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Восемь котиков зеленоградского приюта, которые ищут новый дом. Май 2021 17.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Представляем вам некоторых жителей зеленоградского приюта, которые ищут дом. Все они кастрированы, чипированы, привиты и к лотку приучены. Присмотритесь, может кто-нибудь из них ваш будущий пушистый друг. Кроме того, двумстам кошкам приюта всегда нужда помощь: начиная от тёплых вещей, заканчивая кормом и медикаментами.

Софи
Бусинка
Элла
Татти
Кристи
Берт
Рик
Мазя
С котиками можно познакомиться в Зеленоградском приюте

График посещений с 13 до 17 кроме понедельника и пятницы. При себе обязательно иметь паспорт. Адрес уточняйте в личных сообщениях в группах приюта вконтакте или в инстаграме, или по телефону 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).

Чем ещё можно помочь

Волонтеры приюта всегда в поисках помощников. Им нужны:

  • Автоперевозки (помочь отвезти кошку в клинику, привезти нужды в приют, сопроводить на выставку)
  • Фотографы (для пиара животных)
  • Ретушёры для редактирования фото котиков
  • Видеооператоры и люди, которые умеют снимать ролики с котиками и монтировать их
  • Дизайнеры (для оформления визиток, плакатов и др)
  • Помощь в приюте (руками: принять корм, помочь в уборке, пообщаться с котиками, узнать их характер)
  • Помощь в ведении социальных сетей (инстаграм, ВК)

Все нужды и прочие детали в группах вконтакте или в инстаграме, или по вотсапу 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).

Выставка бездомных животных «Надо брать»

23 мая в Москве пройдёт выставка бездомных животных «Надо брать», где три кошечки из Зеленограда будут искать дом. Приглашаем пообщаться со 120 кошками и собаками. Также можно будет передать подарки приютам (корма, ветошь, медикаменты). Животные отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно, если планируете взять друга — захватите паспорт! Адрес: м. Дмитровская, Новодмитровская улица, д. 1, строение 4, хлебозавод 9, пространство «Аангар», с 12 до 18.

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Метки:
домашние животные, благотворительность, кошки, Зеленоград
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Восемь котиков зеленоградского приюта, которые ищут новый дом. Май 2021 Жизнь
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