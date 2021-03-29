«Формат отображения номера маршрута на автобусах изменился в связи с временным сбоем программного обеспечения на стороне подрядчика, который обслуживает информационные системы автобусов, — сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе «Мосгортранса». Специалисты службы пассажирских сервисов «Мосгортранса» и подрядчик решают проблему и скоро вернут привычный вид номеров на автобусах, пообещали на транспортном предприятии.

В таких случаях чем больше будет обращений от пассажиров, тем быстрее увидят и начнут решать проблему. Это можно сделать через форму обратной связи департамента транспорта и по телефонам 8-495-539-54-54 или короткий 3210. А также написать в чат-бот @to_deptrans_bot или пишите нам в редакцию.