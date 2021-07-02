Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Восемь котиков зеленоградского приюта, которые ищут новый дом. Июнь 2021 02.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Представляем вам некоторых жителей зеленоградского приюта, которые ищут дом. Все они кастрированы, чипированы, привиты и к лотку приучены. Присмотритесь — может, кто-нибудь из них ваш будущий пушистый друг. Кроме того, двумстам кошкам приюта всегда нужна помощь: начиная от тёплых вещей, заканчивая кормом и медикаментами.

Алекса
Алиса
Майка
Мила
Руби
Шеба
Гаврош
Феня
С котиками можно познакомиться в Зеленоградском приюте

График посещений с 13 до 17 кроме понедельника и пятницы. При себе обязательно иметь паспорт. Адрес уточняйте в личных сообщениях в группах приюта вконтакте или в инстаграме, или по телефону 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).

Чем ещё можно помочь

Волонтеры приюта всегда в поисках помощников. Им нужны:

  • Автоперевозки (помочь отвезти кошку в клинику, привезти нужды в приют, сопроводить на выставку)
  • Фотографы (для пиара животных)
  • Ретушёры для редактирования фото котиков
  • Видеооператоры и люди, которые умеют снимать ролики с котиками и монтировать их
  • Дизайнеры (для оформления визиток, плакатов и др)
  • Помощь в приюте (руками: принять корм, помочь в уборке, пообщаться с котиками, узнать их характер)
  • Помощь в ведении социальных сетей (инстаграм, ВК)

Все нужды и прочие детали в группах вконтакте или в инстаграме, или по вотсапу 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).

Как еще помочь кошкам не выходя из дома

Сегодня мы расскажем об очень удобном способе помощи кошкам — им можно помочь не выходя из дома. Это веб-платформа joyfulbox.ru, где каждый месяц открывается сбор на самые нужные товары. Сайт работает по принципу интернет-магазина:

  • выбираете товар,
  • добавляете в корзину,
  • оплачиваете,
  • в конце каждого месяца все нужды приезжают прямиком в приют.

Фотоотчет с каждого сбора публикуется в инстаграм-канале @zel_priut_cats. Ссылка на нужды приюта на веб-платформе. Если у вас остались вопросы — пишите в личные сообщения в наших социальных сетях или волонтеру Екатерине 8-996-443-28-71.

Читайте также
Котики предыдущего месяца
Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
домашние животные, благотворительность, кошки, Зеленоград
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Поддельную справку о наличии антител к коронавирусу пытались продать в Зеленограде. Её заказали сами полицейские Новости
Больных ОРВИ приравняли к пациентам с коронавирусом. Им придётся соблюдать самоизоляцию до отрицательного теста Новости
Куда сдать старые вещи, одежду и обувь в Зеленограде, Менделеево и Андреевке Гид
«Христианская икона, античный портрет, буддийская живопись, погребальные обряды, фаюмские портреты». Зеленоградский историк Марк Исаков издал книгу об истоках христианской иконописи Истории
Предпринята очередная попытка переименовать остановку «Центр Ювелир» на Сосновой аллее. Одиннадцать лет назад она не удалась Новости
Число погибших в ДТП на головном участке М-11 снизилось в прошлом году до нуля Новости
Сходненская затворница. Как известная на всю страну поэтесса Новелла Матвеева скромно жила на даче под Зеленоградом Истории
Измерили уровень вежливости зеленоградских водителей по отношению к пешеходам Истории
Шумозащитный экран поставят вдоль железной дороги со стороны 8-го микрорайона Новости
Запись на ревакцинацию в Зеленограде откроется 5 июля Новости
Первоклассников и детсадовцев освободят от бумажных медкарт. Данные их медосмотров загрузят в информационную систему Новости
Зоомагазин Woof store в «1000 мелочей» отдает прибыль на помощь бездомным животным. Вот что там внутри Истории
Часть парковки в центре Крюковской площади без предупреждения перекрыли. Это только начало — здесь будут убирать парковочные места из-за строительства МЦД Новости
Пенсионеров и малоимущих могут освободить от уплаты НДС за продукты первой необходимости Партнерский материал
Пункт вакцинации от ковида в «Зеленопарке» начинает работать по будням Новости
Восемь котят от 2 до 4 месяцев из зеленоградского приюта, которые ищут дом Жизнь
В Никольский пруд возле МЖК сбросили отходы. Грязный поток перекрыли бонами Новости
Электричество, тепло и вода подорожают с 1 июля 2021 года Новости
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Дорожное зеркало поставят напротив выезда от корпуса 709 на Каштановую аллею Новости
Зеленоградская спортсменка Галина Орловская завоевала золото на Всероссийских соревнованиях по стрельбе. Она подполковник и многократный чемпион мира Новости
Партии ЛДПР и «Справедливая Россия» определились с кандидатами в Госдуму от нашего округа. Вот кого они выдвинули Новости
«Наши будущие выпускники — создатели виртуальных миров». Завкафедрой инженерной графики и дизайна МИЭТа Татьяна Соколова о подготовке к поступлению Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Детское кафе в 17 микрорайоне закрылось из-за «дискриминации общества» по QR-кодам. Их благодарят за уважение и адекватность Новости
«Лежачие полицейские» появятся возле двух детсадов в 16-м микрорайоне Новости
«Софтиум Зеленоград»: свежий воздух, бассейн, программирование. Новая смена начинается 28 июня Партнерский материал
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру