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Подмосковные приюты закрыли для кошек. Отлавливать, содержать в приютах и оказывать ветеринарную помощь будут только собакам 07.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Программу «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск в прежнее место обитания» (ОСВВ) для кошек отменили в Московской области с 2022 года. Теперь отлавливать, содержать в приютах и оказывать ветеринарную помощь будут только собакам. Впрочем, бюджет на собак тоже сократили.

«Чиновники считают, что кошки слишком дорого обходятся бюджету и лучше эти деньги тратить на пожизненное содержание в приютах агрессивных собак», прокомментировали ситуацию в фонде помощи животным «Ника», который находится рядом с Зеленоградом и является подрядчиком по программе ОСВВ для несколько районов Московской области. «ОСВВ для кошек — сложная программа для фонда, но очень нужная для самих кошек. Теперь они вновь брошены», говорят в «Нике».

Фонд вынужден прекратить отлов кошек: без поддержки государства он не может поддерживать такой большой оборот животных. Также в Московской области перестали собирать и анализировать информацию о численности бездомных кошек.

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Кроме того, ещё в прошлом году чиновники урезали бюджет на кастрацию и стерилизацию собак, рассказали «Зеленоград.ру» в «Нике».

Сейчас фонд продолжает реализовывать программу «Умная забота», благодаря которой малообеспеченные жители Московской области и волонтёры могут стерилизовать собак и кошек бесплатно или на льготных условиях.

В Москве программа ОСВВ не работает ни для кошек, ни для собак. Животных отлавливают и отправляют на пожизненное содержание в приюты.

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Метки:
домашние животные, бездомные животные, приют, кошки, Ника
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