Кошки в подвалах — давний камень преткновения между соседями. Одни жалуются на вонь и шум, другие — жалеют и подкармливают кошек. Третья сторона конфликта — городские коммунальные службы, которым запретили наглухо закрывать подвалы, но обязали по жалобам отлавливать и пожизненно содержать животных. Разобрались, что делать как зоозащитникам, заметившим жестокое обращением с животными, так и зеленоградцам, уставшим делить дом с бездомными кошками.
«Не подъезд, а туалет, первый и второй этажи загажены очень сильно», жалуется Сергей из 9-го микрорайона. Сейчас в его подъезде постоянно живут 3-4 кошки. В ответ на жалобы управляющая компания присылает уборщицу, но проблему это не решает.
Однако когда кошки живут не в подъезде, а в подвале, запаха нет, утверждают в зеленоградском приюте для бездомных животных: «У наших волонтеров в домах везде живут кошки в подвалах, но не пахнет».
Громкое мяуканье ночью — ещё одна проблема. «У меня маленький ребёнок и каждую ночь он вынужден просыпаться из-за криков котов», жаловалась два года назад Мария из 1-го микрорайона. В ответ на жалобу «Жилищник» закрыл решеткой продух в подвал. Но только теперь так делать нельзя: запрещают законы и принципы гуманности. Тем более, если выгнать животных из подвалов, они переселятся в подъезды.
Также кошки портят теплоизоляцию в подвалах, рассказал представитель «Жилищника». На её восстановление тратят ежегодно около 1,5 млн рублей (хотя виноваты не только кошки). Бороться с этим пытаются гуманными методами. Недавно в одном из корпусов в поверх изоляции нанесли «противовандальный» материал — бумагу на пластиковой основе. Если эксперимент пройдёт удачно, эту технологию продолжат применять «по проблемным адресам». Кроме того, кошки перегрызают электрические провода, распространяют заболевания, блох и глистов, считают в «Жилищнике».
Теперь полностью замуровывать подвал нельзя, один продух всегда должен оставаться открытым.
Об этом говорится в постановлении правительства РФ 1498 от ноября 2019 года, а в декабре того же года Минстрой своим письмом отменил пункт постановления Госстроя № 170, который обязывал защищать подвалы и технические подполья от проникновения грызунов, кошек и собак. Дальше новые правила начали распространяться по регионам. В факсограмме от сентября 2020 года заммэра Москвы Пётр Бирюков поручил своим подчинённым, в том числе префекту Зеленограда Анатолию Смирнову, обеспечить открытие продухов для прохода мелких домашних животных. 13 октября этого года вышло распоряжение префектуры о подготовке к зиме, которое обязует коммунальные службы «обеспечить мелким домашним животным беспрепятственный проход в подвалы жилых и нежилых домов через продухи и слуховые окна». Любопытно, что зеленоградский «Жилищник» в своих ответах продолжает ссылаться на устаревшие нормы, игнорирую распоряжение префекта (один такой ответ есть в распоряжении «Зеленоград.ру»).
Вероятно ситуация с доступом кошек в подвалы начала меняться под давлением зоозащитников. В распоряжении Бирюкова сказано, что продухи решили оставить открытыми «в целях снижения социальной напряженности и недопущения оставления животных (кошек) без возможности выхода из подвальных помещений». То есть мэрия признаёт, что кошки не самые желанные гости в подвалах, но раз они всё равно пробираются туда, приходится открывать продухи, чтобы не протестовали зоозащитники.
При этом городские службы продолжают принимать жалобы на бездомных животных в общедомовых помещениях и отлавливать их.
В приложении «Госуслуги Москвы» в разделе «Единая диспетчерская служба» можно пожаловаться на животных в общедомовых помещениях. При этом для грызунов предусмотрен отдельный пункт, так что здесь речь идёт преимущественно о кошках и собаках. Такую же заявку можно оставить по телефону 8-495-539-53-53.
