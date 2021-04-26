Появление буквы «З» на табло перед номерами некоторых маршрутов зеленоградских автобусов объяснили техническим сбоем и уже убрали.

В середине апреля по городу стали ездить автобусы «3-1», «3-3», «3-23» и так далее. Можно было принять букву З за цифру 3, а издалека перепутать 1-й с 31-м маршрутом. Эта буква обозначает «Зеленоград» и должна помогать отличать зеленоградские маршруты от московских в общем расписании на сайте «Мосгортранса». Но её появление на табло самих автобусов, которые в Москве не бывают, трудно было объяснить рационально.

Факт её появления на автобусах в «Мосгортрансе» объяснили так: «Подрядчики обновляли программу, буква З выскочила из техпаспорта на два маршрута, когда вносили изменения».