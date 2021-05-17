Представляем вам некоторых жителей зеленоградского приюта, которые ищут дом. Все они кастрированы, чипированы, привиты и к лотку приучены. Присмотритесь, может кто-нибудь из них ваш будущий пушистый друг. Кроме того, двумстам кошкам приюта всегда нужда помощь: начиная от тёплых вещей, заканчивая кормом и медикаментами.
подставляет мягкий животик и громко мурлычет. Идеальная домашняя кошка
График посещений с 13 до 17 кроме понедельника и пятницы. При себе обязательно иметь паспорт. Адрес уточняйте в личных сообщениях в группах приюта вконтакте или в инстаграме, или по телефону 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).
Волонтеры приюта всегда в поисках помощников. Им нужны:
- Автоперевозки (помочь отвезти кошку в клинику, привезти нужды в приют, сопроводить на выставку)
- Фотографы (для пиара животных)
- Ретушёры для редактирования фото котиков
- Видеооператоры и люди, которые умеют снимать ролики с котиками и монтировать их
- Дизайнеры (для оформления визиток, плакатов и др)
- Помощь в приюте (руками: принять корм, помочь в уборке, пообщаться с котиками, узнать их характер)
- Помощь в ведении социальных сетей (инстаграм, ВК)
Все нужды и прочие детали в группах вконтакте или в инстаграме, или по вотсапу 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).
23 мая в Москве пройдёт выставка бездомных животных «Надо брать», где три кошечки из Зеленограда будут искать дом. Приглашаем пообщаться со 120 кошками и собаками. Также можно будет передать подарки приютам (корма, ветошь, медикаменты). Животные отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно, если планируете взять друга — захватите паспорт! Адрес: м. Дмитровская, Новодмитровская улица, д. 1, строение 4, хлебозавод 9, пространство «Аангар», с 12 до 18.