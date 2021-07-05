Больше тысячи собак и кошек, у которых нет хозяев, содержатся сегодня в зеленоградском приюте. Это содержание пожизненное или пока кто-нибудь не заберёт их домой. Приют проектировался на 750 обитателей, но фактически их больше — прокуратура даже требовала прекратить брать новых животных, но суд ей отказал. Пока приют расширяет площади для животных, но если ничего не менять, рано или поздно место закончится — многолетняя статистика показывает, что прибывает животных больше, чем выбывает. Решением может быть изменение подхода к финансированию содержания животных и к их социализации.
За отлов и содержание животных в приютах в Москве отвечает бюджетное учреждение «Доринвест», которое подведомственно департаменту ЖКХ. Животных с улицы распределяют по муниципальным приютам, где обрабатывают от блох и паразитов, делают прививку от бешенства, затем их ждет кастрация (или стерилизация) и чипирование.
Сейчас в зеленоградском приюте на Восточной коммунальной зоне на Фирсановском шоссе обитает 1061 животное (866 собак и 195 кошки). Год от года их становится больше — в 2019 году там содержалось 900 животных. При этом наш приют при проектировании рассчитывали на 750 «собакомест».
Однако, возможно, ситуация с тех пор изменилась. В «Доринвесте» рассказали, что «в случае необходимости, с целью увеличения площади» для животных закупают дополнительные вольеры и клетки для собак и павильоны для кошек. О новых домиках для кошек сообщалось в 2020 и в 2019 годах. Сколько животных сейчас обеспечены местами в соответствии с нормативами, неизвестно: в «Доринвесте» дважды не ответили, на сколько мест сейчас рассчитан приют.
Возможно, мест действительно не хватает, если судить по иску прокуратуры к «Доринвесту». По данным медиакомпании «Зеленоград сегодня», прошлым летом ведомство потребовало, чтобы организация прекратила отлов в приют из-за перенаселения в здании. 12 мая разбирательство в Тверском районном суде закончилось, 16 июня решение вступило в силу: прокуратуре отказали — а значит, отлов в приют пока что продолжится.
Если исход суда был бы другим, животных перенаправляли бы в другие приюты: в Москве их 13. Помимо «Доринвеста», отловом и содержанием животных в приютах могут заниматься ГБУ «Автомобильные дороги» каждого округа. Сейчас именно эти учреждения занимаются отловом и эксплуатацией всех приютов, кроме зеленоградского и приюта «Зоорассвет» в Восточном административном округе.
Волонтер приюта Ольга (имя изменено) рассказала, что в вольерах обычно содержится по 3-4 собаки, иногда по две. По ее мнению, собак становится все больше. «Зеленоград — это, по сути, загород, где куча промзон, СНТ и прочего: каждую весну и осень куча щенков», — объясняет Ольга рост числа собак.
По правилам, которые каждый регион должен был утвердить для своих приютов, в столичных приютах вместе можно держать не более трех собак, если для каждой из них хватает места в вольере. Минимальная площадь для одной собаки — 1 кв.м. для отдыха и 2 кв.м. «для движения». Минимальная площадь в вольере для одной кошки — 1 кв.м.
По данным «Доринвеста», за последние полгода в зеленоградский приют поступило 52 новых собаки. Однако новые хозяева забирают их все меньше. Вот как официально менялось число собак и кошек в приюте с 2015 года — именно тогда учреждение перешло под управление «Доринвеста». По этим данным получается, что животных в приюте становится все больше, а собак забирают реже, чем кошек: в разные годы собак забирали в 6-12 раз меньше, чем их поступало.
Арифметически получается, что рано или поздно новые вольеры просто некуда будет ставить. Волонтер приюта Ольга считает, что единственным выходом может быть строительство нового приюта или расширение существующего. Потому что хоть собак в приюте и больше положенного, оставлять их на улице точно не выход: там животных наверняка ждет смерть.
Но «острой необходимости» в расширении площади приюта нет, считают в департаменте ЖКХ, потому что за последние десять лет численность собак и кошек «без владельцев» снизилась в Москве более чем в десять раз. Это произошло благодаря программе «гуманного регулирования численности животных». Правда, в ведомстве говорят о данных в целом по Москве, а не отдельно по Зеленограду, который граничит с областью.
