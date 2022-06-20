Четверо котят — чистые, сытые, глазки ещё не открыли, сообщила Марина. Ей негде держать их и она просит помощи в пристройстве животных. Если вы готовы помочь или знаете, кто это может сделать, напишите в редакцию, мы дадим вам контакты Марины.