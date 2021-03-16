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Восемь котиков зеленоградского приюта, которые ищут новый дом 16.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Представляем вам некоторых жителей Зеленоградского приюта, которые ищут дом! Все они кастрированы, чипированы, привиты и к лотку приучены! Присмотритесь, может кто-нибудь из них ваш будущий пушистый друг?

Котик Амор

Возраст: 4 года. Очень общительный и компанейский, любит гладиться и громко мурлыкать. Дружелюбный и доверчивый. Милый полосатый говорун станет верным другом и будет поднимать настроение всей семье!

Кот Леший

Возраст: 5 лет. Харизматичный и обаятельный. Любит общаться, гладиться и поводить время с человеком. Все время что-то рассказывает и принимает активно участие в работе сотрудников приюта. Ему нравится быть рядом и помогать во всех делах. Пристраивается одним питомцем в семью!

Кошка Искорка

Возраст: 1 год. Изящная, аккуратная и ласковая. Любит бегать и играть, деловая мадам всегда чём-то занята. Одной кошкой в семью — у Искорки лейкоз. Это не опасно для человека! Такие питомцы живут долго и счастливо, если дарить заботу и любовь. Кошечка живет на передержке недалеко от Зеленограда.

Кошка Альда

Возраст: 5 лет. Яркая, темпераментная и жизнерадостная. Очень любит играть, и иногда созерцать глядя на прохожих. Воспитанная и аккуратная. Ненавязчивая, станет прекрасным украшением вашего дома, ведь где Альда — там радость и позитив!

Кошка Холли

Возраст: 7 лет. Нежная, спокойная и умиротворённая. Любит обниматься и лежать на коленках. Просится на ручки и всегда находится рядом с человеком. Холли излучает тепло, уют и бесконечную любовь ко всему вокруг.

Кошка Наоми

Возраст: 4 года. Уверенная в себе барышня любит сидеть на ручках, а лучше забраться повыше, на плечо например, и рассматривать все вокруг. Прыгает, бегает, настоящая цирковая артистка. Изящная, женственная кошка влюбит всех вокруг и создаст веселое настроение в вашем доме.

Эмили

Возраст: 1 год. Скромная, хрупкая и трогательная. Тихая и очень ласковая. Ей нужно время чтобы раскрепоститься, ведь в приюте ей совсем не привычно, потому что кошечка бывшедомашняя! Красавица любит ласки и нежности, ей нужен спокойный и добрый хозяин!

Кошка Ева

Возраст: 3 года. Рассудительная, аккуратная и воспитанная. Любит и полежать на солнышке, и побегать от души. Немного застенчивая, но несколько мгновений и с удовольствием гладится. Безобидная, добрая Ева раскроется в домашних условиях и будет лежать на диванчике и мурлыкать. У Евы вирусная лейкемия, для человека это не опасно, но в семье она может быть одна или с такими же котиками. Это заболевание не мешает вести полноценный образ жизни и жить долго и счастливо!

С котиками можно познакомится в Зеленоградском приюте

График посещений с 13-17 кроме понедельника и пятницы. При себе обязательно иметь паспорт. Адрес уточняйте в личных сообщениях в группах нашего приюта:

https://vk.com/zel_priut_cats
https://instagram.com/zel_priut_cats

Также 200 кошкам всегда нужда помощь начиная от тёплых вещей, заканчивая кормом и медикаментами. Все нужды можно изучить в наших группах!

Телефон для связи
8(996)443-28-71
Волонтер Екатерина

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
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Метки:
домашние животные, благотворительность, кошки, Зеленоград
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