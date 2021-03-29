Нечитаемые номера маршрутов на автобусах объяснили техническим сбоем 29.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Изображения номера маршрута на электронных табло некоторых автобусов стали показывать на светлом фоне — из-за этого номер стал сливаться с фоном, образуя светящееся пятно. Пассажиры пожаловались на новый нечитаемый формат. Оказалось, это не новый формат, а сбой программного обеспечения, который обещают скоро исправить.

«Формат отображения номера маршрута на автобусах изменился в связи с временным сбоем программного обеспечения на стороне подрядчика, который обслуживает информационные системы автобусов, — сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе «Мосгортранса». Специалисты службы пассажирских сервисов «Мосгортранса» и подрядчик решают проблему и скоро вернут привычный вид номеров на автобусах, пообещали на транспортном предприятии.

В таких случаях чем больше будет обращений от пассажиров, тем быстрее увидят и начнут решать проблему. Это можно сделать через форму обратной связи департамента транспорта и по телефонам 8-495-539-54-54 или короткий 3210. А также написать в чат-бот @to_deptrans_bot или пишите нам в редакцию.

Читайте также
Номера маршрутов некоторых автобусов превратились в нечитаемое светящееся пятно
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
общественный транспорт, автобусы
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Машина перевернулась после столкновение с ней другого автомобиля возле торгового центра «Панфиловский». На развязке у «Штыков» образовалась «бордовая» пробка Новости
«Дискомфорт начнем ощущать с лета». Зампрефекта по транспорту сказал, когда начнутся основные работы на станции Крюково Новости
Построить участок М-11 в обход Твери планируют к 2024 году Новости
Зеленоградским ветеранам Великой Отечественной войны подарят больше тысячи пульсоксиметров. Врачи не уверены, что это хорошая идея Новости
Нечитаемые номера маршрутов на автобусах объяснили техническим сбоем Новости
Розыгрыш абонемента на три месяца в фитнес-центр. Клуб друзей Зеленоград.ру и MAYFAT BOXING GYM приглашают Новости
«Мы бесконечно благодарны всем, но принимать помощь оказалось очень трудно». Семья, потерявшая дом в пожаре, закрыла сбор средств Истории
Согласован проект муниципального детсада в ЖК «Новый Зеленоград». Это будет трехэтажное разноцветное здание и восемь игровых площадок Новости
Лёд на парковках в 14-м и 18-м микрорайонах убрали после обращения местных жителей в редакцию «Зеленоград.ру» Новости
Убийце зеленоградского подростка предъявили обвинение Новости
Отделение «Городских проектов» открылось в Зеленограде. Его возглавил экс-кандидат в мундепы Илья Селиверстов. Мы с ним поговорили Истории
Зеленоградскую больницу обвинили в легализации более 900 мигрантов. Департамент здравоохранения заявил, что это была просто временная регистрация пациентов Новости
Два зеленоградских школьника пострадали на уличных тренажёрах. Одному ребёнку отрезало палец Истории
Управа Крюково арендовала для врачей машину с водителем, чтобы ездить на вызовы. Объясняя эту закупку, чиновники совсем запутались Истории
Тренер Сергей Семайкин о ЛФК и каратэ для особенных детей. Разные случаи из практики и полезные советы родителям Партнерский материал
Заработал лифт в надземном переходе через Савелкинский проезд Новости
Представлен проект «культурно-досугового» центра напротив 14-го микрорайона. А может быть там будет медцентр Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Микрорайон почти на тысячу человек в Брехово достроят к концу следующего года. Прежний застройщик обанкротился Новости
Проезд в «Ласточках-экспрессах» теперь можно оплатить на турникете картой или телефоном Новости
Булгаковские места вокруг Зеленограда: Кутузовские дачники и «благоуханное лето» 1926 года Истории
Бульвар в глубине 11-го микрорайона ждет масштабное благоустройство. Началась разработка концепции Новости
«Сады лишними не бывают». Два года длится ремонт в детском саду 9 микрорайона — сроки окончания неизвестны Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру