2
Букву «З» на номерах зеленоградских автобусов объяснили техническим сбоем и убрали 26.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Появление буквы «З» на табло перед номерами некоторых маршрутов зеленоградских автобусов объяснили техническим сбоем и уже убрали.

В середине апреля по городу стали ездить автобусы «3-1», «3-3», «3-23» и так далее. Можно было принять букву З за цифру 3, а издалека перепутать 1-й с 31-м маршрутом. Эта буква обозначает «Зеленоград» и должна помогать отличать зеленоградские маршруты от московских в общем расписании на сайте «Мосгортранса». Но её появление на табло самих автобусов, которые в Москве не бывают, трудно было объяснить рационально.

Факт её появления на автобусах в «Мосгортрансе» объяснили так: «Подрядчики обновляли программу, буква З выскочила из техпаспорта на два маршрута, когда вносили изменения».

Читайте также
На зеленоградских автобусах перед номерами маршрутов появилась буква «З». Что это значит, и почему это новшество кажется странным и вредным

Это уже второе странное изменение на автобусных табло за последнее время. В марте техническим сбоем объяснили появившиеся нечитаемые номера зеленоградских маршрутов — на светлом фоне числа сливались с фоном и воспринимались как одно светящееся пятно.

В таких случаях чем больше будет обращений от пассажиров, тем быстрее увидят и начнут решать проблему. Это можно сделать через форму обратной связи департамента транспорта, по телефонам 8(495)539-54-54 или 3210. А также написать в чат-бот @to_deptrans_bot или нам в редакцию.

Читайте также
Нечитаемые номера маршрутов на автобусах объяснили техническим сбоем
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
общественный транспорт, автобусы, мосгортранс
Реклама
Реклама
Обсуждение
Степанова Ольга
8 часов назад
Какие у них"сбои" всё время интересные!
Kill Digit
7 часов назад
Факт её появления на автобусах в «Мосгортрансе» объяснили так: «Подрядчики обновляли программу, буква З выскочила из техпаспорта на два маршрута, когда вносили изменения».
А какой программой они прошивали не электронные стенды на остановках? ведь на них тоже появилась эта злополучная приписка "Э-", а программы там ни какой в них не прошить, т.к. носитель физический, а не цифровой.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
За прививку от ковида пожилые москвичи получат поощрение на тысячу рублей. Их можно потратить в некоторых магазинах, аптеках и кафе Новости
На станции Крюково перекрыли проход в город от транзитного пешеходного перехода и разобрали пандус в самом переходе. С колясками пройти невозможно Новости
Заборы на газонах — убрать, оставить или восстановить. Три примера, как принимают эти решения Истории
На платной дороге М-11 меняются тарифы: вечером в пятницу и на выходных стоимость поездок поднимется Новости
Букву «З» на номерах зеленоградских автобусов объяснили техническим сбоем и убрали Новости
«Район, в котором хочется жить». Двадцать вопросов застройщику «Зеленоград-сити» Партнерский материал
Детские поликлиники осенью полностью перейдут на электронные медкарты. Бумажные карты оцифруют Новости
Прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за случайно сгоревшей травы. Но не реагирует на умышленные поджоги деревьев Новости
Новый вход на станцию метро «Комсомольская» построили возле Ленинградского вокзала Он находится за турникетами при проходе от электричек Новости
Магазин «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Суд назначил учителю почти минимальное наказание за то, что он силой вывел подростка-хама из класса Новости
Пасха-2021: освящение куличей и яиц, богослужения, работа транспорта Гид
История крюковчанина Вячеслава Зволинского: учитель и церковный староста, белый и красный офицер, а потом зэк в уральском лагере и возможный прообраз героя знаменитой пьесы Булгакова Истории
Следственный изолятор построят на Восточной коммунальной зоне. В нём может быть две тысячи мест Новости
Сделать ночные автобусы в Зеленограде: новый кольцевой маршрут, продлить работу городских автобусов, пустить 400Э до Крюково Истории
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Как в Зеленограде появилась самая короткая улица Ленина и почему она может исчезнуть Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Заставленный машинами проезд возле детской поликлиники в 3-м микрорайоне отремонтируют для пешеходов. Но делать там парковочные карманы не будут Новости
Экологический фестиваль и квест в день городского субботника — 24 апреля на прудах 1 и 17 микрорайонов Афиша
Две девушки на пони проскакали по Крюковской эстакаде (видео) Жизнь
Почему противники застройки 2-го микрорайона проиграли и как намерены дальше её оспаривать Истории
«Футбольный» долгострой в 9 микрорайоне начали разбирать. Его строят восьмой год Новости
У ребенка в «Ашане» лопнул в руках пакет с чистящим средством. Он получил ожог роговицы. Суд обязал магазин выплатить семье 157 тысяч рублей Истории
«Ребенок не умрет, но теперь его нужно постоянно обучать и показывать, что он может». Как живут дети из Зеленограда спустя год после укола самого дорогого лекарства в мире Истории
Ролик учителя школы 1557 набрал в тиктоке больше двух миллионов просмотров. Смотрите, чему она учит и попробуйте сделать это сами Жизнь
© 1997–2021 Зеленоград.ру