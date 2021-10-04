Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
В тесноте лучше, чем на улице. Почему суд не стал закрывать зеленоградский приют для бездомных животных 04.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Около года прокуратура Зеленограда пыталась через суд запретить прием новых животных в приют на Восточной коммунальной зоне. Во время процесса все участники согласились, что приют переполнен, однако закрывать его суд не стал. Судья посчитала, что живущие в тесноте собаки — это более безопасный вариант, чем их нахождение на улицах города. Руководство приюта просит у мэрии увеличить площадь, но там пока не видят в этом «острой необходимости». Рассказываем, как развивается эта история, доводы сторон и чем грозит бездействие.

Прокуратура: прием новых животных надо остановить

За отлов и содержание животных в приютах в Москве отвечает бюджетное учреждение «Доринвест», которое подведомственно департаменту ЖКХ. Животных с улицы распределяют по муниципальным приютам, где обрабатывают от блох и паразитов, делают прививку от бешенства, затем их ждет кастрация (или стерилизация) и чипирование.

По данным на апрель 2021 года, в зеленоградском приюте на Восточной коммунальной зоне на Фирсановском шоссе обитает 1061 животное (866 собак и 195 кошки). При этом изначально приют, как уточнили в «Доринвесте», был рассчитан на 480 собак (а в целом на 750 «собакомест» — возможно, остальные 270 мест для кошек).

Весной прошлого года некто В.А.Пугачева сообщила в прокуратуру, что животные в приюте содержатся в ненадлежащих условиях. Сотрудники ведомства провели проверку, доводы подтвердились. Вот что они выяснили:

  • в приюте долгое время происходит перенаселение собак, нарушаются нормы законодательства об ответственном обращении с животными
  • на момент проверки в мае 2020 года в приюте содержалось 858 собак, общая площадь для их содержания составляла 939 кв.м.
  • по регламенту площадь для такого количества собак должна была составлять 2574 кв. м. — в 2,7 раз больше
  • из-за большого количества выгуливаемых собак «вся огороженная часть приюта загрязнена продуктами жизнедеятельности собак»
  • площадка для выгула собак не рассчитана на такое количество животных
  • не во всех установленных на территории поилках была вода, одна поилка была загрязнена продуктами жизнедеятельности собак

В суде прокуратура пыталась остановить прием новых животных до тех пор, пока «Доринвест» не устранит все нарушения и не обеспечит нужную площадь.

Читайте также
Зеленоградский приют для бездомных животных отбился от иска о перенаселенности. Но если не менять систему, рано или поздно место закончится
Суд: на улице животным будет хуже

Представитель приюта в суде согласился с тем, что нормы по площади не соблюдаются. Он подчеркнул, что учреждение «предприняло все необходимые меры по увеличению общей площади». Судья Тверского районного суда Татьяна Молитвина отказалась закрывать приют. Она объяснила это так:

  • нужно соблюдать баланс между потребностями общества в сохранении благоприятной окружающей среды и решением социально-экономических задач
  • суд должен учитывать соразмерность последствий, которые наступят, если приют перестанет принимать новых животных
  • «безусловный факт»: нахождение животных вне приюта в городе принесет гораздо больше вреда (как людям, так и животным), чем их «вынужденно стесненные условия содержания в приюте»

При этом судья не стала выносить частное определение, чтобы обязать приют устранить выявленные нарушения.

Читайте также
Бродячие собаки терроризировали 17-й микрорайон: откуда они берутся и почему вмешалась полиция
Приют: необходимо принять меры для увеличения площади

О том, как приют планирует решать проблему перенаселения, «Зеленоград.ру» спросил у «Доринвеста».

Для живущих в приюте 866 собак требуется 2598 кв.м. пространства. На апрель 2021 года площадь для животных составляла 1762 кв.м. с учётом площадей для выгула и для старых или больных животных. Фактическая площадь вольеров для содержания собак — 939 кв.м., сообщили в учреждении.

В мае они установили восемь новых вольеров для собак, каждый по 6 кв.м. (а всего с 2016 года прибавилось 48 вольеров площадью 312 кв.м.). Так фактическая площадь вольеров выросла до 988 кв.м. Это все еще не позволяет выполнить нормы. С кошками при этом проблем нет: для них в приюте есть 286 кв.м.

