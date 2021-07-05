Перенаселение в приюте

За отлов и содержание животных в приютах в Москве отвечает бюджетное учреждение «Доринвест», которое подведомственно департаменту ЖКХ. Животных с улицы распределяют по муниципальным приютам, где обрабатывают от блох и паразитов, делают прививку от бешенства, затем их ждет кастрация (или стерилизация) и чипирование.

Сейчас в зеленоградском приюте на Восточной коммунальной зоне на Фирсановском шоссе обитает 1061 животное (866 собак и 195 кошки). Год от года их становится больше — в 2019 году там содержалось 900 животных. При этом наш приют при проектировании рассчитывали на 750 «собакомест».

Однако, возможно, ситуация с тех пор изменилась. В «Доринвесте» рассказали, что «в случае необходимости, с целью увеличения площади» для животных закупают дополнительные вольеры и клетки для собак и павильоны для кошек. О новых домиках для кошек сообщалось в 2020 и в 2019 годах. Сколько животных сейчас обеспечены местами в соответствии с нормативами, неизвестно: в «Доринвесте» дважды не ответили, на сколько мест сейчас рассчитан приют.

Возможно, мест действительно не хватает, если судить по иску прокуратуры к «Доринвесту». По данным медиакомпании «Зеленоград сегодня», прошлым летом ведомство потребовало, чтобы организация прекратила отлов в приют из-за перенаселения в здании. 12 мая разбирательство в Тверском районном суде закончилось, 16 июня решение вступило в силу: прокуратуре отказали — а значит, отлов в приют пока что продолжится.

Если исход суда был бы другим, животных перенаправляли бы в другие приюты: в Москве их 13. Помимо «Доринвеста», отловом и содержанием животных в приютах могут заниматься ГБУ «Автомобильные дороги» каждого округа. Сейчас именно эти учреждения занимаются отловом и эксплуатацией всех приютов, кроме зеленоградского и приюта «Зоорассвет» в Восточном административном округе.