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Маршруту 400 вернули остановку на Ленинградском шоссе. Ее отменили по ошибке 22.01.2019 ZELENOGRAD.RU

В конце декабря автобус 400 «поостановочный» перестал останавливаться на 23-м километре Ленинградского шоссе в Химках. С 16 января остановку возобновили.

Рядом с остановкой «23-й километр» расположены, в частности, крупные автосалоны ТЦ «Мега» и гипермаркет «Леруа Мерлен».

Отсутствие остановки между Родионово и «Монументом» источник в ГУП «Мосгортранс» объяснил технической ошибкой (межсубъектные маршруты, к которым относятся 400-е, обсуждаются департаментом транспорта отдельно от городских). Спустя две недели остановку «23-й километр» вернули в схему движения 400-го «поостановочного», вопрос — с учетом новогодних праздников — решился достаточно быстро.

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