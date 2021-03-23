Номера маршрутов на электронных табло в зеленоградских автобусах раньше показывались светлыми цифрами на темном фоне. Но теперь появились номера нового формата - темный номер внутри яркого светлого прямоугольника. Они читаются намного хуже прежних номеров даже вблизи, а на расстоянии номер сливается с фоном и виден как светящееся пятно.
«У меня 100-процентное зрение, но в новом варианте я различаю номер максимум метров с 5-10, — поделилась ощущениями наша читательница Евгения. — А как себя чувствуют пассажиры с близорукостью, не представляю». «Маршрут 1 выглядит как почти просто полностью светящийся квадрат», рассказала Наталья. «Когда автобус рядом, то этот инверсный номер слепит глаза», пишет наш читатель под псевдонимом Kill Digit.
Кому нужен этот новый формат, выясним в «Мосгортрансе» — отправили туда редакционный запрос. А пассажиры могут пожаловаться на нечитаемые номера маршрутов в департамент транспорта: онлайн и по телефонам 8-495-539-54-54 или короткий 3210. Правда, в электронной форме нет опции «наружные табло», только табло в салоне автобуса. Возможно, в данном случае подойдет раздел «техническое состояние транспортного средства».
"2.17. Фон указателей маршрута, схем маршрута, информационных табличек должен быть белого цвета, информационные надписи - черного цвета. Цветографическое решение пиктограмм - черно-белое или цветное."
Но одно дело контрастный номер на белом фоне с неяркой подсветкой фона для контраста и видимости в темноте, а совсем другое высвечивание фона яркими диодами направленными в глаз, что бы среди них разглядеть номер.
При таком подходе направление диодов должно быть иным.
И если проведённая замена отображения по этому стандарту, то и остальные надписи должны будут поменять на инверсные.