Чтобы устранить нарушения и обеспечить собакам необходимое пространство, «Доринвест» обратился в департамент ЖКХ. Они попросили «принять все необходимые меры для увеличения площади приюта». Как отреагировало ведомство, пока неизвестно. «Зеленоград.ру» направит соответствующий запрос.

В «Доринвесте» отмечают важность активного поиска новых владельцев для животных. В штате организации есть специалисты по социализации животных к совместному проживанию с человеком. Искать новых хозяев помогают волонтеры, а на сайте учреждения есть каталог животных из приюта.

Чем грозит бездействие

По данным «Доринвеста», за последние полгода в зеленоградский приют поступило 52 новых собаки. Однако новые хозяева забирают их все меньше. Вот как официально менялось число собак и кошек в приюте с 2015 года — именно тогда учреждение перешло под управление «Доринвеста».

По этим данным получается, что животных в приюте становится все больше, а собак забирают реже, чем кошек: в разные годы собак забирали в 6-12 раз меньше, чем их поступало. Арифметически получается, что рано или поздно новые вольеры просто некуда будет ставить.

При этом в департаменте ЖКХ не видят «острой необходимости» в расширении площади приюта, потому что за последние десять лет численность собак и кошек «без владельцев» снизилась в Москве более чем в десять раз. Правда, в ведомстве говорят о данных в целом по Москве, а не отдельно по Зеленограду, который граничит с областью.

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
бездомные животные, собаки, приют
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Сбор старой бытовой техники и электроники в Зеленограде — 15 и 16 октября на площади Юности и возле «Леруа Мерлен» Афиша
В тесноте лучше, чем на улице. Почему суд не стал закрывать зеленоградский приют для бездомных животных Истории
Новый «Ведогонь-театр». Как изменилось здание после реконструкции снаружи и внутри — подробный обзор Истории
Строительство корпуса для обманутых дольщиков в 9 микрорайоне объявили завершенным. Будут ли продавать квартиры в этом доме и что у него с парковками — рассказал застройщик Истории
«Ласточкам» исполнилось шесть лет: вот как менялись эти быстрые и удобные поезда с момента запуска Истории
Пассажира электрички раздели и жестоко избили на платформе Поварово из-за подозрения в краже Новости
Магазин «Дары Сибири» открылся в 9-м микрорайоне: медвежатина, кедрокофе и варенье из шишек Новости
Компания «Миландр» запустила собственный центр обработки данных в Зеленограде Хайтек
В Зелмедцентре ПЦР-тест 1700 вместо 2500 — акция для тех, кто любит путешествовать Реклама
Спектакль «Лёгкий слон» — 16 октября в библиотеке в корпусе 607А Афиша
«Мы заморочены на эстетике и психологическом комфорте пациентов». Как в зеленоградской стоматологической клинике решают ортодонтические проблемы у детей и взрослых Партнерский материал
Как предки Пушкина получили земли в окрестностях нынешнего Зеленограда? Историческое расследование без кадастра и выписки из ЕГРН Истории
Концерт «Джаз-мультфильмы» — в библиотеке в корпусе 607А Афиша
На улице Каменка сделают еще один пешеходный переход и тротуары Новости
Экспресс-доставка товаров для животных от интернет-магазина «ЗооМаркет» Реклама
Всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тест на коронавирус Новости
Двор корпусов 1414—1425: подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда (пока это самый унылый двор в городе) Истории
Комплекс по переработке отходов рядом с Поварово начнет работать в конце года. Вот как делают полигон для захоранивания остатков сортировки Новости
Дети оказались ни при чём. Префектура рассказала о настоящей причине рухнувшего в 12-м микрорайоне навеса Новости
Интересные лекции и мастер-классы в проекте «Университетские субботы» Афиша
Сервисный центр UpgradeShop — ремонт гаджетов любого бренда. Даже в самых тяжелых случаях Реклама
Новый кибер-клуб True Gamers открывается в корпусе 1651. Вот как можно получить три часа игры бесплатно Реклама
Пешеходный мост над станцией Крюково начал обледеневать. Обещанного противоскользящего покрытия пока нет Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру