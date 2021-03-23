«У меня 100-процентное зрение, но в новом варианте я различаю номер максимум метров с 5-10, — поделилась ощущениями наша читательница Евгения. — А как себя чувствуют пассажиры с близорукостью, не представляю». «Маршрут 1 выглядит как почти просто полностью светящийся квадрат», рассказала Наталья. «Когда автобус рядом, то этот инверсный номер слепит глаза», пишет наш читатель под псевдонимом Kill Digit.

Кому нужен этот новый формат, выясним в «Мосгортрансе» — отправили туда редакционный запрос. А пассажиры могут пожаловаться на нечитаемые номера маршрутов в департамент транспорта: онлайн и по телефонам 8-495-539-54-54 или короткий 3210. Правда, в электронной форме нет опции «наружные табло», только табло в салоне автобуса. Возможно, в данном случае подойдет раздел «техническое состояние транспортного средства».