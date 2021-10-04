Прокуратура: прием новых животных надо остановить

За отлов и содержание животных в приютах в Москве отвечает бюджетное учреждение «Доринвест», которое подведомственно департаменту ЖКХ. Животных с улицы распределяют по муниципальным приютам, где обрабатывают от блох и паразитов, делают прививку от бешенства, затем их ждет кастрация (или стерилизация) и чипирование.

По данным на апрель 2021 года, в зеленоградском приюте на Восточной коммунальной зоне на Фирсановском шоссе обитает 1061 животное (866 собак и 195 кошки). При этом изначально приют, как уточнили в «Доринвесте», был рассчитан на 480 собак (а в целом на 750 «собакомест» — возможно, остальные 270 мест для кошек).

Весной прошлого года некто В.А.Пугачева сообщила в прокуратуру, что животные в приюте содержатся в ненадлежащих условиях. Сотрудники ведомства провели проверку, доводы подтвердились. Вот что они выяснили:

в приюте долгое время происходит перенаселение собак, нарушаются нормы законодательства об ответственном обращении с животными

на момент проверки в мае 2020 года в приюте содержалось 858 собак, общая площадь для их содержания составляла 939 кв.м.

по регламенту площадь для такого количества собак должна была составлять 2574 кв. м. — в 2,7 раз больше

из-за большого количества выгуливаемых собак «вся огороженная часть приюта загрязнена продуктами жизнедеятельности собак»

площадка для выгула собак не рассчитана на такое количество животных

не во всех установленных на территории поилках была вода, одна поилка была загрязнена продуктами жизнедеятельности собак

В суде прокуратура пыталась остановить прием новых животных до тех пор, пока «Доринвест» не устранит все нарушения и не обеспечит нужную площадь.