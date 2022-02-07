Программу «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск в прежнее место обитания» (ОСВВ) для кошек отменили в Московской области с 2022 года. Теперь отлавливать, содержать в приютах и оказывать ветеринарную помощь будут только собакам. Впрочем, бюджет на собак тоже сократили.
«Чиновники считают, что кошки слишком дорого обходятся бюджету и лучше эти деньги тратить на пожизненное содержание в приютах агрессивных собак», прокомментировали ситуацию в фонде помощи животным «Ника», который находится рядом с Зеленоградом и является подрядчиком по программе ОСВВ для несколько районов Московской области. «ОСВВ для кошек — сложная программа для фонда, но очень нужная для самих кошек. Теперь они вновь брошены», говорят в «Нике».
Фонд вынужден прекратить отлов кошек: без поддержки государства он не может поддерживать такой большой оборот животных. Также в Московской области перестали собирать и анализировать информацию о численности бездомных кошек.
Кроме того, ещё в прошлом году чиновники урезали бюджет на кастрацию и стерилизацию собак, рассказали «Зеленоград.ру» в «Нике».
Сейчас фонд продолжает реализовывать программу «Умная забота», благодаря которой малообеспеченные жители Московской области и волонтёры могут стерилизовать собак и кошек бесплатно или на льготных условиях.
В Москве программа ОСВВ не работает ни для кошек, ни для собак. Животных отлавливают и отправляют на пожизненное содержание в приюты.