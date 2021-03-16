Возраст: 3 года. Рассудительная, аккуратная и воспитанная. Любит и полежать на солнышке, и побегать от души. Немного застенчивая, но несколько мгновений и с удовольствием гладится. Безобидная, добрая Ева раскроется в домашних условиях и будет лежать на диванчике и мурлыкать. У Евы вирусная лейкемия, для человека это не опасно, но в семье она может быть одна или с такими же котиками. Это заболевание не мешает вести полноценный образ жизни и жить долго и счастливо!