На зеленоградских автобусах перед номерами маршрутов появилась буква «З». Что это значит, и почему это новшество кажется странным и вредным 15.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Сначала на табло на остановках, а теперь и на самих автобусах к номерам маршрутов добавили букву «З». Буква обозначает «Зеленоград». Это инициатива «Мосгортранса» — чтобы зеленоградские маршруты не путали с московскими с такими же номерами. Идея кажется странной и даже вредной.

Теперь по городу ездят автобусы «3-1», «3-3», «3-23» и так далее. Можно принять букву З за цифру 3, а издалека перепутать 1-й с 31-м маршрутом, хотя вблизи видно, что написаны они немного по-разному.

К тому же до сих пор Зеленоград, будучи московским округом, как-то обходился привычными номерами маршрутов. Были ли жалобы от пассажиров на то, что московские автобусы можно спутать с зеленоградскими из-за одинаковых номеров, неизвестно.

Сложно представить ситуацию, когда человек оказался, например, возле метро «Бульвар Рокоссовского» и сел в автобус №3, думая, что он в Зеленограде у станции Крюково. Или спутал зеленоградскую «единицу» с той, что ходит от МГУ к Севастопольскому проспекту.

В префектуре на недоуменный вопрос жителя о букве «З» ответили, что она нужна для технического различия московских и зеленоградских маршрутов, а использует её база данных расписаний наземного транспорта «Мосгортранса». К базе данных вопросов как раз нет — на сайте «Мосгортранса» зеленоградские маршруты давно помечены буквой «З», чтобы не спутать с дублирующими московскими. Нормально различать московские и зеленоградские маршруты в навигаторах при построении маршрута. Но непосредственно на месте это выглядит странно.

Ещё одна проблема — из-за дополнительной буквы и дефиса после неё хуже видно сам номер. «Техническая приписка добавляет лишние два символа, из-за которых уменьшается шрифт номера как на самих автобусах (издалека уже номер не разобрать), так и на остановочных пунктах и на высоко расположенных табло» , — пишет в префектуру Василий И. и отмечает, что это создает проблемы для слабовидящих людей.

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Метки:
автобусы
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