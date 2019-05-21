В Зеленоградском муниципальном приюте для животных сейчас наступило трудное время — собаки борются с инфекциями, а работников и средств не хватает, чтобы оказать должное внимание всем питомцам.

Недавно модернизировались «кошачьи домики», сейчас их три, они оборудованы игровыми корпусами. Но кошкам всегда нужны наполнители, консервы, сухой корм. А самое необходимое — внимание и забота.

Помочь приюту можно разными способами:

Забрать животное : Сейчас в приюте 900 кошек и собак ждут своих хозяев. Любого из них можно забрать себе.

: Сейчас в приюте 900 кошек и собак ждут своих хозяев. Любого из них можно забрать себе. Стать опекуном : Есть возможность стать опекуном питомца — для этого нужно связаться с приютом, выбрать себе подопечного и узнать, как можно взаимодействовать с ним в дальнейшем.

: Есть возможность стать опекуном питомца — для этого нужно связаться с приютом, выбрать себе подопечного и узнать, как можно взаимодействовать с ним в дальнейшем. Стать волонтером: Приюту регулярно требуется помощь в уборке вольеров и помещений, в которых содержатся животные. Волонтеры выгуливают и социализируют питомцев, помогают с необходимыми медикаментами и кормом, прогулками, с перевозкой собак на выставки и участием в них. Кошки нуждаются в кураторах: поиск хозяев для них будет лучшей помощью — но для этого нужна помощь в фотографировании и пиаре животных в социальных сетях. Чтобы стать волонтером, нужно связаться с приютом и договориться, какую поддержку вы можете оказать.

Подробную информацию можно получить по номеру +7(903) 670-21-71.