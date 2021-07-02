Представляем вам некоторых жителей зеленоградского приюта, которые ищут дом. Все они кастрированы, чипированы, привиты и к лотку приучены. Присмотритесь — может, кто-нибудь из них ваш будущий пушистый друг. Кроме того, двумстам кошкам приюта всегда нужна помощь: начиная от тёплых вещей, заканчивая кормом и медикаментами.
в нежности и заботе
и аккуратная.
График посещений с 13 до 17 кроме понедельника и пятницы. При себе обязательно иметь паспорт. Адрес уточняйте в личных сообщениях в группах приюта вконтакте или в инстаграме, или по телефону 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).
Волонтеры приюта всегда в поисках помощников. Им нужны:
- Автоперевозки (помочь отвезти кошку в клинику, привезти нужды в приют, сопроводить на выставку)
- Фотографы (для пиара животных)
- Ретушёры для редактирования фото котиков
- Видеооператоры и люди, которые умеют снимать ролики с котиками и монтировать их
- Дизайнеры (для оформления визиток, плакатов и др)
- Помощь в приюте (руками: принять корм, помочь в уборке, пообщаться с котиками, узнать их характер)
- Помощь в ведении социальных сетей (инстаграм, ВК)
Все нужды и прочие детали в группах вконтакте или в инстаграме, или по вотсапу 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).
Сегодня мы расскажем об очень удобном способе помощи кошкам — им можно помочь не выходя из дома. Это веб-платформа joyfulbox.ru, где каждый месяц открывается сбор на самые нужные товары. Сайт работает по принципу интернет-магазина:
- выбираете товар,
- добавляете в корзину,
- оплачиваете,
- в конце каждого месяца все нужды приезжают прямиком в приют.
Фотоотчет с каждого сбора публикуется в инстаграм-канале @zel_priut_cats. Ссылка на нужды приюта на веб-платформе. Если у вас остались вопросы — пишите в личные сообщения в наших социальных сетях или волонтеру Екатерине 8-996-443-28-71.