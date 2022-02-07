Программу «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск в прежнее место обитания» (ОСВВ) для кошек отменили в Московской области с 2022 года. Теперь отлавливать, содержать в приютах и оказывать ветеринарную помощь будут только собакам. Впрочем, бюджет на собак тоже сократили.

«Чиновники считают, что кошки слишком дорого обходятся бюджету и лучше эти деньги тратить на пожизненное содержание в приютах агрессивных собак», прокомментировали ситуацию в фонде помощи животным «Ника», который находится рядом с Зеленоградом и является подрядчиком по программе ОСВВ для несколько районов Московской области. «ОСВВ для кошек — сложная программа для фонда, но очень нужная для самих кошек. Теперь они вновь брошены», говорят в «Нике».

Фонд вынужден прекратить отлов кошек: без поддержки государства он не может поддерживать такой большой оборот животных. Также в Московской области перестали собирать и анализировать информацию о численности бездомных кошек.