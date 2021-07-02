Как еще помочь кошкам не выходя из дома

Сегодня мы расскажем об очень удобном способе помощи кошкам — им можно помочь не выходя из дома. Это веб-платформа joyfulbox.ru, где каждый месяц открывается сбор на самые нужные товары. Сайт работает по принципу интернет-магазина:

выбираете товар,

добавляете в корзину,

оплачиваете,

в конце каждого месяца все нужды приезжают прямиком в приют.

Фотоотчет с каждого сбора публикуется в инстаграм-канале @zel_priut_cats. Ссылка на нужды приюта на веб-платформе. Если у вас остались вопросы — пишите в личные сообщения в наших социальных сетях или волонтеру Екатерине 8-996-443-28-71.