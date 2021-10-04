Около года прокуратура Зеленограда пыталась через суд запретить прием новых животных в приют на Восточной коммунальной зоне. Во время процесса все участники согласились, что приют переполнен, однако закрывать его суд не стал. Судья посчитала, что живущие в тесноте собаки — это более безопасный вариант, чем их нахождение на улицах города. Руководство приюта просит у мэрии увеличить площадь, но там пока не видят в этом «острой необходимости». Рассказываем, как развивается эта история, доводы сторон и чем грозит бездействие.
За отлов и содержание животных в приютах в Москве отвечает бюджетное учреждение «Доринвест», которое подведомственно департаменту ЖКХ. Животных с улицы распределяют по муниципальным приютам, где обрабатывают от блох и паразитов, делают прививку от бешенства, затем их ждет кастрация (или стерилизация) и чипирование.
По данным на апрель 2021 года, в зеленоградском приюте на Восточной коммунальной зоне на Фирсановском шоссе обитает 1061 животное (866 собак и 195 кошки). При этом изначально приют, как уточнили в «Доринвесте», был рассчитан на 480 собак (а в целом на 750 «собакомест» — возможно, остальные 270 мест для кошек).
Весной прошлого года некто В.А.Пугачева сообщила в прокуратуру, что животные в приюте содержатся в ненадлежащих условиях. Сотрудники ведомства провели проверку, доводы подтвердились. Вот что они выяснили:
- в приюте долгое время происходит перенаселение собак, нарушаются нормы законодательства об ответственном обращении с животными
- на момент проверки в мае 2020 года в приюте содержалось 858 собак, общая площадь для их содержания составляла 939 кв.м.
- по регламенту площадь для такого количества собак должна была составлять 2574 кв. м. — в 2,7 раз больше
- из-за большого количества выгуливаемых собак «вся огороженная часть приюта загрязнена продуктами жизнедеятельности собак»
- площадка для выгула собак не рассчитана на такое количество животных
- не во всех установленных на территории поилках была вода, одна поилка была загрязнена продуктами жизнедеятельности собак
В суде прокуратура пыталась остановить прием новых животных до тех пор, пока «Доринвест» не устранит все нарушения и не обеспечит нужную площадь.
Представитель приюта в суде согласился с тем, что нормы по площади не соблюдаются. Он подчеркнул, что учреждение «предприняло все необходимые меры по увеличению общей площади». Судья Тверского районного суда Татьяна Молитвина отказалась закрывать приют. Она объяснила это так:
- нужно соблюдать баланс между потребностями общества в сохранении благоприятной окружающей среды и решением социально-экономических задач
- суд должен учитывать соразмерность последствий, которые наступят, если приют перестанет принимать новых животных
- «безусловный факт»: нахождение животных вне приюта в городе принесет гораздо больше вреда (как людям, так и животным), чем их «вынужденно стесненные условия содержания в приюте»
При этом судья не стала выносить частное определение, чтобы обязать приют устранить выявленные нарушения.
О том, как приют планирует решать проблему перенаселения, «Зеленоград.ру» спросил у «Доринвеста».
Для живущих в приюте 866 собак требуется 2598 кв.м. пространства. На апрель 2021 года площадь для животных составляла 1762 кв.м. с учётом площадей для выгула и для старых или больных животных. Фактическая площадь вольеров для содержания собак — 939 кв.м., сообщили в учреждении.
В мае они установили восемь новых вольеров для собак, каждый по 6 кв.м. (а всего с 2016 года прибавилось 48 вольеров площадью 312 кв.м.). Так фактическая площадь вольеров выросла до 988 кв.м. Это все еще не позволяет выполнить нормы. С кошками при этом проблем нет: для них в приюте есть 286 кв.м.
Чтобы устранить нарушения и обеспечить собакам необходимое пространство, «Доринвест» обратился в департамент ЖКХ. Они попросили «принять все необходимые меры для увеличения площади приюта». Как отреагировало ведомство, пока неизвестно. «Зеленоград.ру» направит соответствующий запрос.
В «Доринвесте» отмечают важность активного поиска новых владельцев для животных. В штате организации есть специалисты по социализации животных к совместному проживанию с человеком. Искать новых хозяев помогают волонтеры, а на сайте учреждения есть каталог животных из приюта.
По данным «Доринвеста», за последние полгода в зеленоградский приют поступило 52 новых собаки. Однако новые хозяева забирают их все меньше. Вот как официально менялось число собак и кошек в приюте с 2015 года — именно тогда учреждение перешло под управление «Доринвеста».
По этим данным получается, что животных в приюте становится все больше, а собак забирают реже, чем кошек: в разные годы собак забирали в 6-12 раз меньше, чем их поступало. Арифметически получается, что рано или поздно новые вольеры просто некуда будет ставить.
При этом в департаменте ЖКХ не видят «острой необходимости» в расширении площади приюта, потому что за последние десять лет численность собак и кошек «без владельцев» снизилась в Москве более чем в десять раз. Правда, в ведомстве говорят о данных в целом по Москве, а не отдельно по Зеленограду, который граничит с областью.