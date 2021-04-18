Представляем вам некоторых жителей зеленоградского приюта, которые ищут дом. Все они кастрированы, чипированы, привиты и к лотку приучены. Присмотритесь, может кто-нибудь из них ваш будущий пушистый друг. Кроме того, двумстам кошкам приюта всегда нужда помощь: начиная от тёплых вещей, заканчивая кормом и медикаментами.
График посещений с 13 до 17 кроме понедельника и пятницы. При себе обязательно иметь паспорт. Адрес уточняйте в личных сообщениях в группах приюта вконтакте или в инстаграме, или по телефону 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).
Двумстам кошкам приюта всегда нужда помощь начиная от тёплых вещей, заканчивая кормом и медикаментами. Регулярно проходят акции, где каждый может помочь, сделать пожертвование и вложиться в доброе дело.
Акция «17 рублей» проходит каждое воскресенье, где 17 рублей — это 1 килограмм необходимого древесного наполнителя. Акция успешно проходит уже восемь месяцев и теперь у котиков всегда есть наполнитель.
Акция «Миска добра», где все вместе собирают на лечебный корм Gastrointestinal, который является самое острой нуждой для приютских котов. Хорошее питание — это очень важно для здоровья кошки, а в приюте хорошего корма очень не хватает.
Если вы хотите помочь кошкам самостоятельно, то приезжайте в гости и привозите необходимое в приют. Самое важное: древесный наполнитель, лечебный корм gastrointestinal любой марки (Pro plan, Vet Life), корм для кошек с чувствительным пищеварением.
Все нужды и прочие детали в группах вконтакте или в инстаграме, или по телефону 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).