Новые приюты не планируется строить и в целом по Москве. Как сообщили ТАСС в департаменте ЖКХ, эти расходы не заложены в бюджет на 2021 год. На содержание приютов (всего в них живет 20 тысяч собак и две тысячи кошек) в бюджете предусмотрено 1,1 млрд рублей: они пойдут на ремонт и закупку оборудования. По подсчетам, которые приводят «Известия», строительство самого дешевого типового приюта обойдется в 10 млн рублей, более дорогого — с центром стерилизации — в 22-25 млн. Обе модели приютов рассчитаны на проживание примерно 220 собак (50-60 вольеров), 30 щенков и 50 кошек.
В январе Минприроды РФ сообщили, что разрабатывают проект по строительству типовых приютов для бездомных животных. Впервые деньги на них выделят из федерального бюджета, раньше средства могли быть только региональными.
Число собак не уменьшается еще и потому, что животные содержатся здесь пожизненно, если их не заберут старые или новые владельцы. Программа «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» (ОСВВ), которая узаконивает свободное нахождение бездомных животных в городской среде, в Москве не применяется. Как объяснили в «Доринвесте», в ином случае есть риск «снижения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Также, считают в организации, программа ОСВВ противоречит принципу гуманного отношения к животным: кошки и собаки — одомашненные животные, им нужны соответствующие условия содержания. При жизни на улице без ухода и ветпомощи они могут получить травмы и увечья, распространять заразные инфекционные заболевания, и в целом качество и продолжительность их жизни значительное снизится.
Директор зеленоградской ветклиники «Раденис» и член правления Национальной ветеринарной палаты Екатерина Рачинская полагает, что программа ОСВВ лучше, чем пожизненное содержание в клетках. Хотя его можно улучшить: на круглом столе, организованном комитетом по экологии Госдумы в рамках форума «Чистая Россия», одна из активисток высказывала мысль, что надо разработать стандарты содержания в приютах в зависимости от породы, веса, размера, шерстного покрова. Если такие правила появятся, то, например, стаффорда нельзя будет содержать в неотапливаемом помещении зимой.
С выпуском собак на волю есть другой вопрос: непонятно, куда их выпускать, отмечает Рачинская. По ее мнению, современный город — не лучшая ниша обитания для бездомных собак. Из-за неблагополучной ситуации с бешенством они могут стать источником этой инфекции, к тому же общество настроено против них: новости об укусах и нападениях на человека быстро распространяются в СМИ, и каждая собака уже воспринимается людьми как опасная.
«Например, я писала на фейсбуке про бездомную собаку, которая забрела на участок к моей знакомой и там родила. Люди готовы были за ней ухаживать, построили ей конуру, готовы были кормить, пристраивать щенков. Но соседи были против, писали во все инстанции, что собака якобы агрессивная, что ее нужно усыпить, хотя собака доброжелательная и ласковая», — рассказала она «Зеленоград.ру».
В марте 2021 года на рассмотрение Госдумы поступила поправка в закон об ответственном отношении с животными, которая предлагала усыплять бездомных собак и кошек. Как передает «Новая газета», авторы законопроекта настаивали: программа отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск «удаляет у животных репродуктивную функцию, но не здоровый оскал». Из-за возмущения зоозащитников и обычных людей законопроект был отозван уже через сутки.
Как объяснила Екатерина Рачинская, суть поправок была в том, что главам субъектам предложили самим решать, разрешать ли в регионе эвтаназию безнадзорных животных, или нет. А во время обсуждения в Общественной палате РФ высказывалось мнение, что программа ОСВВ порочна, а собак, которые уже проявляли агрессию к людям, нужно усыплять, а не содержать в приютах на деньги налогоплательщиков. Столь негативный отклик эта идея получила, потому что она противоречит сути закона об ответственном отношении с животными.
У Национальной ветеринарной палаты позиция по поводу эвтаназии однозначная: она проводится только по жизненным показаниям и конкретными препаратами, чтобы смерть наступала безболезненно. Но вообще сейчас закон не запрещает усыплять домашних животных. «Владелец может принести его в клинику и сказать, что просто больше не хочет его содержать (или у него нет средств на лечение), и нигде в законе не написано, что у него нет на это права. И реально привлечь человека к ответственности за негуманное отношение к животному сейчас практически невозможно. В нашей клинике мы отказываем таким людям, ссылаясь на собственные стандарты», — подчеркнула ветеринар.
