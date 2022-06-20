В огороженное решеткой помещения во дворе корпуса 1403 пробралась кошка, родила котят, но не смогла оттуда выйти. Кошка умерла, а беспомощных котят сумела вызволить местная жительница Марина с помощью сотрудников управы. Теперь ей надо помочь пристроить новорожденных котят.
Это случилось ещё в четверг. Марина написала в редакцию «Зеленоград.ру», мы посоветовали обратиться в «Жилищник». В итоге Марина дозвонилась до управы, оттуда отправили сотрудников, которые проблему и выяснили, что пристройка принадлежит расположенной в дома аптеке. Через два часа представитель аптеки открыл помещение — кошка погибла, но котят удалось вытащить.
Четверо котят — чистые, сытые, глазки ещё не открыли, сообщила Марина. Ей негде держать их и она просит помощи в пристройстве животных. Если вы готовы помочь или знаете, кто это может сделать, напишите в редакцию, мы дадим вам контакты Марины.