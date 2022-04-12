«Имел место технический сбой в работе автоматического информатора, — пояснили „Зеленоград.ру“ ситуацию в пресс-службе „Мосгортранса“. — Поэтому на маршрутном указателе вместо маршрута КМ на некоторое время высветилась некорректная информация с обозначением м92. В настоящее время все неполадки устранены».

Некоторое время — это как минимум с февраля. За это время маршрут м92 успел попасть даже на неофициальные сайты с расписанием московских автобусов.

Подобные сбои происходят регулярно. В прошлом году перед номерами некоторых маршрутов зеленоградских автобусов появилась буква З. По городу стали ездить непонятные «3-1», «3-3», «3-23» и так далее. Это тоже объяснили техническим сбоем у подрядчиков, которые обновляли программу. Еще один программный сбой стал причиной появления нечитаемых номеров на автобусах — они сливались с фоном, образуя светящееся пятно. Чтобы убрать эти номера, потребовались время и жалобы пассажиров.