиковой основе. Если эксперимент пройдёт удачно, эту технологию продолжат применять «по проблемным адресам». Кроме того, кошки перегрызают электрические провода, распространяют заболевания, блох и глистов, считают в «Жилищнике».