После поступления жалобы сотрудники «Жилищника» должны обследовать подвал и, если там есть бездомные животные, уведомить об этом управу района. Управа, в свою очередь, отправляет заявку на отлов животных и помещение в приют. Такие заявки отрабатывает бюджетное учреждение «Доринвест».
Правда единственный приют в Зеленограде уже давно переполнен. И хотя с кошками ситуация обстоит лучше, чем с собакам, на отлов животных всё равно может стоять очередь.
Похоже, кормить уличных кошек не запрещено. В 2019 году областной суд Ростовской области вынес решение по иску, в котором один сосед требовал от другого запретить кормить бродячих животных. Истец жаловался на антисанитарию, блох и крыс, а также на то, что прикормленные собаки собирались в стаи, лаяли и мешали. Однако суд отклонил иск по следующим причинам:
- такой запрет является безнравственным и антигуманным, так как направлен запрещает оказывать помощь нуждающемуся в ней животному
- не установлена причинно-следственная связь между кормлением и указанными в иске проблемами
- разрешение на прикорм бездомных животных не требуется, а существующие законы этот вопрос не регулируют
Попытки регулировать кормление бездомных животных иногда предпринимают. Например, в 2017 году в Мурманской области предложили установить штрафовать за уход за котами около подъездов, но этот закон так и не вступил в силу.
При этом закон «Об ответственном обращении с животными» хоть и декларирует необходимость гуманного обращения к животным без владельцев, но обязывает каждого человека сообщить о бездомном животном в местные органы власти. Но кормить животных до момента отлова не запрещает.
Жалуйтесь в управляющую компанию (вот ссылка для зеленоградского «Жилищника») или префектуру. Ссылайтесь на постановление правительства РФ 1498 от 23.11.2019, факсограмму Петра Бирюкова 18-38-250/20 от 07.09.2020, письмо Минстроя от 02.12.2019, распоряжение префекта 329-РП от 13.10.2021. Если это на поможет — обращайтесь в жилищную инспекцию.
Вы также можете обратиться в организацию «Котоспас» за консультацией по телефону 8-499-112-07-49. Эта организация помогает и с кормлением бездомных кошек.
Возможно, в зеленоградском приюте в данный момент просто нет места. Хотя эта проблема касается в первую очередь собак, а кошек более охотно разбирают и ставят новые домики. Если бездомное животное так и не увезли, через некоторое время отправьте новую заявку. Сколько времени это может занять, неизвестно. Однако иногда кошки успевают размножиться до отлова: «подъездные кошки постоянно беременные, потом появляются котята и так по кругу» , — говорит Сергей из 9-го микрорайона.
Одновременно в приюте содержат приблизительно 200 кошек, за прошлый год удалось пристроить около ста животных, около 50 умерли. Похожий баланс был и в позапрошлом году.
При этом в России легализована программа «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» (ОСВВ) — животных отлавливают, стерилизуют и возвращают в место отлова. Это препятствует размножению беспризорных животных, а значит помогает сократить их численность. Но в Москве программа не применяется — отловленных животных помещают в приют и держат там либо до естественной смерти, либо до появления нового хозяина.
В «Доринвесте» считают, что возврат стерилизованного животного к месту отлова противоречит принципу гуманного отношения к животным: кошки и собаки — одомашненные животные, им нужны соответствующие условия содержания. При жизни на улице без ухода и ветпомощи они могут получить травмы и увечья, распространять заразные инфекционные заболевания, и в целом качество и продолжительность их жизни значительное снизится. Также ОСВВ может снизить «санитарно-эпидемиологическое благополучие населения». Также считает суд, отклонивший иск прокуратуры о закрытии приюта из-за перенаселенности.
В штате «Доринвеста» есть специалисты по социализации животных к совместному проживанию с человеком. Искать новых хозяев помогают волонтеры, а на сайте учреждения есть каталог животных из приюта. Также волонтеры пытаются заниматься стерилизацией кошек.