Что случилось?

«Конечные» появились еще в прошлом году. На восьмерке её стали объявлять на остановке «Универсам», на 9-м и 11-м — на Крюковской площади, где всегда одни пассажиры выходят, а другие остаются в автобусе, если им надо ехать дальше. Потом в Крюково стали объявлять конечную и для автобуса №1, идущего через станцию из старого города в новый. Водители не требуют у пассажиров покинуть салон, но само слово «конечная» сбивает с толку — если конечная, то надо выходить. Особенно тех, кто редко ездит в этих автобусах или вообще в первый раз. Некоторые послушно выходят.