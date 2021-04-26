Появление буквы «З» на табло перед номерами некоторых маршрутов зеленоградских автобусов объяснили техническим сбоем и уже убрали.
В середине апреля по городу стали ездить автобусы «3-1», «3-3», «3-23» и так далее. Можно было принять букву З за цифру 3, а издалека перепутать 1-й с 31-м маршрутом. Эта буква обозначает «Зеленоград» и должна помогать отличать зеленоградские маршруты от московских в общем расписании на сайте «Мосгортранса». Но её появление на табло самих автобусов, которые в Москве не бывают, трудно было объяснить рационально.
Факт её появления на автобусах в «Мосгортрансе» объяснили так: «Подрядчики обновляли программу, буква З выскочила из техпаспорта на два маршрута, когда вносили изменения».
Это уже второе странное изменение на автобусных табло за последнее время. В марте техническим сбоем объяснили появившиеся нечитаемые номера зеленоградских маршрутов — на светлом фоне числа сливались с фоном и воспринимались как одно светящееся пятно.
В таких случаях чем больше будет обращений от пассажиров, тем быстрее увидят и начнут решать проблему. Это можно сделать через форму обратной связи департамента транспорта, по телефонам 8(495)539-54-54 или 3210. А также написать в чат-бот @to_deptrans_bot или нам в редакцию.