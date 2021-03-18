Почему на четырех зеленоградских автобусах стали объявлять конечную остановку посередине маршрута? И когда прекратят путать пассажиров? 18.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Автобусы 8, 9 и 11 многие годы не меняют свои маршруты. Но внезапно транзитные остановки на этих маршрутах стали объявлять в автобусах как конечные. При этом автобус продолжает идти дальше, как обычно. Пассажиры растерялись. Разобрались в причине и узнали, когда объявления закончат вводить пассажиров в заблуждение.

Что случилось?

«Конечные» появились еще в прошлом году. На восьмерке её стали объявлять на остановке «Универсам», на 9-м и 11-м — на Крюковской площади, где всегда одни пассажиры выходят, а другие остаются в автобусе, если им надо ехать дальше. Потом в Крюково стали объявлять конечную и для автобуса №1, идущего через станцию из старого города в новый. Водители не требуют у пассажиров покинуть салон, но само слово «конечная» сбивает с толку — если конечная, то надо выходить. Особенно тех, кто редко ездит в этих автобусах или вообще в первый раз. Некоторые послушно выходят.

Есть ли у этих объявлений рациональное объяснение?

Маршруты автобусов 8, 9, 11 считаются кольцевыми, «единица» — нет. В официальных расписаниях «Мосгортранса» маршруты 8 и 9 разбиты на два направления: для восьмерки это «41-й километр» — «Универсам» и обратно, для девятки — «41-й километр» — «Станция Крюково» и обратно. Хотя обратно автобусы едут уже по другим улицам: восьмерка поворачивает на Панфиловский проспект, девятка — на Солнечную аллею. Точно так же разбит на две части маршрут 11-го — до Крюково и от Крюково. Будто все пассажиры непременно едут к станции. Это непонятное зонирование, возможно, и стало причиной записи автоинформатора с «конечной» посередине маршрутов. А в случае с единицей, маршрут которой не разбит на две части, и объяснения нет.

Когда это исправят?

Звуковыми записями и составлением расписаний занимаются отдельные службы «Мосгортранса», к местному автокомбинату отношения они не имеют. После жалоб пассажиров автокомбинат через префектуру сообщил, что сейчас в автобусах 1 и 8 на остановках «Станция Крюково» и «Универсам» объявление «конечная» убрали. А в 9-м и 11-м почему-то нет — филиал пока только отправил обращение в «Мосгортранс».

"Письмо нами написано, должны устранить", подтвердили «Зеленоград.ру» в автокомбинате.

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Метки:
пассажирские перевозки, автобусы
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