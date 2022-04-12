Еще зимой на Крюковской площади пассажиры заметили автобус «Мосгортранса» со странным номером м92. Литеру «м» в Зеленограде уже подзабыли — с такой ездили коммерческие маршрутки, маршрута 92 здесь не было и нет, да и в официальном расписании такой маршрут не числится. Выяснили, что это за маршрут на самом деле.
На автобусе с непонятным номером м92 обозначен такой же непонятный маршрут «Крюково—Крюково». Кто-то из пассажиров садился в этот автобус, кто-то нет, потому что не понимал, куда он идет. Кто садился, тот выяснил у водителя, что это на самом деле маршрут КМ — бесплатный компенсационный. Он возит из старого города в новый и обратно, чтобы не переходить станцию Крюково по высокому неудобному мосту. Только почему-то иногда меняет КМ на м92.
«Имел место технический сбой в работе автоматического информатора, — пояснили „Зеленоград.ру“ ситуацию в пресс-службе „Мосгортранса“. — Поэтому на маршрутном указателе вместо маршрута КМ на некоторое время высветилась некорректная информация с обозначением м92. В настоящее время все неполадки устранены».
Некоторое время — это как минимум с февраля. За это время маршрут м92 успел попасть даже на неофициальные сайты с расписанием московских автобусов.
Подобные сбои происходят регулярно. В прошлом году перед номерами некоторых маршрутов зеленоградских автобусов появилась буква З. По городу стали ездить непонятные «3-1», «3-3», «3-23» и так далее. Это тоже объяснили техническим сбоем у подрядчиков, которые обновляли программу. Еще один программный сбой стал причиной появления нечитаемых номеров на автобусах — они сливались с фоном, образуя светящееся пятно. Чтобы убрать эти номера, потребовались время и жалобы пассажиров.
В таких случаях чем больше будет обращений от пассажиров, тем быстрее увидят и начнут решать проблему. Это можно сделать через форму обратной связи департамента транспорта и по телефонам 8-495-539-54-54 или короткий 3210. А также написать в чат-бот @to_deptrans_bot. Или пишите нам в редакцию.