Чем ещё можно помочь

Двумстам кошкам приюта всегда нужда помощь начиная от тёплых вещей, заканчивая кормом и медикаментами. Регулярно проходят акции, где каждый может помочь, сделать пожертвование и вложиться в доброе дело.



Акция «17 рублей» проходит каждое воскресенье, где 17 рублей — это 1 килограмм необходимого древесного наполнителя. Акция успешно проходит уже восемь месяцев и теперь у котиков всегда есть наполнитель.



Акция «Миска добра», где все вместе собирают на лечебный корм Gastrointestinal, который является самое острой нуждой для приютских котов. Хорошее питание — это очень важно для здоровья кошки, а в приюте хорошего корма очень не хватает.



Если вы хотите помочь кошкам самостоятельно, то приезжайте в гости и привозите необходимое в приют. Самое важное: древесный наполнитель, лечебный корм gastrointestinal любой марки (Pro plan, Vet Life), корм для кошек с чувствительным пищеварением.

Все нужды и прочие детали в группах вконтакте или в инстаграме, или по телефону 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).