Она полагает, что вместо строительства новых приютов (которых «у нас, на самом деле, довольно много») можно поддерживать волонтеров, которые берут собак к себе на передержки.
Еще можно стимулировать новых владельцев: например, давать им те деньги, которые дают на содержание. В «Доринвесте» не ответили на вопрос о сумме, которая выделяется из бюджета на одну собаку или кошку.
В целом бюджете Москвы на 2021 год заложен 1 миллиард рублей как на содержание как приютов, так и 20 тысяч собак и две тысяч кошек, которые там живут. Из отчета «Доринвеста» за первый квартал следует, что на содержание кошек было выделено 3 млн 810 тысяч рублей. Если эта сумма рассчитана на 90 дней первого квартала для 598 кошек (которых планировалось содержать), то в день на одну кошку выходит 70 рублей. Если на 438 кошек (которые в приюте содержались по факту) — 96,6 рублей в день.
На содержание собак было выделено 19 млн 788 тысяч рублей — по 174 рубля на одно фактическое животное (их было 1259) и по 156 рублей на запланированное число собак (1403). В 2009 году речь шла о 150 рублях в день на одну собаку.
Возможно, разработка механизма передачи этих средств новым хозяевам увеличит число желающих забрать животное из приюта. Когда деньги «идут» за их получателем — обычная практика в бюджетном финансировании образования и медицины. Такой же подход можно применить и здесь.
По мнению Екатерины Рачинской, единственный цивилизованный выход не допускать перенаселения в приютах — максимально пристраивать собак в семьи. Но дело не только в деньгах. Делать это нужно ответственно, рассказывая потенциальным владельцам и волонтерам про период социализации собак.
«Сейчас этим никто не занимается системно, и мы видим плохие примеры, когда люди хотят сделать доброе дело, берут собаку, но сталкиваются с тяжелыми поведенческими проблемами. Потому что если собака выросла в приюте, и период социализации у нее закончился в приюте или на улице, взять такую собаку в квартиру — не очень хорошая идея», — объясняет она.
Из-за этого многие возвращают таких животных обратно. В корпусе у самой Рачинской живет такая собака: ее держат на балконе, чтобы, вероятно, не грызла ничего в доме, а на прогулку она сама тащит хозяина из подъезда. «Это, конечно, очень плохая реклама взятия собаки из приюта», — признается она: люди разочаровываются сами, работает сарафанное радио, и вот уже новые люди считают, что такие животные опасны. А на самом деле всем им нужно сопровождение специалиста, занятия с инструкторами.
В «Доринвесте» отмечают важность активного поиска новых владельцев для животных. В штате организации есть специалисты по социализации животных к совместному проживанию с человеком. Искать новых хозяев помогают волонтеры, а на сайте учреждения есть каталог животных из приюта.
Специалист по социализации животных приюта «Зеленоград» Наталья Хохлова в памятке на сайте мэрии рассказала, как помочь адаптироваться питомцу. Вот основные правила:
- лучше искать друга, подходящего человеку по темпераменту
- нужно проявить терпение и наладить контакт с понравившейся собакой или кошкой, на это может уйти не один день
- в своем доме лучше спрятать все, что можно погрызть или чем собака или кошка может нанести себе вред (например, лекарства и бытовую химию). На окна нужно установить специальные прочные сетки
- обязательно подготовить для питомца личное место. Обычно собаки любят, чтобы в их поле зрения находился хозяин и входная дверь, а кошки, наоборот, предпочитают укромные уголки
- на прогулку с собакой сначала лучше выходить в то время, когда тихо и спокойно, например, рано утром. В течение месяца лучше гулять по одному маршруту. Когда собака освоится, можно увеличивать длительность прогулок и начать выходить в более людные места. Если собаку что-то испугало (звук мотоцикла или проезжающий велосипедист), нельзя сразу уходить домой. Прогулка должна заканчиваться позитивно
По данным ТАСС, в целом по Москве за последние десять лет дом обрели 21 тысяча собак из приютов и пять тысяч кошек.
Автор: Ирина Шабалина, редактор: Александр Эрлих