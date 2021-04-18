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Восемь котиков зеленоградского приюта, которые ищут новый дом. Апрель 2021 18.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Представляем вам некоторых жителей зеленоградского приюта, которые ищут дом. Все они кастрированы, чипированы, привиты и к лотку приучены. Присмотритесь, может кто-нибудь из них ваш будущий пушистый друг. Кроме того, двумстам кошкам приюта всегда нужда помощь: начиная от тёплых вещей, заканчивая кормом и медикаментами.

Кот Бибо
Кошка Лиза
Кошка Лакшми
Кошка Зося
Кот Бэт
Кошка Муся
Кошка Вита
Кот Пэн
С котиками можно познакомится в Зеленоградском приюте

График посещений с 13 до 17 кроме понедельника и пятницы. При себе обязательно иметь паспорт. Адрес уточняйте в личных сообщениях в группах приюта вконтакте или в инстаграме, или по телефону 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).

Чем ещё можно помочь

Двумстам кошкам приюта всегда нужда помощь начиная от тёплых вещей, заканчивая кормом и медикаментами. Регулярно проходят акции, где каждый может помочь, сделать пожертвование и вложиться в доброе дело.

Акция «17 рублей» проходит каждое воскресенье, где 17 рублей — это 1 килограмм необходимого древесного наполнителя. Акция успешно проходит уже восемь месяцев и теперь у котиков всегда есть наполнитель.

Акция «Миска добра», где все вместе собирают на лечебный корм Gastrointestinal, который является самое острой нуждой для приютских котов. Хорошее питание — это очень важно для здоровья кошки, а в приюте хорошего корма очень не хватает.

Если вы хотите помочь кошкам самостоятельно, то приезжайте в гости и привозите необходимое в приют. Самое важное: древесный наполнитель, лечебный корм gastrointestinal любой марки (Pro plan, Vet Life), корм для кошек с чувствительным пищеварением.

Все нужды и прочие детали в группах вконтакте или в инстаграме, или по телефону 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).

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Метки:
домашние животные, благотворительность, кошки, Зеленоград
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